Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rusya-abdde-rus-is-insani-malofeyevin-el-koyulan-parasi-ukrayna-ordusuna-gonderildi-1109232746.html
Rusya: ABD'de Rus iş insanı Malofeyev'in el koyulan parası Ukrayna ordusuna gönderildi
Rusya: ABD'de Rus iş insanı Malofeyev'in el koyulan parası Ukrayna ordusuna gönderildi
Sputnik Türkiye
ABD'de yalayan Rus iş insanı Malofeyev'a ait 10 milyon dolara mahkeme kararıyla el koyularak Ukrayna ordusunun finansmanına gönderildi. Malofeyev, bu parayı... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T12:25+0300
2026-10-02T12:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
konstantin malofeyev
ukrayna
abd
rusya
rusya soruşturma komitesi
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072230890_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7073d7ff666f7e79a0710d2eef32ff6c.jpg
Rusya Soruşturma Komitesi, ABD makamlarının Rus iş insanı Konstantin Malofeyev'in hesaplarındaki paralara el koyarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin finansmanına aktardığını bildirdi.Soruşturma Komitesi, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Amerikalı yetkililerin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Komite, yaşanan gelişmelerin ardından konuyla ilgili ceza soruşturması açıldığını belirtti.Malofeyev: 10 milyon dolarıma el koydularKonu hakkında açıklama yapan Malofeyev, ABD'deki hesaplarında bulunan 10 milyon dolarına el koyulduğunu söyledi.Malofeyev, bu tutar içinden 5.4 milyon doların Ukrayna ordusunun finansmanı için transfer edildiğini anlattı.Rus iş insanı, söz konusu meblağı Rusya ordusuna aktarmak için elinden geleni yapacağının sözünü de verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/kremlinden-turkiyenin-karadeniz-onerisine-iliskin-aciklama-kieve-askeri-sevkiyatlar-tamamen-1109225677.html
ukrayna
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072230890_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a3930e2115e22d79774d121fe9baa8a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konstantin malofeyev, ukrayna, abd, rusya, rusya soruşturma komitesi, ukrayna silahlı kuvvetleri
konstantin malofeyev, ukrayna, abd, rusya, rusya soruşturma komitesi, ukrayna silahlı kuvvetleri

Rusya: ABD'de Rus iş insanı Malofeyev'in el koyulan parası Ukrayna ordusuna gönderildi

12:25 02.10.2026
© AAABD dolar
ABD dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© AA
Abone ol
ABD'de yalayan Rus iş insanı Malofeyev'a ait 10 milyon dolara mahkeme kararıyla el koyularak Ukrayna ordusunun finansmanına gönderildi. Malofeyev, bu parayı Rus ordusuna gönderme sözü verdi.
Rusya Soruşturma Komitesi, ABD makamlarının Rus iş insanı Konstantin Malofeyev'in hesaplarındaki paralara el koyarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin finansmanına aktardığını bildirdi.

Soruşturma Komitesi, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Amerikalı yetkililerin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Komite, yaşanan gelişmelerin ardından konuyla ilgili ceza soruşturması açıldığını belirtti.

Malofeyev: 10 milyon dolarıma el koydular

Konu hakkında açıklama yapan Malofeyev, ABD'deki hesaplarında bulunan 10 milyon dolarına el koyulduğunu söyledi.

Malofeyev, bu tutar içinden 5.4 milyon doların Ukrayna ordusunun finansmanı için transfer edildiğini anlattı.

Rus iş insanı, söz konusu meblağı Rusya ordusuna aktarmak için elinden geleni yapacağının sözünü de verdi.
Праздничное оформление Москвы ко Дню флага России - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin'den Türkiye'nin Karadeniz önerisine ilişkin açıklama: Kiev'e askeri sevkiyatlar tamamen kesilmeli
09:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала