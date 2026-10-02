https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/kabede-intihar-saldirisi-iddiasi-panige-yol-acti-suudi-arabistan-yalanladi-1109221700.html

Kabe'de intihar saldırısı iddiası paniğe yol açtı: Suudi Arabistan yalanladı

Kabe'de intihar saldırısı iddiası paniğe yol açtı: Suudi Arabistan yalanladı

Sputnik Türkiye

Mekke'deki Mescid-i Haram'da intihar saldırısı girişiminde bulunulduğu iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. Suudi Arabistan güvenlik makamları iddiaları... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T07:20+0300

2026-10-02T07:20+0300

2026-10-02T07:20+0300

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Suudi Arabistan, Mekke'deki Mescid-i Haram'da intihar saldırısı girişimi yaşandığı yönünde sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı. Güvenlik makamları, olayda bir kişinin çevredeki insanları rahatsız ettiği ve korku ve paniğe neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.Suudi yetkililer, olayın ardından sosyal medyada hızla yayılan “Kabe yakınlarında intihar bombacısı yakalandı” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.Suudi Arabistan'dan intihar saldırısı iddiasına yanıtSuudi güvenlik makamlarının açıklamasında, Mekke'deki güvenlik güçlerinin çevredeki insanları taciz ederek korku ve paniğe yol açan bir kişiyi yakaladığı belirtildi.Şüpheliye gerekli yasal işlemlerin uygulandığı belirtilirken, olayın ayrıntıları ve gözaltına alınan kişinin kimliği konusunda daha fazla bilgi paylaşılmadı.Yetkililer, olayla ilgili sosyal medyada dolaşıma giren iddiaların “gerçeklik payı bulunmadığını” açıkladı.Sosyal medyada 'Kabe'de intihar bombacısı' iddiası yayıldıOlay, sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler ve beraberindeki iddialarla kısa sürede uluslararası gündeme taşındı.Bazı hesaplar, patlayıcı yelek taşıdığı öne sürülen bir kişinin Kabe'ye yaklaştığını ve intihar saldırısı gerçekleştirmeye çalıştığını, ancak Suudi güvenlik güçlerinin müdahalesiyle saldırının engellendiğini iddia etti.Bu iddialara ilişkin Suudi makamlarından herhangi bir doğrulama gelmedi. Aksine güvenlik makamları, olayın bir terör veya intihar saldırısı girişimi olmadığını açıkladı.Dolaşıma giren görüntüler tartışma yarattıSosyal medyada olayla ilişkilendirilerek paylaşılan bazı görüntülerin kaynağı da tartışma konusu oldu.Bölge basınında yer alan haberlerde, intihar saldırısı iddiasıyla paylaşılan görüntülerden bazılarının Şubat 2017'de Mescid-i Haram'da meydana gelen farklı bir olaya ait olduğu belirtildi.Söz konusu eski olayda Suudi güvenlik güçleri, Kabe yakınlarında üzerine yanıcı madde dökerek kendisine zarar vermeye çalışan bir kişiye müdahale etmişti.Bu nedenle sosyal medyada yayılan görüntülerin güncel olayın kanıtı olarak kullanılması konusunda dikkatli olunması gerekiyor.Suudi güvenlik makamlarından 'resmi kaynak' çağrısıSuudi güvenlik makamları, olayla ilgili doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması çağrısında bulundu.Yetkililer, Mescid-i Haram'da terör saldırısı girişimi gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını yineleyerek kamuoyundan bilgileri resmi kaynaklardan takip etmesini istedi.Şu ana kadar açıklanan resmi bilgilere göre Kabe veya Mescid-i Haram'a yönelik doğrulanmış bir intihar saldırısı girişimi bulunmuyor.Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan kişinin ise çevredeki insanları rahatsız ettiği ve korku ile paniğe yol açtığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/somada-maden-faciasi-gocukte-can-kaybi-5e-yukseldi-1109221031.html

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