https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/vanda-kiz-ogrenci-okula-silahla-geldi-tufek-fark-edildi-ogrenci-polis-merkezine-goturuldu-1109086667.html
Van'da kız öğrenci okula silahla giderken fark edildi: Polis merkezine götürüldü
Van'da kız öğrenci okula silahla giderken fark edildi: Polis merkezine götürüldü
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz hafta bir okul önünde gerçekleşen silahlı saldırının ardından bugün Van'ın Tuşba ilçesinde uzun namlulu silahla okula gelen kız öğrenci fark edildi... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T10:47+0300
2026-09-28T10:47+0300
2026-09-28T10:49+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105053671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06e4a4cb69854defd79d671a81d53622.jpg
türki̇ye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105053671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5abb5fcbd939abd28c35a072ebf16bfe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
van
Van'da kız öğrenci okula silahla giderken fark edildi: Polis merkezine götürüldü
10:47 28.09.2026 (güncellendi: 10:49 28.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Geçtiğimiz hafta bir okul önünde gerçekleşen silahlı saldırının ardından bugün Van'ın Tuşba ilçesinde uzun namlulu silahla okula gelen kız öğrenci fark edildi. Kız çocuğu ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.