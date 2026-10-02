https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rusya-savunma-bakanligi-kievde-dinyeper-uzerindeki-karayolu-demiryolu-koprusu-vuruldu-1109224234.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de Dinyeper üzerindeki karayolu-demiryolu köprüsü vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de Dinyeper üzerindeki karayolu-demiryolu köprüsü vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev'de Donbas'a askeri yük sevkiyatında kullanılan karayolu-demiryolu köprüsüne... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T08:53+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin gece saatlerinde başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik saldırı düzenlendiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, "Kiev'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbas'taki birliklerine yönelik asker sevkiyatını ve lojistik yük tedarikini sağlayan Dinyeper üzerindeki karayolu-demiryolu köprüsü vuruldu" ifadelerine yer verildi.Açıklamada vurulduğu belirtilen diğer hedefler şöyle sıralandı:Bakanlık, karşı tarafın eylemlerine karşılık olarak Rus ordusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'lu uzmanlarla birlikte kullandığı karar alma merkezlerini, işletmeleri ve depoları hedef aldığını kaydetti. Açıklamada, saldırılarda taarruz insansız hava araçları ile Ukrayna'nın her noktasındaki herhangi bir hedefi imha edebildiği belirtilen uzun menzilli hassas silahların kullanıldığı ifade edildi.

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