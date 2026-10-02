https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/siyaset-bilimci-hardandan-valday-yorumu-tek-kutuplu-bati-hegemonyasi-duvara-carpti-1109243805.html

Siyaset bilimci Hardan'dan Valday yorumu: Tek kutuplu Batı hegemonyası duvara çarptı

Siyaset bilimci Hardan'dan Valday yorumu: Tek kutuplu Batı hegemonyası duvara çarptı

Sputnik Türkiye

Putin'in Valday toplantısındaki mesajlarını yorumlayan Lübnanlı uzman Hardan, tek kutuplu Batı hegemonyasının sona erdiğini vurguladı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T17:19+0300

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Siyaset bilimci Hassan Hardan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Tartışma Kulübü'ndeki konuşmasının küresel jeopolitik trendleri doğru okuduğunu ve tek kutuplu Batı hegemonyasının sona erdiğini belirtti.Sputnik'e yaptığı değerlendirmede BM, IMF ve DTÖ gibi küresel kurumların krizleri önlemekte zorlandığını vurgulayan Hardan, Çin, Hindistan ve Brezilya'nın yeni güç merkezleri olarak yükselmesiyle dünyanın geçiş sürecine girdiğini ifade etti. Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların SWIFT gibi ABD merkezli sistemlere bağımlılığın tehlikelerini gözler önüne serdiğini kaydeden uzman, Rusya'nın ulusal para birimlerinin kullanımı ve ulusal egemenlik temelli alternatif bir düzen önerdiğini belirtti.Yeni dünya düzeninin inşası ve Doğu-Batı gerilimiLübnanlı uzman Hardan, yeni dünya düzeninin uluslararası bir konferansta bir çırpıda belirlenemeyeceğini vurguladı.Batı'nın mevcut imtiyazlarından vazgeçmemesi nedeniyle yeni düzenin kademeli olarak şekilleneceğini ifade eden Hardan, Batı ile Doğu arasındaki derin güvensizlik ve kutuplaşma nedeniyle ortak bir zemine varmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/meksikali-uzman-cesar-soto-putin-rusyanin-ulusal-guvenligi-tehdit-edildigi-icin-harekete-gecmek-1109242321.html

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