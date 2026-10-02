https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/ukraynada-saldirilar-sonrasi-baskent-kievde-ulasim-felc-uc-kopru-trafige-kapatildi-1109239522.html

Ukrayna’da saldırılar sonrası başkent Kiev'de ulaşım felç: Üç köprü trafiğe kapatıldı

Ukrayna’da saldırılar sonrası başkent Kiev'de ulaşım felç: Üç köprü trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Odessa başta olmak üzere Ukrayna genelinde askeri hedeflere, veri merkezlerine ve lojistik hatlarına yönelik geniş çaplı hava... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T15:28+0300

2026-10-02T15:28+0300

2026-10-02T15:29+0300

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Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde gerçekleştirdiği füze ve hava saldırılarının ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ulaşım altyapısında ciddi aksaklıklar meydana geldi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, nehir üzerindeki üç ana köprünün trafiğe kapatılması kent genelinde ulaşım felcine yol açtı.Araçlar terk edildi, trafik kilitlendiUkrayna medyasının aktardığı bilgilere göre, köprülerin kapatılması özellikle Dinyeper Nehri'nin sol yakasında yoğun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Bölge sakinlerinin kişisel araçlarını bırakarak alternatif ulaşım yolları aramak zorunda kaldığı bildirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da yaptığı açıklamada, Dinyeper üzerindeki üç köprüde ulaşımın sınırlandırıldığını doğruladı.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece düzenlenen saldırılarda, Kiev'de Donbas bölgesine askeri sevkiyat sağlanan stratejik bir kara ve demir yolu köprüsünün hedef alındığı kaydedildi.Veri merkezleri ve mühimmat depoları hedef alındıRusya Savunma Bakanlığı, 29 Eylül gecesi Kiev, Kiev Bölgesi ve Odessa’da belirlenen hedeflere yönelik grup saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre:Ayrıca İzmail Limanı'nda askeri kargo boşaltımı yapılan altyapı tesislerinin, Odessa Limanı'nda askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisinin ve deniz seyri halindeki ikinci bir lojistik gemisinin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rusya-savunma-bakanligi-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-3-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1109232599.html

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