Siyaset bilimci Hardan'dan Valday yorumu: Tek kutuplu Batı hegemonyası duvara çarptı
© Sputnik / Григорий СысоевPutin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde konuştu - 2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Putin'in Valday toplantısındaki mesajlarını yorumlayan Lübnanlı uzman Hardan, tek kutuplu Batı hegemonyasının sona erdiğini vurguladı.
Siyaset bilimci Hassan Hardan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Tartışma Kulübü'ndeki konuşmasının küresel jeopolitik trendleri doğru okuduğunu ve tek kutuplu Batı hegemonyasının sona erdiğini belirtti.
Sputnik'e yaptığı değerlendirmede BM, IMF ve DTÖ gibi küresel kurumların krizleri önlemekte zorlandığını vurgulayan Hardan, Çin, Hindistan ve Brezilya'nın yeni güç merkezleri olarak yükselmesiyle dünyanın geçiş sürecine girdiğini ifade etti.
Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların SWIFT gibi ABD merkezli sistemlere bağımlılığın tehlikelerini gözler önüne serdiğini kaydeden uzman, Rusya'nın ulusal para birimlerinin kullanımı ve ulusal egemenlik temelli alternatif bir düzen önerdiğini belirtti.
Sputnik'e yaptığı değerlendirmede BM, IMF ve DTÖ gibi küresel kurumların krizleri önlemekte zorlandığını vurgulayan Hardan, Çin, Hindistan ve Brezilya'nın yeni güç merkezleri olarak yükselmesiyle dünyanın geçiş sürecine girdiğini ifade etti.
Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların SWIFT gibi ABD merkezli sistemlere bağımlılığın tehlikelerini gözler önüne serdiğini kaydeden uzman, Rusya'nın ulusal para birimlerinin kullanımı ve ulusal egemenlik temelli alternatif bir düzen önerdiğini belirtti.
Yeni dünya düzeninin inşası ve Doğu-Batı gerilimi
Lübnanlı uzman Hardan, yeni dünya düzeninin uluslararası bir konferansta bir çırpıda belirlenemeyeceğini vurguladı.
Batı'nın mevcut imtiyazlarından vazgeçmemesi nedeniyle yeni düzenin kademeli olarak şekilleneceğini ifade eden Hardan, Batı ile Doğu arasındaki derin güvensizlik ve kutuplaşma nedeniyle ortak bir zemine varmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.
Batı'nın mevcut imtiyazlarından vazgeçmemesi nedeniyle yeni düzenin kademeli olarak şekilleneceğini ifade eden Hardan, Batı ile Doğu arasındaki derin güvensizlik ve kutuplaşma nedeniyle ortak bir zemine varmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.