Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/vanda-kiz-ogrenci-okula-silahla-geldi-tufek-fark-edildi-ogrenci-polis-merkezine-goturuldu-1109086667.html
Van'da kız öğrenci okula silahla giderken fark edildi: Polis merkezine götürüldü
Van'da kız öğrenci okula silahla giderken fark edildi: Polis merkezine götürüldü
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz hafta bir okul önünde gerçekleşen silahlı saldırının ardından bugün Van'ın Tuşba ilçesinde uzun namlulu silahla okula gelen kız öğrenci fark edildi... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T10:47+0300
2026-09-28T10:49+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105053671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06e4a4cb69854defd79d671a81d53622.jpg
türki̇ye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105053671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5abb5fcbd939abd28c35a072ebf16bfe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
van
van

Van'da kız öğrenci okula silahla giderken fark edildi: Polis merkezine götürüldü

10:47 28.09.2026 (güncellendi: 10:49 28.09.2026)
© Metin Aktaşokul güvenlik
okul güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© Metin Aktaş
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Geçtiğimiz hafta bir okul önünde gerçekleşen silahlı saldırının ardından bugün Van'ın Tuşba ilçesinde uzun namlulu silahla okula gelen kız öğrenci fark edildi. Kız çocuğu ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала