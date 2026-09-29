https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/sosyal-medyada--motovlogcu-dayi-olarak-taniniyordu-fenomen-motorcu-motosiklet-kazasinda-hayatini-1109117356.html
Sosyal medyada ' 'Motovlogcu Dayı' olarak tanınıyordu: Fenomen motorcu, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Sosyal medyada ' 'Motovlogcu Dayı' olarak tanınıyordu: Fenomen motorcu, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir'de bir tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosikletçi Cumhur Kahraman'ın motosiklet sürüşü, ekipman kullanımı gibi konularda... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T10:51+0300
2026-09-29T10:51+0300
2026-09-29T10:51+0300
yaşam
motosiklet
i̇zmir
trafik kazası
motovlogcu dayı
cumhur kahraman
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Sosyal medyada, 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan, motosiklet kullanımı, trafik kuralları ve motorcuların yaşadıkları zorluklarla ilgili içerikler üreten 46 yaşındaki Cumhur Kahraman, İzmir'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kahraman, İzmir-Çanakkale kara yolunda bir tıra arkadan çarptı. Tıra arkadan çarptıCumhur Kahraman (46) idaresindeki 34 GMM 853 plakalı motosiklet, dün akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale kara yolunda K.T'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.Güvenli sürüş eğitimleri çekiyorduMotosiklet camiasında sevilen ve tanınan bir isim olan Cumhur Kahraman, sosyal medyada özellikle güvenli motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine hazırladığı eğitici ve bilgilendirici videolarla dikkat çekiyordu. Kahraman'ın ölüm haberi sosyal medyada da gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/gaziantepte-otobus-kazasi-ilk-belirlemelere-gore-5-can-kaybi-cok-sayida-yarali-var-1109075329.html
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motosiklet, i̇zmir, trafik kazası, motovlogcu dayı, cumhur kahraman
motosiklet, i̇zmir, trafik kazası, motovlogcu dayı, cumhur kahraman
Sosyal medyada ' 'Motovlogcu Dayı' olarak tanınıyordu: Fenomen motorcu, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
İzmir'de bir tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosikletçi Cumhur Kahraman'ın motosiklet sürüşü, ekipman kullanımı gibi konularda sosyal medyada yayın yaptığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada, 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan, motosiklet kullanımı, trafik kuralları ve motorcuların yaşadıkları zorluklarla ilgili içerikler üreten 46 yaşındaki Cumhur Kahraman, İzmir'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kahraman, İzmir-Çanakkale kara yolunda bir tıra arkadan çarptı.
Cumhur Kahraman (46) idaresindeki 34 GMM 853 plakalı motosiklet, dün akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale kara yolunda K.T'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Güvenli sürüş eğitimleri çekiyordu
Motosiklet camiasında sevilen ve tanınan bir isim olan Cumhur Kahraman, sosyal medyada özellikle güvenli motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine hazırladığı eğitici ve bilgilendirici videolarla dikkat çekiyordu. Kahraman'ın ölüm haberi sosyal medyada da gündem oldu.