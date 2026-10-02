https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/ortadogu-uzmani-faik-bulut-trumpin-irana-yonelik-askeri-sevkiyati-kusatma-ve-sikistirmaya-yonelik-1109241509.html

Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut: Trump’ın İran’a yönelik askeri sevkiyatı kuşatma ve sıkıştırmaya yönelik

Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut: Trump’ın İran’a yönelik askeri sevkiyatı kuşatma ve sıkıştırmaya yönelik

Sputnik Türkiye

Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamaları ve bölgeye askeri sevkiyat hazırlığını değerlendirdi. Trump’ın... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T16:37+0300

2026-10-02T16:37+0300

2026-10-02T16:37+0300

görüş

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’e giden bir yolcu uçağını düşürmeye çalıştığı iddia edilen yardımcı pilotun İran’la bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Trump, duyduklarına dayanarak bunun doğru olduğunu söyleyebileceğini belirtirken, yardımcı pilotun İran Devrim Muhafızları tarafından uçağa yerleştirilmiş veya radikalleştirilmiş olabileceği ihtimaline de “Olabilir, evet” yanıtını verdi. Trump ayrıca İran’ın nükleer tehdidinden kurtulmanın 4-6 hafta süreceğini söylediğini, ancak bunu “bir gecede” başardığını savundu. ABD’nin Polonya’da askeri üs kurma ihtimalini de değerlendirdiklerini belirten Trump, bunun gerçekleşebileceğini söyledi. Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, Trump’ın açıklamalarının değerlendirilmesinde söylemlerin birbirini tutmadığına dikkat çekti.‘Trump’ın sözleri birbiriyle çelişiyor’Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, Trump’ın açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:‘Asıl hedef İran’ı masaya oturtmak’Bulut’a göre Trump’ın İran’a yönelik söylemlerinde doğrudan bir “mağlup etmek” veya “galip gelmek” hedefinden ziyade, karşı tarafı tavır değişikliğine zorlamak öne çıkıyor:‘Askeri sevkiyat kuşatma ve sıkıştırmaya yönelik’Faik Bulut, söz konusu ABD askeri sevkiyatının İran’a yönelik bir kuşatma ve sıkıştırma amacı taşıdığının altını çizdi:‘İran, zayıf gücünü avantaja çevirdi’Bulut, ABD ile İran arasındaki güç dengesine ilişkin değerlendirmesinde ise Washington’ın İran’ı birçok bakımdan zayıflattığını, ancak Tahran’ın elindeki sınırlı imkanları farklı alanlarda avantaja çevirdiğini söyledi:“ABD’nin İran'ı birçok bakımdan darbelediği bir gerçek. Fakat İran'ın karşısında çok güçlü bir düşman var. Ona rağmen zayıf gücünü avantaja çevirerek hem dünya piyasalarını etkiledi hem dünya kamuoyunu etkiledi. “Bulut, İran’ın bu süreçte Trump üzerinde de baskı oluşturduğunu öne sürdü:‘Trump’ın İran’a karşı somut bir başarısı yok’Trump’ın aylardır İran’ı masaya oturtmak için zor kullanma politikası izlediğini belirten Bulut, ABD’nin şimdiye kadar bu hedef doğrultusunda somut bir başarı elde etmediğini savundu:‘Hürmüz Boğazı, Trump Boğazı olamaz’Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı “Trump Boğazı” olarak adlandırması yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Bulut, böyle bir değişikliğin uluslararası kurallar çerçevesinde mümkün olmadığını söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/trump-iran-nukleer-tehdidinden-kurtulmanin-4-6-hafta-surecegini-defalarca-belirtmistim-ve-bunu-bir-1109219259.html

i̇ran

abd

amerika

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abd, donald trump, faik bulut, i̇ran, abd, amerika, i̇srail