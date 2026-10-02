https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rusya-abdde-rus-is-insani-malofeyevin-el-koyulan-parasi-ukrayna-ordusuna-gonderildi-1109232746.html
Rusya: ABD'de Rus iş insanı Malofeyev'in el koyulan parası Ukrayna ordusuna gönderildi
Rusya: ABD'de Rus iş insanı Malofeyev'in el koyulan parası Ukrayna ordusuna gönderildi
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ABD'de yalayan Rus iş insanı Malofeyev'a ait 10 milyon dolara mahkeme kararıyla el koyularak Ukrayna ordusunun finansmanına gönderildi. Malofeyev, bu parayı... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Soruşturma Komitesi, ABD makamlarının Rus iş insanı Konstantin Malofeyev'in hesaplarındaki paralara el koyarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin finansmanına aktardığını bildirdi.Soruşturma Komitesi, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Amerikalı yetkililerin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Komite, yaşanan gelişmelerin ardından konuyla ilgili ceza soruşturması açıldığını belirtti.Malofeyev: 10 milyon dolarıma el koydularKonu hakkında açıklama yapan Malofeyev, ABD'deki hesaplarında bulunan 10 milyon dolarına el koyulduğunu söyledi.Malofeyev, bu tutar içinden 5.4 milyon doların Ukrayna ordusunun finansmanı için transfer edildiğini anlattı.Rus iş insanı, söz konusu meblağı Rusya ordusuna aktarmak için elinden geleni yapacağının sözünü de verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/kremlinden-turkiyenin-karadeniz-onerisine-iliskin-aciklama-kieve-askeri-sevkiyatlar-tamamen-1109225677.html
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konstantin malofeyev, ukrayna, abd, rusya, rusya soruşturma komitesi, ukrayna silahlı kuvvetleri
konstantin malofeyev, ukrayna, abd, rusya, rusya soruşturma komitesi, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya: ABD'de Rus iş insanı Malofeyev'in el koyulan parası Ukrayna ordusuna gönderildi
ABD'de yalayan Rus iş insanı Malofeyev'a ait 10 milyon dolara mahkeme kararıyla el koyularak Ukrayna ordusunun finansmanına gönderildi. Malofeyev, bu parayı Rus ordusuna gönderme sözü verdi.
Rusya Soruşturma Komitesi, ABD makamlarının Rus iş insanı Konstantin Malofeyev'in hesaplarındaki paralara el koyarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin finansmanına aktardığını bildirdi.
Soruşturma Komitesi, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Amerikalı yetkililerin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Komite, yaşanan gelişmelerin ardından konuyla ilgili ceza soruşturması açıldığını belirtti.
Malofeyev: 10 milyon dolarıma el koydular
Konu hakkında açıklama yapan Malofeyev, ABD'deki hesaplarında bulunan 10 milyon dolarına el koyulduğunu söyledi.
Malofeyev, bu tutar içinden 5.4 milyon doların Ukrayna ordusunun finansmanı için transfer edildiğini anlattı.
Rus iş insanı, söz konusu meblağı Rusya ordusuna aktarmak için elinden geleni yapacağının sözünü de verdi.