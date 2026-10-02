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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/ukraynada-saldirilar-sonrasi-baskent-kievde-ulasim-felc-uc-kopru-trafige-kapatildi-1109239522.html
Ukrayna’da saldırılar sonrası başkent Kiev'de ulaşım felç: Üç köprü trafiğe kapatıldı
Ukrayna’da saldırılar sonrası başkent Kiev'de ulaşım felç: Üç köprü trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Odessa başta olmak üzere Ukrayna genelinde askeri hedeflere, veri merkezlerine ve lojistik hatlarına yönelik geniş çaplı hava... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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saldırı
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Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde gerçekleştirdiği füze ve hava saldırılarının ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ulaşım altyapısında ciddi aksaklıklar meydana geldi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, nehir üzerindeki üç ana köprünün trafiğe kapatılması kent genelinde ulaşım felcine yol açtı.Araçlar terk edildi, trafik kilitlendiUkrayna medyasının aktardığı bilgilere göre, köprülerin kapatılması özellikle Dinyeper Nehri'nin sol yakasında yoğun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Bölge sakinlerinin kişisel araçlarını bırakarak alternatif ulaşım yolları aramak zorunda kaldığı bildirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da yaptığı açıklamada, Dinyeper üzerindeki üç köprüde ulaşımın sınırlandırıldığını doğruladı.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece düzenlenen saldırılarda, Kiev'de Donbas bölgesine askeri sevkiyat sağlanan stratejik bir kara ve demir yolu köprüsünün hedef alındığı kaydedildi.Veri merkezleri ve mühimmat depoları hedef alındıRusya Savunma Bakanlığı, 29 Eylül gecesi Kiev, Kiev Bölgesi ve Odessa’da belirlenen hedeflere yönelik grup saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre:Ayrıca İzmail Limanı'nda askeri kargo boşaltımı yapılan altyapı tesislerinin, Odessa Limanı'nda askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisinin ve deniz seyri halindeki ikinci bir lojistik gemisinin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rusya-savunma-bakanligi-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-3-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1109232599.html
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ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya, trafik, köprü, saldırı
ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya, trafik, köprü, saldırı

Ukrayna’da saldırılar sonrası başkent Kiev'de ulaşım felç: Üç köprü trafiğe kapatıldı

15:28 02.10.2026 (güncellendi: 15:29 02.10.2026)
© REUTERS Gleb GaranichUkrayna'nın başkenti Kiev'de trafik durumu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de trafik durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© REUTERS Gleb Garanich
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Odessa başta olmak üzere Ukrayna genelinde askeri hedeflere, veri merkezlerine ve lojistik hatlarına yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Saldırılarda stratejik bir köprünün vurulması üzerine Kiev'de üç köprünün trafiğe kapatıldığı ve kentte ulaşımın kilitlendiği belirtildi.
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde gerçekleştirdiği füze ve hava saldırılarının ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ulaşım altyapısında ciddi aksaklıklar meydana geldi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, nehir üzerindeki üç ana köprünün trafiğe kapatılması kent genelinde ulaşım felcine yol açtı.

Araçlar terk edildi, trafik kilitlendi

Ukrayna medyasının aktardığı bilgilere göre, köprülerin kapatılması özellikle Dinyeper Nehri'nin sol yakasında yoğun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Bölge sakinlerinin kişisel araçlarını bırakarak alternatif ulaşım yolları aramak zorunda kaldığı bildirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da yaptığı açıklamada, Dinyeper üzerindeki üç köprüde ulaşımın sınırlandırıldığını doğruladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece düzenlenen saldırılarda, Kiev'de Donbas bölgesine askeri sevkiyat sağlanan stratejik bir kara ve demir yolu köprüsünün hedef alındığı kaydedildi.

Veri merkezleri ve mühimmat depoları hedef alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Eylül gecesi Kiev, Kiev Bölgesi ve Odessa’da belirlenen hedeflere yönelik grup saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre:
Kiev: FP-5 Flamingo tipi karadan fırlatılan seyir füzeleri ve aksamlarının depolandığı bir lokomotif deposu vuruldu. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine istihbarat ve veri akışı sağladığı belirtilen ‘Bemobile’ ve ‘Parkovyy’ veri merkezleri hedef alındı.
Kiev Bölgesi: Belogorodka bölgesinde uçak tipi insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği ve depolandığı aktarılan bir lojistik terminali vuruldu.
Odessa Bölgesi: Liman altyapısını besleyen ‘Usatovo’ elektrik alt santrali ile Velikodolinskoye'deki İHA üretim atölyesi hedef alındı.
Ayrıca İzmail Limanı'nda askeri kargo boşaltımı yapılan altyapı tesislerinin, Odessa Limanı'nda askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisinin ve deniz seyri halindeki ikinci bir lojistik gemisinin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.
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