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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/meksikali-uzman-cesar-soto-putin-rusyanin-ulusal-guvenligi-tehdit-edildigi-icin-harekete-gecmek-1109242321.html
Meksikalı uzman Cesar Soto: Putin, Rusya'nın ulusal güvenliği tehdit edildiği için harekete geçmek zorunda kaldı
Meksikalı uzman Cesar Soto: Putin, Rusya'nın ulusal güvenliği tehdit edildiği için harekete geçmek zorunda kaldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Batı'nın Moskova'nın çağrılarına kulak asmadığını belirten Meksikalı uzman Soto, Putin'in buna cevaben özel askeri harekat başlatmak zorunda... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T16:31+0300
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vladimir putin
ukrayna
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Meksikalı uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Cesar Soto, Batılı güçlerin Ukrayna'yı Rusya sınırına karşı militarize etmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusal güvenliğini korumak adına özel askeri harekat başlatmak zorunda kaldığını belirtti.Sputnik'e verdiği röportajda Putin'in Valday Tartışma Kulübü'ndeki açıklamalarını değerlendiren Soto, Ukrayna ve NATO'nun uyarıları dikkate almadığını vurgulayarak, "Ukrayna dinlemedi, NATO dinlemedi, dolayısıyla Rusya'nın yaptığı tek şey, özünde sınırlarını ve çıkarlarını savunmak için harekete geçmek oldu" ifadelerini kullandı. Batı'nın uzun süredir sürdürdüğü Rusya karşıtı politikaların arkasında çıkar çatışmalarının yattığını belirten uzman, Moskova'nın ise egemenlik ve çok kutuplu bir dünya vizyonunu savunduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rus-uzmandan-putinin-valday-konusmasina-iliskin-degerlendirme-dogrudan-askeri-catisma-riski-artti-1109240300.html
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vladimir putin, ukrayna, rusya, batı, nato, sputnik, valday tartışma kulübü
vladimir putin, ukrayna, rusya, batı, nato, sputnik, valday tartışma kulübü

Meksikalı uzman Cesar Soto: Putin, Rusya'nın ulusal güvenliği tehdit edildiği için harekete geçmek zorunda kaldı

16:31 02.10.2026
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya lideri Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının ana oturumunda konuştu
Rusya lideri Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının ana oturumunda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© Sputnik / POOL
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Ukrayna ve Batı'nın Moskova'nın çağrılarına kulak asmadığını belirten Meksikalı uzman Soto, Putin'in buna cevaben özel askeri harekat başlatmak zorunda kaldığının altını çizdi.
Meksikalı uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Cesar Soto, Batılı güçlerin Ukrayna'yı Rusya sınırına karşı militarize etmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusal güvenliğini korumak adına özel askeri harekat başlatmak zorunda kaldığını belirtti.

Sputnik'e verdiği röportajda Putin'in Valday Tartışma Kulübü'ndeki açıklamalarını değerlendiren Soto, Ukrayna ve NATO'nun uyarıları dikkate almadığını vurgulayarak, "Ukrayna dinlemedi, NATO dinlemedi, dolayısıyla Rusya'nın yaptığı tek şey, özünde sınırlarını ve çıkarlarını savunmak için harekete geçmek oldu" ifadelerini kullandı.

Batı'nın uzun süredir sürdürdüğü Rusya karşıtı politikaların arkasında çıkar çatışmalarının yattığını belirten uzman, Moskova'nın ise egemenlik ve çok kutuplu bir dünya vizyonunu savunduğunu kaydetti.
Rusya lideri Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının ana oturumunda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus uzmandan Putin'in Valday konuşmasına ilişkin değerlendirme: 'Doğrudan askeri çatışma riski arttı'
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