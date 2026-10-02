https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/sinop-kalesini-cevreleyen-surlar-uzerindeki-kalekondularin-yikimina-baslandi-1109237112.html
Sinop Kalesi'ni çevreleyen surlar üzerindeki 'kalekondu'ların yıkımına başlandı
Sinop Kalesi'ni çevreleyen surlar üzerindeki 'kalekondu'ların yıkımına başlandı
Sputnik Türkiye
UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi'ni çevreleyen surların üzerine yıllar önce inşa edilen ve halk arasında "kalekondu"... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T14:09+0300
2026-10-02T14:09+0300
2026-10-02T14:09+0300
yaşam
sinop
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
sinop kalesi
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Sinop Kalesi etrafındaki gecekondular yıkılıyor.Sinop Kalesi'nin etrafı düzenleniyorMilattan önce 7. yüzyılda inşa edilen 25 metre yüksekliğindeki kalenin yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki surları, "kalekondu" yükü ve kötü görünümünden kurtarılıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında surlar üzerindeki yapılardan kamulaştırma işlemleri tamamlanan 4'ünün yıkım çalışmaları başladı.Yıkım çalışmalarının yapıldığı alanda incelemede bulunan Vali Mustafa Özarslan, gazetecilere, Sinop'ta tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması için çok önemli bir adım atıldığını söyledi. Özarslan, "Bakanlığımızca İl Özel İdaresine gönderilen 17 milyon liralık bütçeyle kale surlarımıza yük olan, surlarımıza bitişik binaların yıkılma sürecini başlatmış oluyoruz." dedi.Çalışma ile geçmişten günümüze uzanan nadide bir tarihi yapıyı gelecek kuşaklara taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Özarslan, şunları kaydetti:'Maalesef yanlış uygulamalar olmuş'"Geçmişte maalesef bu tür yanlış uygulamalar olmuş. Kalemizin estetiğini, görünümünü bozan bu tür yapılar var. 28 parselde kalemize bitişik konutlar var. Bunları ortadan kaldırmaya, temizlemeye devam ediyoruz. Bu çalışma sayesinde olmaması gerekenler ortadan kaldırılınca doğallığı ortaya çıkacak. Şehrimizin marka değerine katkı vermiş olacağız. Geçmişten gelen bu eseri nesilden nesile hep birlikte aktaracağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/turistik-karaelmas-ekspresi-yeniden-sefere-basliyor-tarihler-aciklandi--1109119058.html
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sinop, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, sinop kalesi
sinop, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, sinop kalesi
Sinop Kalesi'ni çevreleyen surlar üzerindeki 'kalekondu'ların yıkımına başlandı
UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi'ni çevreleyen surların üzerine yıllar önce inşa edilen ve halk arasında "kalekondu" olarak adlandırılan yapıların yıkımına başlandı.
Sinop Kalesi etrafındaki gecekondular yıkılıyor.
Sinop Kalesi'nin etrafı düzenleniyor
Milattan önce 7. yüzyılda inşa edilen 25 metre yüksekliğindeki kalenin yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki surları, "kalekondu" yükü ve kötü görünümünden kurtarılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında surlar üzerindeki yapılardan kamulaştırma işlemleri tamamlanan 4'ünün yıkım çalışmaları başladı.
Yıkım çalışmalarının yapıldığı alanda incelemede bulunan Vali Mustafa Özarslan, gazetecilere, Sinop'ta tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması için çok önemli bir adım atıldığını söyledi. Özarslan, "Bakanlığımızca İl Özel İdaresine gönderilen 17 milyon liralık bütçeyle kale surlarımıza yük olan, surlarımıza bitişik binaların yıkılma sürecini başlatmış oluyoruz." dedi.
Çalışma ile geçmişten günümüze uzanan nadide bir tarihi yapıyı gelecek kuşaklara taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Özarslan, şunları kaydetti:
'Maalesef yanlış uygulamalar olmuş'
"Geçmişte maalesef bu tür yanlış uygulamalar olmuş. Kalemizin estetiğini, görünümünü bozan bu tür yapılar var. 28 parselde kalemize bitişik konutlar var. Bunları ortadan kaldırmaya, temizlemeye devam ediyoruz. Bu çalışma sayesinde olmaması gerekenler ortadan kaldırılınca doğallığı ortaya çıkacak. Şehrimizin marka değerine katkı vermiş olacağız. Geçmişten gelen bu eseri nesilden nesile hep birlikte aktaracağız."