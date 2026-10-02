https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/rusya-abdde-rus-is-insani-malofeyevin-el-koyulan-parasi-ukrayna-ordusuna-gonderildi-1109232746.html

Rusya: ABD'de Rus iş insanı Malofeyev'in el koyulan parası Ukrayna ordusuna gönderildi

Rusya: ABD'de Rus iş insanı Malofeyev'in el koyulan parası Ukrayna ordusuna gönderildi

Sputnik Türkiye

ABD'de yalayan Rus iş insanı Malofeyev'a ait 10 milyon dolara mahkeme kararıyla el koyularak Ukrayna ordusunun finansmanına gönderildi. Malofeyev, bu parayı... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T12:25+0300

2026-10-02T12:25+0300

2026-10-02T12:25+0300

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Rusya Soruşturma Komitesi, ABD makamlarının Rus iş insanı Konstantin Malofeyev'in hesaplarındaki paralara el koyarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin finansmanına aktardığını bildirdi.Soruşturma Komitesi, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Amerikalı yetkililerin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Komite, yaşanan gelişmelerin ardından konuyla ilgili ceza soruşturması açıldığını belirtti.Malofeyev: 10 milyon dolarıma el koydularKonu hakkında açıklama yapan Malofeyev, ABD'deki hesaplarında bulunan 10 milyon dolarına el koyulduğunu söyledi.Malofeyev, bu tutar içinden 5.4 milyon doların Ukrayna ordusunun finansmanı için transfer edildiğini anlattı.Rus iş insanı, söz konusu meblağı Rusya ordusuna aktarmak için elinden geleni yapacağının sözünü de verdi.

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konstantin malofeyev, ukrayna, abd, rusya, rusya soruşturma komitesi, ukrayna silahlı kuvvetleri