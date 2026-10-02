https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/trumpin-kadin-muhabire-yaptigi-gaf-tartisma-yaratti-hanginiz-daha-guzel-bilmiyorum-1109226252.html

Trump’ın kadın muhabire yaptığı gaf tartışma yarattı: 'Hanginiz daha güzel bilmiyorum'

Trump’ın kadın muhabire yaptığı gaf tartışma yarattı: 'Hanginiz daha güzel bilmiyorum'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da iki kadın için “hangisinin daha güzel olduğunu bilmiyorum” diyerek kadınların görünüşü hakkında konuşmanın siyasi... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T10:24+0300

2026-10-02T10:24+0300

2026-10-02T10:24+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da iki kadının görünüşüne ilişkin yaptığı yorum sosyal medyada tartışma yarattı. Trump'ın sözlerinin, Cornell Üniversitesi'nde yedi eski öğrenciye yönelik cinsel saldırı iddialarının ABD gündeminde yeniden yoğun biçimde tartışıldığı bir dönemde gelmesi tepkilerin odağına yerleşti.Trump, Beyaz Saray'daki konuşması sırasında “Rachel” isimli bir kişiye seslenerek kız kardeşinin de salonda olduğunu söyledi ve iki kadın için, “Hangisinin daha güzel olduğunu bilmiyorum” ifadesini kullandı.Trump: Bunu söylemek siyasi kariyerinizi bitirebilirTrump konuşmasının devamında kadınların fiziksel görünüşü hakkında yorum yapmanın siyasette yaratabileceği tepkiye değindi.ABD Başkanı, bir siyasetçinin “bir kadının güzelliğinden bahsetmesine izin verilmediğini” söyleyerek böyle bir yorumun “siyasi kariyerin anında sonu” anlamına gelebileceğini ifade etti.Trump daha sonra iki kadına da güzel olduklarını söyledi.Sözler doğrudan Cornell Üniversitesi'ndeki dava hakkında söylenmedi ve Trump konuşmasında Cornell dosyasına atıfta bulunmadı. Ancak açıklamanın zamanlaması nedeniyle sosyal medyadaki bazı kullanıcılar Trump'ın kadınların görünüşüne ilişkin sözlerini eleştirdi.Cornell dosyası ABD'nin gündemindeTartışmanın büyümesinin arka planında ise Cornell Üniversitesi'ndeki 2024 tarihli cinsel saldırı iddiasının yeniden soruşturulması bulunuyor.Kimliği mahkeme belgelerinde Jane Doe olarak gizlenen eski bir Cornell öğrencisi, Eylül 2026'da açtığı hukuk davasında 19-20 Ekim 2024 gecesi Chi Phi öğrenci birliği evinde uyuşturucu ve alkol verildikten sonra yedi öğrenci tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. İddialar henüz mahkeme tarafından hükme bağlanmış değil.Davada Cornell Üniversitesi, yedi eski Chi Phi üyesi ve başka taraflar da davalı olarak yer alıyor.Savcılık soruşturmayı yeniden açtıDosyadaki en önemli gelişmelerden biri ise Tompkins County Bölge Savcılığının ceza soruşturmasını yeniden açması oldu.Savcı Matthew Van Houten, hukuk davasında ortaya konulan iddiaların daha önce polis tarafından kendilerine aktarılan bilgilerden önemli ölçüde farklı olduğunu belirterek dosyanın yeniden inceleneceğini ve kanıtların büyük jüriye sunulacağını açıkladı. Şu ana kadar olayla bağlantılı herhangi bir kişi hakkında ceza davası açılmış değil.New York Başsavcısı Letitia James'in ofisi de Cornell Üniversitesi'nin olay karşısındaki uygulamalarını ve cinsel saldırı mağdurlarına yönelik prosedürlerini incelemeye başladı.İki öğrenci okuldan çıkarıldıDavacının avukatına göre üniversitenin kendi disiplin soruşturmasının ardından suçlanan öğrencilerden ikisi okuldan çıkarıldı, diğerleri ise farklı disiplin yaptırımlarıyla karşılaştı.Cornell, kendi incelemesi sonucunda öğrenciler hakkında okuldan çıkarma ve uzaklaştırma dahil yaptırımlar uygulandığını doğruladı ancak hangi öğrencinin hangi cezayı aldığını kamuoyuna açıklamadı. Üniversite ayrıca Chi Phi'nin ilgili bölümünün 2024'te kapatıldığını ve halen kampüste faaliyet göstermesinin yasak olduğunu bildirdi.Cornell, cinsel şiddeti son derece ciddiye aldığını ve soruşturmalarda kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını belirtiyor.Cornell cinsel saldırılara karşı çalışma başlatmıştıÜniversite yönetimi, olaydan sonraki dönemde kampüsteki cinsel saldırılarla mücadele amacıyla Başkanlık Cinsel Saldırı Görev Gücü'nü kurdu.Şubat 2025'te oluşturulan çalışma grubu, sekiz aylık araştırmanın ardından Mart 2026'da nihai raporunu yayımladı. Raporda öğrencilerin başvuru ve destek mekanizmaları konusunda bilgilendirilmesi, eğitim programlarının genişletilmesi ve cinsel saldırıları mümkün kılan sosyal koşullara karşı önleyici politikalar geliştirilmesi önerildi.Trump'ın sözlerinin zamanlaması tartışma yarattıCornell dosyasının yeniden soruşturulması ve ABD kamuoyunda yoğun biçimde tartışıldığı sırada Trump'ın kadınların fiziksel görünüşüne ilişkin sözleri sosyal medyada tepki topladı.Bazı kullanıcılar, açıklamanın cinsel saldırı iddialarının yeniden ülke gündemine taşındığı bir dönemde yapılmasını duyarsız bulduklarını ifade etti. Trump'ın sözleri ise Cornell davasıyla doğrudan bağlantılı değildi.Cornell dosyasında hem yeniden açılan ceza soruşturması hem de eski öğrencinin açtığı hukuk davası devam ediyor. Yedi eski öğrenciye yönelik iddialar henüz yargı kararıyla kanıtlanmış değil.

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