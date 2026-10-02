https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/putin-merkez-2026-stratejik-tatbikatini-yerinde-takip-etti-1109245868.html
Putin, ‘Merkez-2026’ stratejik tatbikatını yerinde takip etti
Putin, ‘Merkez-2026’ stratejik tatbikatını yerinde takip etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çelyabinsk bölgesindeki Çebarkulsky Poligonu’nu ziyaret ederek “Merkez-2026” stratejik komuta-kurmay tatbikatının bir... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T18:45+0300
2026-10-02T18:45+0300
2026-10-02T19:11+0300
dünya
vladimir putin
tatbikat
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
çelyabinsk
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Putin, 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde düzenlenen “Merkez-2026” stratejik komuta-kurmay tatbikatının bir aşamasını yerinde takip etti. Tatbikat, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında gerçekleştirilen “Etkileşim-2026” komuta-kurmay tatbikatıyla koordineli olarak yürütülüyor.Tatbikatın seyri hakkında yetkililerden bilgi alan Putin, farklı ülkelerin askeri ataşeleriyle bir araya geldi. Putin ayrıca sergilenen askeri araç, teçhizat ve ekipmanları inceledi.Kara Kuvvetleri Komutanı Andrey Mordviçev, robotik platformların kullanımına yönelik yeni taktiklerin tatbikatta uygulandığını rapor etti. Buna göre hava indirme birlikleri, hücum gruplarını desteklemek amacıyla “Omiç-2” ve “Kuryer” robotik sistemlerini ilk kez havadan indirdi. İnsansız tanklar hücum birliklerine ateş desteği sağlarken “Çelnok” robotları, düşmanın mühendislik engellerinin üzerinden geçişi sağlayan köprüler kurdu.Çebarkulsky Poligonu’ndaki faaliyetlere 6 binden fazla asker ile uçak, helikopter, farklı tiplerde insansız hava araçları ve robotik sistemler dahil 600’ü aşkın araç ve teçhizat katıldı.İki aşamalı olarak düzenlenen “Merkez-2026” tatbikatında toplam 47 binden fazla personel ve 2 bini aşkın silah, araç ve askeri teçhizat görev alıyor. Tatbikatta ayrıca 90 hava aracı ile 77 savaş ve destek gemisi kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/kgao-ordularinin-ortak-tatbikatlari-rusyada-basladi-1109073033.html
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vladimir putin, tatbikat, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), çelyabinsk
vladimir putin, tatbikat, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), çelyabinsk
Putin, ‘Merkez-2026’ stratejik tatbikatını yerinde takip etti
18:45 02.10.2026 (güncellendi: 19:11 02.10.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çelyabinsk bölgesindeki Çebarkulsky Poligonu’nu ziyaret ederek “Merkez-2026” stratejik komuta-kurmay tatbikatının bir aşamasını izledi. Tatbikata 47 binden fazla personel ile 2 bini aşkın silah ve askeri teçhizat katılıyor.
Putin, 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde düzenlenen “Merkez-2026” stratejik komuta-kurmay tatbikatının bir aşamasını yerinde takip etti. Tatbikat, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında gerçekleştirilen “Etkileşim-2026” komuta-kurmay tatbikatıyla koordineli olarak yürütülüyor.
Tatbikatın seyri hakkında yetkililerden bilgi alan Putin, farklı ülkelerin askeri ataşeleriyle bir araya geldi. Putin ayrıca sergilenen askeri araç, teçhizat ve ekipmanları inceledi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Andrey Mordviçev, robotik platformların kullanımına yönelik yeni taktiklerin tatbikatta uygulandığını rapor etti. Buna göre hava indirme birlikleri, hücum gruplarını desteklemek amacıyla “Omiç-2” ve “Kuryer” robotik sistemlerini ilk kez havadan indirdi. İnsansız tanklar hücum birliklerine ateş desteği sağlarken “Çelnok” robotları, düşmanın mühendislik engellerinin üzerinden geçişi sağlayan köprüler kurdu.
Çebarkulsky Poligonu’ndaki faaliyetlere 6 binden fazla asker ile uçak, helikopter, farklı tiplerde insansız hava araçları ve robotik sistemler dahil 600’ü aşkın araç ve teçhizat katıldı.
İki aşamalı olarak düzenlenen “Merkez-2026” tatbikatında toplam 47 binden fazla personel ve 2 bini aşkın silah, araç ve askeri teçhizat görev alıyor. Tatbikatta ayrıca 90 hava aracı ile 77 savaş ve destek gemisi kullanılıyor.