https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/son-dakika-haberleri-abdde-istihdam-eylulde-beklentilerin-altinda-kaldi-issizlik-yuzde-42ye-yukseldi-1109241347.html

ABD'de istihdam eylülde beklentilerin altında kaldı: İşsizlik yüzde 4.2'ye yükseldi

ABD'de istihdam eylülde beklentilerin altında kaldı: İşsizlik yüzde 4.2'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

ABD'de iş gücü piyasası eylül ayında belirgin şekilde yavaşladı. Tarım dışı istihdam yalnızca 29 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4.2'ye yükseldi.

2026-10-02T16:02+0300

2026-10-02T16:02+0300

2026-10-02T16:02+0300

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ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) cuma günü açıkladığı verilere göre, tarım dışı istihdam eylülde mevsim etkilerinden arındırılmış olarak 29 bin arttı. Dow Jones anketine katılan ekonomistler istihdamın 84 bin kişi artmasını ve işsizlik oranının yüzde 4.1'de kalmasını bekliyordu.Ağustos ayına ilişkin istihdam artışı da aşağı yönlü revize edilerek 133 bine çekildi. Temmuz ayı verisi ise daha önce açıklanan artıştan, 10 bin kişilik istihdam kaybına revize edildi. Böylece iki ay için yapılan revizyonlar, daha önce açıklanan toplam istihdam seviyesinden 60 bin kişilik düşüş anlamına geldi.İstihdam sadece 78 bin arttıHanehalkı araştırması, istihdamdaki tabloya ilişkin daha olumlu sinyaller verdi. Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı 78 bin artarken, iş gücü 485 bin kişi genişledi.İş gücüne katılım oranı da 0.2 puan artarak yüzde 61.8'e çıktı. Bu oran, Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviye oldu.İşsizliğin yanı sıra iş bulma konusunda umudunu kaybedenleri ve ekonomik nedenlerle yarı zamanlı çalışanları da kapsayan alternatif işsizlik göstergesi ise yüzde 7.6'ya geriledi. Bu oran Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.Fed açısından ne anlama geliyor?İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından piyasalarda hızlı hareket görüldü. Zayıf istihdam rakamları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme ihtimalini güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirildi.Verilerin ardından hisse senedi vadeli kontratları yükselirken, ABD Hazine tahvili getirileri geriledi.

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