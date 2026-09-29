https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/turistik-karaelmas-ekspresi-yeniden-sefere-basliyor-tarihler-aciklandi--1109119058.html

Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden sefere başlıyor: Tarihler açıklandı

Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden sefere başlıyor: Tarihler açıklandı

Sputnik Türkiye

Ankara- Zonguldak arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi, ekim ayında seferlerine yeniden başlıyor. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T11:40+0300

2026-09-29T11:40+0300

2026-09-29T11:40+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

ankara

turistik karaelmas ekspresi

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Turistik Karaelmas Ekspresi ekim ayından yeniden sefere başlayacak. Ankara-Zonguldak arasında sefer yapacak olan treni 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer gerçekleştirilecek. Tren, 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Ekim ayında yeniden başlıyorAnkara- Zonguldak arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ekim ayında yeniden raylara ineceğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Turistik Karaelmas Ekspresi, 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer gerçekleştirecek. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demiryoluyla keşfetme imkânı sunacağız." dediTuristik Karaelmas Ekspresi'nin sefer tarihleri açıklandı Turistik Karaelmas Ekspresi’nin 2026 yılı seferlerine 2 Ekim’de başlayacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, “Trenimiz Ankara’dan Zonguldak’a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde; Zonguldak’tan Ankara’ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek.” ifadelerini kullandıAnkara-Zonguldak seferlerinin cuma günleri saat 23.00’te, Zonguldak-Ankara seferlerinin ise cumartesi günleri saat 23.00’te gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, trenin 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet vereceğini kaydetti.Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirası tanıtılacakBakan Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi’nin güzergâh üzerindeki şehirlerin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin keşfedilmesine de imkân sağladığını belirtti. 2026 yılı programında Ankara’dan Zonguldak yönüne seyahat eden yolcuların Yenice’de, dönüş güzergâhında ise Çankırı ve Kalecik’te gezi amaçlı duraklamalar yapacağını söyleyen Uraloğlu, “Yenice’nin doğal güzelliklerinden Zonguldak’ın tarihine, Çankırı’nın kültürel mirasından Kalecik’in değerlerine uzanan bu yolculuk, demiryolu ile turizmi buluşturacak.” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/etna-yanardagi-yeniden-faaliyete-gecti-ucuslar-durduruldu-1109074625.html

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abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, ankara, turistik karaelmas ekspresi