https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/okul-tuvaletinde-silah-bulundu-sahibi-mudur-yardimcisi-cikti--1109240758.html
Okul tuvaletinde silah paniği: Sahibi müdür yardımcısı çıktı
Okul tuvaletinde silah paniği: Sahibi müdür yardımcısı çıktı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de BİLSEM ve MESEM öğrencilerinin eğitim gördüğü binanın tuvaletinde silah bulundu. Silahın müdür yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T15:47+0300
2026-10-02T15:47+0300
2026-10-02T15:53+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
okul
silah
silah taşıma
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İstanbul Küçükçekmece'de BİLSEM ve MESEM öğrencilerinin ortak kullandığı binanın tuvaletinde kapının arkasına asılı halde bir silah bulundu. Yapılan soruşturmada silahın okulun müdür yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi. Kapının arkasında asılı silahı bulduSözcü'nün haberine göre, 26 Eylül'de yaşanan olayda, bir veli binanın birinci katındaki tuvalete girdi. Veli, kabine girdikten sonra kapının arkasındaki askıda asılı halde bir tabanca gördü. İlk anda silahın oyuncak olabileceğini düşünen veli, dokunduğunda ağırlığını fark etti ve gerçek olabileceğinden şüphelendi. Okul müdür yardımcısına ait çıktı Durumu okul yönetimine bildiren velinin ihbarı üzerine okula polis ekipleri geldi. Yapılan incelemelerin ardından tuvalette bulunan tabancanın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulun müdür yardımcısına ait olduğu belirlendi. Silahın okul binasına nasıl getirildiği ve müdür yardımcısının silahı neden tuvalette bıraktığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bakanlık tarafından müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığı, hakkında gerekli işlemlerin devam ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/vanda-kiz-ogrenci-okula-silahla-geldi-tufek-fark-edildi-ogrenci-polis-merkezine-goturuldu-1109086667.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), okul, silah, silah taşıma
milli eğitim bakanlığı (meb), okul, silah, silah taşıma
Okul tuvaletinde silah paniği: Sahibi müdür yardımcısı çıktı
15:47 02.10.2026 (güncellendi: 15:53 02.10.2026)
Küçükçekmece'de BİLSEM ve MESEM öğrencilerinin eğitim gördüğü binanın tuvaletinde silah bulundu. Silahın müdür yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Küçükçekmece'de BİLSEM ve MESEM öğrencilerinin ortak kullandığı binanın tuvaletinde kapının arkasına asılı halde bir silah bulundu. Yapılan soruşturmada silahın okulun müdür yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi.
Kapının arkasında asılı silahı buldu
Sözcü'nün haberine göre, 26 Eylül'de yaşanan olayda, bir veli binanın birinci katındaki tuvalete girdi. Veli, kabine girdikten sonra kapının arkasındaki askıda asılı halde bir tabanca gördü. İlk anda silahın oyuncak olabileceğini düşünen veli, dokunduğunda ağırlığını fark etti ve gerçek olabileceğinden şüphelendi.
Okul müdür yardımcısına ait çıktı
Durumu okul yönetimine bildiren velinin ihbarı üzerine okula polis ekipleri geldi. Yapılan incelemelerin ardından tuvalette bulunan tabancanın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulun müdür yardımcısına ait olduğu belirlendi. Silahın okul binasına nasıl getirildiği ve müdür yardımcısının silahı neden tuvalette bıraktığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bakanlık tarafından müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığı, hakkında gerekli işlemlerin devam ettiği belirtildi.