https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/trump-iran-nukleer-tehdidinden-kurtulmanin-4-6-hafta-surecegini-defalarca-belirtmistim-ve-bunu-bir-1109219259.html

Trump: İran nükleer tehdidinden kurtulmanın 4-6 hafta süreceğini defalarca belirtmiştim ve bunu bir gecede başardım

Trump: İran nükleer tehdidinden kurtulmanın 4-6 hafta süreceğini defalarca belirtmiştim ve bunu bir gecede başardım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’e giden bir FlyDubai yolcu uçağını düşürmeye çalıştığı iddia edilen yardımcı pilotun İran’la bağlantılı olabileceğini öne... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T00:25+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın Güney Çimliği’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin, yardımcı pilotun İran’la bağlantısı olup olmadığını sorması üzerine Trump, “Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz” dedi.Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize karşı çok açık davranıyorlar. Duyduklarıma dayanarak cevabın evet olduğunu söyleyebilirim. Ama şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz.”Trump’a ayrıca yardımcı pilotun İran Devrim Muhafızları tarafından uçağa yerleştirilmiş veya başka şekilde radikalleştirilmiş olma ihtimali de soruldu. Trump, bu ihtimale “Olabilir, evet” yanıtını verdi.'Bir gecede başardım'Ayrıca Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'ABD, Polonya’da askeri üs kurmayı değerlendiriyor'Trump, ABD’nin Polonya’da bir askeri üs kurma ihtimalinin Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’ye duyduğu saygı nedeniyle değerlendirildiğini belirterek, “Bunu değerlendiriyoruz ve gerçekleşebilir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/irakli-uzman-iran-heyetinin-new-yorktan-ayrilmaya-zorlanmasi-abd-yonetiminin-basarisizligini-1109208064.html

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