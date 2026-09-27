https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/kgao-ordularinin-ortak-tatbikatlari-rusyada-basladi-1109073033.html

KGAÖ ordularının ortak tatbikatları Rusya'da başladı

KGAÖ ordularının ortak tatbikatları Rusya'da başladı

Sputnik Türkiye

Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan birliklerin katılımıyla yapılacak olan tatbikatlar, özellikle sınır bölgelerindeki olası çatışmalara... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T16:43+0300

2026-09-27T16:43+0300

2026-09-27T16:43+0300

dünya

haberler

andrey serdyukov

rusya

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052707941_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_5057e54680bf914e6d45f4a7b07950b8.jpg

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) güçlerinin düzenlediği Etkileşim-2026, Arama-2026 ve Eşelon-2026 adlı ortak tatbikatlar Rusya'da başladı.KGAÖ Kolektif Hızlı Müdahale Gücü'nün gerçekleştirdiği tatbikatların açılış töreni Çebarkul poligonunda gerçekleştirildi.Törene KGAÖ Birleşik Karargah Başkanı Tümgeneral Andrey Serdyukov, KGAÖ Genel Sekreter Yardımcısı Mirlan Turgunbekov, askeri birliklerin komutanları ve diğer yetkililer katıldı.Serdyukov, tatbikatların Kolektif Kuvvetlerin görevleri icra etme kabiliyetinin daha da geliştirilmesine ve hazırlık seviyesinin artırılmasına katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.Etkileşim-2026 tatbikatı, sınırda yaşanan silahlı çatışmayı kontrol altına almaya yönelik müşterek bir harekatın planlanmasına ve tatbik edilmesine odaklanacak.Arama-2026 özel tatbikatı, KGAÖ Kolektif Hızlı Müdahale Gücü'nü desteklemek amacıyla keşif faaliyetlerinin organize edilmesi ve yürütülmesinin tatbik edilmesini kapsayacak.Eşelon-2026 özel tatbikatı ise lojistik desteğin sağlanması ile ilgili konuları öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/kremlin-putinin-cindeki-apec-zirvesine-katilmasi-bekleniyor-1109071292.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, andrey serdyukov, rusya, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)