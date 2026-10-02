https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/ilk-kez-iliskilendirildi-kronik-yorgunlugunuzun-nedeni-uzun-kovid-mi--1109167305.html

İlk kez ilişkilendirildi: Kronik yorgunluğunuzun nedeni ‘uzun kovid’ mi?

İlk kez ilişkilendirildi: Kronik yorgunluğunuzun nedeni ‘uzun kovid’ mi?

Sputnik Türkiye

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2026-10-02T10:29+0300

2026-10-02T10:29+0300

2026-10-02T10:31+0300

sağlik

kovid-19

covid-19

dopamin

uzun kovid

long covid

yorgunluk

kronik yorgunluk sendromu

araştırma

bezmialem vakıf üniversitesi

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2019 yılında hayatımıza giren ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının üzerinden 7 yıl geçti. Aradan geçen yıllara rağmen Kovid-19’un etkileri bazı kişilerde hala devam ediyor. Yeni bir araştırma, hastalık sonrasında görülen uzun süreli yorgunluk, unutkanlık, dikkat sorunları ve motivasyon kaybının beyindeki bazı değişikliklerle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Long Covid olarak adlandırılan bu tabloda bazı kişiler, enfeksiyonu atlattıktan aylar sonra bile eski enerjilerine dönemediklerini, günlük işlere odaklanmakta zorlandıklarını ve sürekli yorgun hissettiklerini belirtiyor. Çalışmada Long Covid yaşayan kişilerin beyinlerinde motivasyon, hareket ve hafızayla bağlantılı bölgelerde dopamin sistemiyle ilişkili değişiklikler tespit edildi. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Nöroloji Bölümü’nden Uzman Dr. Didem Savaşçı, araştırmanın sonuçlarını ve Long Covid'in beyin üzerindeki olası etkilerini Sputnik Türkiye için değerlendirdi.Sürekli yorgunluğun nedeni mi?Araştırmanın Long Covid sonrası devam eden şikayetlerin nedenini anlamak açısından önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Didem Savaşçı, araştırmacıların özellikle beynin motivasyon, hareket ve hafızayla ilişkili bölümlerine odaklandığını söyledi. Çalışmada, bu bölgelerde dopamin sisteminin işleyişinde değişiklikler tespit edildiğini aktaran Dr. Savaşçı, dopaminin motivasyon, dikkat ve hareket gibi birçok süreçte önemli rol oynadığını belirtti. Bu bulguların, Long Covid yaşayan bazı kişilerde görülen sürekli yorgunluk, dikkat sorunları ve motivasyon kaybının nedenlerini anlamaya yardımcı olabileceğini belirten Savaşçı, araştırmanın küçük bir hasta grubuyla yapıldığı için sonuçların dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.İlk kez ilişkilendirildi Long Covid yaşayan kişilerde kronik yorgunluk, zihinsel faaliyetlerde yavaşlama ve motivasyon kaybının uzun zamandır bilindiğini söyleyen Uzm. Dr. Savaşçı, yeni araştırmanın farkının bu şikayetleri beyindeki değişikliklerle ilişkilendirmesi olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı: Her uzun süreli yorgunluk Long Covid'in sonucu mu?Uzun süren ve nedeni açıklanamayan zihinsel yorgunlukta Long Covid'in de ihtimaller arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Savaşçı, Kovid-19 sonrasında en sık bildirilen uzun dönem nörolojik şikayetlerden birinin yorgunluk olduğunu dile getirdi. Ama yine de her uzun süreli yorgunluğun kovid ile açıklamanın doğru olmadığını da vurguladı.Kovid-19'un beyni nasıl etkilediğinin hala araştırıldığını belirten Dr. Savaşçı, bugüne kadar beyindeki iltihaplanma, damar yapısındaki değişiklikler, otonom sinir sistemi bozuklukları ve beynin çalışma düzenindeki değişiklikler üzerinde durulduğunu söyledi. Yeni araştırmanın ise dopamin sisteminin de bu süreçte rol oynayabileceğine işaret ettiğini kaydetti. Dopaminin motivasyon, dikkat, hareket ve harekete geçme gibi günlük hayatın birçok alanında önemli rol oynadığını belirten Dr. Savaşçı, bu sistemde meydana gelen değişikliklerin Long Covid hastalarının yaşadığı bazı belirtileri açıklamaya yardımcı olabileceğinin altını çizdi. Hala araştırmamız gereken çok şey varDr. Savaşçı sözlerini, "Long Covid konusunda hala araştırmamız gereken çok şey var. Ancak yapılan çalışmalar sayesinde hastaların yaşadığı belirtilerin altında yatan biyolojik mekanizmaları giderek daha iyi anlamaya başlıyoruz" diyerek tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/agir-gecirilen-kovid-veya-grip-yillar-sonra-akciger-kanseri-riskini-artirabilir-1104242991.html

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2026

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