Meksikalı uzman Cesar Soto: Putin, Rusya'nın ulusal güvenliği tehdit edildiği için harekete geçmek zorunda kaldı
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya lideri Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının ana oturumunda konuştu
© Sputnik / POOL/
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Ukrayna ve Batı'nın Moskova'nın çağrılarına kulak asmadığını belirten Meksikalı uzman Soto, Putin'in buna cevaben özel askeri harekat başlatmak zorunda kaldığının altını çizdi.
Meksikalı uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Cesar Soto, Batılı güçlerin Ukrayna'yı Rusya sınırına karşı militarize etmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusal güvenliğini korumak adına özel askeri harekat başlatmak zorunda kaldığını belirtti.
Sputnik'e verdiği röportajda Putin'in Valday Tartışma Kulübü'ndeki açıklamalarını değerlendiren Soto, Ukrayna ve NATO'nun uyarıları dikkate almadığını vurgulayarak, "Ukrayna dinlemedi, NATO dinlemedi, dolayısıyla Rusya'nın yaptığı tek şey, özünde sınırlarını ve çıkarlarını savunmak için harekete geçmek oldu" ifadelerini kullandı.
Batı'nın uzun süredir sürdürdüğü Rusya karşıtı politikaların arkasında çıkar çatışmalarının yattığını belirten uzman, Moskova'nın ise egemenlik ve çok kutuplu bir dünya vizyonunu savunduğunu kaydetti.
Sputnik'e verdiği röportajda Putin'in Valday Tartışma Kulübü'ndeki açıklamalarını değerlendiren Soto, Ukrayna ve NATO'nun uyarıları dikkate almadığını vurgulayarak, "Ukrayna dinlemedi, NATO dinlemedi, dolayısıyla Rusya'nın yaptığı tek şey, özünde sınırlarını ve çıkarlarını savunmak için harekete geçmek oldu" ifadelerini kullandı.
Batı'nın uzun süredir sürdürdüğü Rusya karşıtı politikaların arkasında çıkar çatışmalarının yattığını belirten uzman, Moskova'nın ise egemenlik ve çok kutuplu bir dünya vizyonunu savunduğunu kaydetti.