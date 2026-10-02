https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/ilk-kez-iliskilendirildi-kronik-yorgunlugunuzun-nedeni-uzun-kovid-mi--1109167305.html
İlk kez ilişkilendirildi: Kronik yorgunluğunuzun nedeni ‘uzun kovid’ mi?
İlk kez ilişkilendirildi: Kronik yorgunluğunuzun nedeni ‘uzun kovid’ mi?
Sputnik Türkiye
uzun kovid, long kovid, yorgunluk ve kovid bağlantısı, kovid yorgunluk yapar mı, uzun kovid nedir, long kovid nedir
2026-10-02T10:29+0300
2026-10-02T10:29+0300
2026-10-02T10:31+0300
sağlik
kovid-19
covid-19
dopamin
uzun kovid
long covid
yorgunluk
kronik yorgunluk sendromu
araştırma
bezmialem vakıf üniversitesi
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2019 yılında hayatımıza giren ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının üzerinden 7 yıl geçti. Aradan geçen yıllara rağmen Kovid-19’un etkileri bazı kişilerde hala devam ediyor. Yeni bir araştırma, hastalık sonrasında görülen uzun süreli yorgunluk, unutkanlık, dikkat sorunları ve motivasyon kaybının beyindeki bazı değişikliklerle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Long Covid olarak adlandırılan bu tabloda bazı kişiler, enfeksiyonu atlattıktan aylar sonra bile eski enerjilerine dönemediklerini, günlük işlere odaklanmakta zorlandıklarını ve sürekli yorgun hissettiklerini belirtiyor. Çalışmada Long Covid yaşayan kişilerin beyinlerinde motivasyon, hareket ve hafızayla bağlantılı bölgelerde dopamin sistemiyle ilişkili değişiklikler tespit edildi. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Nöroloji Bölümü’nden Uzman Dr. Didem Savaşçı, araştırmanın sonuçlarını ve Long Covid'in beyin üzerindeki olası etkilerini Sputnik Türkiye için değerlendirdi.Sürekli yorgunluğun nedeni mi?Araştırmanın Long Covid sonrası devam eden şikayetlerin nedenini anlamak açısından önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Didem Savaşçı, araştırmacıların özellikle beynin motivasyon, hareket ve hafızayla ilişkili bölümlerine odaklandığını söyledi. Çalışmada, bu bölgelerde dopamin sisteminin işleyişinde değişiklikler tespit edildiğini aktaran Dr. Savaşçı, dopaminin motivasyon, dikkat ve hareket gibi birçok süreçte önemli rol oynadığını belirtti. Bu bulguların, Long Covid yaşayan bazı kişilerde görülen sürekli yorgunluk, dikkat sorunları ve motivasyon kaybının nedenlerini anlamaya yardımcı olabileceğini belirten Savaşçı, araştırmanın küçük bir hasta grubuyla yapıldığı için sonuçların dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.İlk kez ilişkilendirildi Long Covid yaşayan kişilerde kronik yorgunluk, zihinsel faaliyetlerde yavaşlama ve motivasyon kaybının uzun zamandır bilindiğini söyleyen Uzm. Dr. Savaşçı, yeni araştırmanın farkının bu şikayetleri beyindeki değişikliklerle ilişkilendirmesi olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı: Her uzun süreli yorgunluk Long Covid'in sonucu mu?Uzun süren ve nedeni açıklanamayan zihinsel yorgunlukta Long Covid'in de ihtimaller arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Savaşçı, Kovid-19 sonrasında en sık bildirilen uzun dönem nörolojik şikayetlerden birinin yorgunluk olduğunu dile getirdi. Ama yine de her uzun süreli yorgunluğun kovid ile açıklamanın doğru olmadığını da vurguladı.Kovid-19'un beyni nasıl etkilediğinin hala araştırıldığını belirten Dr. Savaşçı, bugüne kadar beyindeki iltihaplanma, damar yapısındaki değişiklikler, otonom sinir sistemi bozuklukları ve beynin çalışma düzenindeki değişiklikler üzerinde durulduğunu söyledi. Yeni araştırmanın ise dopamin sisteminin de bu süreçte rol oynayabileceğine işaret ettiğini kaydetti. Dopaminin motivasyon, dikkat, hareket ve harekete geçme gibi günlük hayatın birçok alanında önemli rol oynadığını belirten Dr. Savaşçı, bu sistemde meydana gelen değişikliklerin Long Covid hastalarının yaşadığı bazı belirtileri açıklamaya yardımcı olabileceğinin altını çizdi. Hala araştırmamız gereken çok şey varDr. Savaşçı sözlerini, "Long Covid konusunda hala araştırmamız gereken çok şey var. Ancak yapılan çalışmalar sayesinde hastaların yaşadığı belirtilerin altında yatan biyolojik mekanizmaları giderek daha iyi anlamaya başlıyoruz" diyerek tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/agir-gecirilen-kovid-veya-grip-yillar-sonra-akciger-kanseri-riskini-artirabilir-1104242991.html
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kovid-19, covid-19, dopamin, uzun kovid, long covid, yorgunluk, kronik yorgunluk sendromu, araştırma, bezmialem vakıf üniversitesi, motivasyon, uzman dr. didem savaşçı
kovid-19, covid-19, dopamin, uzun kovid, long covid, yorgunluk, kronik yorgunluk sendromu, araştırma, bezmialem vakıf üniversitesi, motivasyon, uzman dr. didem savaşçı
İlk kez ilişkilendirildi: Kronik yorgunluğunuzun nedeni ‘uzun kovid’ mi?
10:29 02.10.2026 (güncellendi: 10:31 02.10.2026)
Özel
Kanada'da yapılan bir araştırma 'uzun dönem Kovid'in (long covid) beyindeki dopamin salgılayan nöronları etkilediğine dair kanıtlar ortaya koydu. Uzmanlar bunun sürekli yorgunluk, düşük motivasyon ve hafıza güçlüklerini açıklayabileceğini belirtiyor. Peki gerçekten uzun kovid sürekli yorgunluğunuzun nedeni olabilir mi?
2019 yılında hayatımıza giren ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının üzerinden 7 yıl geçti. Aradan geçen yıllara rağmen Kovid-19’un etkileri bazı kişilerde hala devam ediyor. Yeni bir araştırma, hastalık sonrasında görülen uzun süreli yorgunluk, unutkanlık, dikkat sorunları ve motivasyon kaybının beyindeki bazı değişikliklerle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Long Covid olarak adlandırılan bu tabloda bazı kişiler, enfeksiyonu atlattıktan aylar sonra bile eski enerjilerine dönemediklerini, günlük işlere odaklanmakta zorlandıklarını ve sürekli yorgun hissettiklerini belirtiyor. Çalışmada Long Covid yaşayan kişilerin beyinlerinde motivasyon, hareket ve hafızayla bağlantılı bölgelerde dopamin sistemiyle ilişkili değişiklikler tespit edildi. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Nöroloji Bölümü’nden Uzman Dr. Didem Savaşçı, araştırmanın sonuçlarını ve Long Covid'in beyin üzerindeki olası etkilerini Sputnik Türkiye için değerlendirdi.
Sürekli yorgunluğun nedeni mi?
Araştırmanın Long Covid sonrası devam eden şikayetlerin nedenini anlamak açısından önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Didem Savaşçı, araştırmacıların özellikle beynin motivasyon, hareket ve hafızayla ilişkili bölümlerine odaklandığını söyledi. Çalışmada, bu bölgelerde dopamin sisteminin işleyişinde değişiklikler tespit edildiğini aktaran Dr. Savaşçı, dopaminin motivasyon, dikkat ve hareket gibi birçok süreçte önemli rol oynadığını belirtti. Bu bulguların, Long Covid yaşayan bazı kişilerde görülen sürekli yorgunluk, dikkat sorunları ve motivasyon kaybının nedenlerini anlamaya yardımcı olabileceğini belirten Savaşçı, araştırmanın küçük bir hasta grubuyla yapıldığı için sonuçların dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Long Covid yaşayan kişilerde kronik yorgunluk, zihinsel faaliyetlerde yavaşlama ve motivasyon kaybının uzun zamandır bilindiğini söyleyen Uzm. Dr. Savaşçı, yeni araştırmanın farkının bu şikayetleri beyindeki değişikliklerle ilişkilendirmesi olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:
"Bu semptomların nörobiyolojik mekanizmasını açıklayan, ölçülebilir bir biyobelirteç bulunmamaktaydı. Bu çalışma, hastaların bildirdiği semptomları canlı insan beyninde dopaminerjik aktivitedeki azalmayla ilk kez ilişkilendirdi. Dolayısıyla hastaların yaşadığı bu tablonun biyolojik bir açıklaması olabileceğini ortaya koyuyor."
Her uzun süreli yorgunluk Long Covid'in sonucu mu?
Uzun süren ve nedeni açıklanamayan zihinsel yorgunlukta Long Covid'in de ihtimaller arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Savaşçı, Kovid-19 sonrasında en sık bildirilen uzun dönem nörolojik şikayetlerden birinin yorgunluk olduğunu dile getirdi. Ama yine de her uzun süreli yorgunluğun kovid ile açıklamanın doğru olmadığını da vurguladı.
Kovid-19'un beyni nasıl etkilediğinin hala araştırıldığını belirten Dr. Savaşçı, bugüne kadar beyindeki iltihaplanma, damar yapısındaki değişiklikler, otonom sinir sistemi bozuklukları ve beynin çalışma düzenindeki değişiklikler üzerinde durulduğunu söyledi. Yeni araştırmanın ise dopamin sisteminin de bu süreçte rol oynayabileceğine işaret ettiğini kaydetti. Dopaminin motivasyon, dikkat, hareket ve harekete geçme gibi günlük hayatın birçok alanında önemli rol oynadığını belirten Dr. Savaşçı, bu sistemde meydana gelen değişikliklerin Long Covid hastalarının yaşadığı bazı belirtileri açıklamaya yardımcı olabileceğinin altını çizdi.
Hala araştırmamız gereken çok şey var
Dr. Savaşçı sözlerini, "Long Covid konusunda hala araştırmamız gereken çok şey var. Ancak yapılan çalışmalar sayesinde hastaların yaşadığı belirtilerin altında yatan biyolojik mekanizmaları giderek daha iyi anlamaya başlıyoruz" diyerek tamamladı.
Araştırma sonuçları neyi gösterdi?
Bağımlılık ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde yürütülen bir beyin görüntüleme çalışması uzun süreli Kovid'in beyindeki dopamin salgılayan nöronlarda hasarla ilişkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar yayınlanan bulguların yorgunluğa bağlı motivasyon kaybı, yavaş hareket ve hafıza güçlükleri gibi kalıcı sorunları açıklamaya yardımcı olabileceğine işaret ediyor.
Long Covid (uzun kovid veya Post-COVID sendromu), Kovid-19 geçirdikten aylar sonra bile şikayetlerin devam etmesi veya yeni belirtilerin ortaya çıkması durumu olarak tanımlanıyor.