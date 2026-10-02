https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/okul-tuvaletinde-silah-bulundu-sahibi-mudur-yardimcisi-cikti--1109240758.html

Okul tuvaletinde silah paniği: Sahibi müdür yardımcısı çıktı

Okul tuvaletinde silah paniği: Sahibi müdür yardımcısı çıktı

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'de BİLSEM ve MESEM öğrencilerinin eğitim gördüğü binanın tuvaletinde silah bulundu. Silahın müdür yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T15:47+0300

2026-10-02T15:47+0300

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türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

silah

silah taşıma

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İstanbul Küçükçekmece'de BİLSEM ve MESEM öğrencilerinin ortak kullandığı binanın tuvaletinde kapının arkasına asılı halde bir silah bulundu. Yapılan soruşturmada silahın okulun müdür yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi. Kapının arkasında asılı silahı bulduSözcü'nün haberine göre, 26 Eylül'de yaşanan olayda, bir veli binanın birinci katındaki tuvalete girdi. Veli, kabine girdikten sonra kapının arkasındaki askıda asılı halde bir tabanca gördü. İlk anda silahın oyuncak olabileceğini düşünen veli, dokunduğunda ağırlığını fark etti ve gerçek olabileceğinden şüphelendi. Okul müdür yardımcısına ait çıktı Durumu okul yönetimine bildiren velinin ihbarı üzerine okula polis ekipleri geldi. Yapılan incelemelerin ardından tuvalette bulunan tabancanın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulun müdür yardımcısına ait olduğu belirlendi. Silahın okul binasına nasıl getirildiği ve müdür yardımcısının silahı neden tuvalette bıraktığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bakanlık tarafından müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığı, hakkında gerekli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb), okul, silah, silah taşıma