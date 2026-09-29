Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden sefere başlıyor: Tarihler açıklandı
© AA / Ahmet Serdar EserKaraelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Ankara- Zonguldak arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi, ekim ayında seferlerine yeniden başlıyor.
Turistik Karaelmas Ekspresi ekim ayından yeniden sefere başlayacak. Ankara-Zonguldak arasında sefer yapacak olan treni 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer gerçekleştirilecek. Tren, 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek.
© AA / Ahmet Serdar EserKaraelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
© AA / Ahmet Serdar Eser
Ekim ayında yeniden başlıyor
Ankara- Zonguldak arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ekim ayında yeniden raylara ineceğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Turistik Karaelmas Ekspresi, 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer gerçekleştirecek. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demiryoluyla keşfetme imkânı sunacağız." dedi
© AA / Ahmet Serdar EserKaraelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
© AA / Ahmet Serdar Eser
Turistik Karaelmas Ekspresi'nin sefer tarihleri açıklandı
Turistik Karaelmas Ekspresi’nin 2026 yılı seferlerine 2 Ekim’de başlayacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, “Trenimiz Ankara’dan Zonguldak’a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde; Zonguldak’tan Ankara’ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek.” ifadelerini kullandı
Ankara-Zonguldak seferlerinin cuma günleri saat 23.00’te, Zonguldak-Ankara seferlerinin ise cumartesi günleri saat 23.00’te gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, trenin 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet vereceğini kaydetti.
Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirası tanıtılacak
Bakan Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi’nin güzergâh üzerindeki şehirlerin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin keşfedilmesine de imkân sağladığını belirtti. 2026 yılı programında Ankara’dan Zonguldak yönüne seyahat eden yolcuların Yenice’de, dönüş güzergâhında ise Çankırı ve Kalecik’te gezi amaçlı duraklamalar yapacağını söyleyen Uraloğlu, “Yenice’nin doğal güzelliklerinden Zonguldak’ın tarihine, Çankırı’nın kültürel mirasından Kalecik’in değerlerine uzanan bu yolculuk, demiryolu ile turizmi buluşturacak.” ifadelerini kullandı.