KGAÖ ordularının ortak tatbikatları Rusya'da başladı
© SputnikKGAÖ barış güçleri- Rusya
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Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan birliklerin katılımıyla yapılacak olan tatbikatlar, özellikle sınır bölgelerindeki olası çatışmalara yönelik hazırlıkları kapsıyor.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) güçlerinin düzenlediği Etkileşim-2026, Arama-2026 ve Eşelon-2026 adlı ortak tatbikatlar Rusya'da başladı.
KGAÖ Kolektif Hızlı Müdahale Gücü'nün gerçekleştirdiği tatbikatların açılış töreni Çebarkul poligonunda gerçekleştirildi.
Törene KGAÖ Birleşik Karargah Başkanı Tümgeneral Andrey Serdyukov, KGAÖ Genel Sekreter Yardımcısı Mirlan Turgunbekov, askeri birliklerin komutanları ve diğer yetkililer katıldı.
Serdyukov, tatbikatların Kolektif Kuvvetlerin görevleri icra etme kabiliyetinin daha da geliştirilmesine ve hazırlık seviyesinin artırılmasına katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.
Etkileşim-2026 tatbikatı, sınırda yaşanan silahlı çatışmayı kontrol altına almaya yönelik müşterek bir harekatın planlanmasına ve tatbik edilmesine odaklanacak.
KGAÖ Kolektif Hızlı Müdahale Gücü'nün gerçekleştirdiği tatbikatların açılış töreni Çebarkul poligonunda gerçekleştirildi.
Törene KGAÖ Birleşik Karargah Başkanı Tümgeneral Andrey Serdyukov, KGAÖ Genel Sekreter Yardımcısı Mirlan Turgunbekov, askeri birliklerin komutanları ve diğer yetkililer katıldı.
Serdyukov, tatbikatların Kolektif Kuvvetlerin görevleri icra etme kabiliyetinin daha da geliştirilmesine ve hazırlık seviyesinin artırılmasına katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.
Etkileşim-2026 tatbikatı, sınırda yaşanan silahlı çatışmayı kontrol altına almaya yönelik müşterek bir harekatın planlanmasına ve tatbik edilmesine odaklanacak.
Arama-2026 özel tatbikatı, KGAÖ Kolektif Hızlı Müdahale Gücü'nü desteklemek amacıyla keşif faaliyetlerinin organize edilmesi ve yürütülmesinin tatbik edilmesini kapsayacak.
Eşelon-2026 özel tatbikatı ise lojistik desteğin sağlanması ile ilgili konuları öngörüyor.