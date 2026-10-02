https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/nuhun-gemisi-bulundu-mu-agri-valisi-bozkurttan-aciklama-geldi-1109230012.html
Nuh’un Gemisi bulundu mu? Ağrı Valisi Bozkurt’tan açıklama geldi
Nuh’un Gemisi bulundu mu? Ağrı Valisi Bozkurt’tan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Ağrı’da Nuh’un Gemisi’ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanda yürütülen 3 aylık araştırma tamamlandı. Yaklaşık 360 toprak numunesi laboratuvarda... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T11:32+0300
2026-10-02T11:32+0300
2026-10-02T11:32+0300
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh’un Gemisi’ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanda yürütülen araştırmalarda saha çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 360 toprak numunesinin laboratuvar ortamında inceleneceği belirtilirken, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, şu aşamada alanla ilgili bilimsel bir kesinliğin bulunmadığını açıkladı.Vali Bozkurt, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Ağrı ve beraberindeki heyetle Telçeker köyü yakınlarındaki alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.5 ülkeden 20 araştırmacı, 3 ay boyunca çalıştıBozkurt, bölgede Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında, 5 ülkeden 20 kişilik araştırma ekibinin yaklaşık 3 ay boyunca çalışma yürüttüğünü söyledi.Araştırma ekibinin gerekli izin ve bildirimler için kamu kurumlarına başvurduğunu, saha çalışmasının ise 2 gün önce tamamlandığını belirten Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:"Öncelikle Erzurum Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonumuzdan mayıs ayı içerisinde izinler alındı. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzden de izin başvuruları ve yine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden izin alındı. Bu araştırma, teknolojinin, arkeoloji ve jeoloji biliminin, jeofizik biliminin gelmiş olduğu araştırma ve gelişimde özellikle teknolojik anlamda yeni alet ve makinelerin bu alanda kullanılmasıyla Durupınar Formasyonu Jeolojik Araştırma Projesi adını verdiğimiz bir projede bir araya gelmiş olacak."Yaklaşık 360 toprak numunesi laboratuvarda incelenecekÇalışmalar kapsamında bölgeden alınan toprak numuneleri ile yeraltı gözlem cihazlarından elde edilen bulguların kış döneminde laboratuvar ortamında analiz edileceği bildirildi.Alanın son günlerde gündeme gelmesinin Ağrı turizmine önemli katkı sağladığını ifade eden Bozkurt, yaklaşık 360 numunenin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi laboratuvarında inceleneceğini belirtti.Bozkurt, şöyle konuştu:"Kıymetli hocamız Cenker Bey'den aldığım bilgi çerçevesinde yaklaşık 360'a yakın toprak numunesi alınmış durumda ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin laboratuvarında bu numuneler incelenecek, araştırılacak. Sonuçları da genel anlamda bilim dünyasına katkı anlamında bilimsel veriler kamuoyuyla da paylaşılacak."'Şimdilik bilimsel bir kesinlik yok'Vali Bozkurt, araştırma ekibinin başındaki Prof. Dr. Cenker Atila’dan aldığı bilgiler doğrultusunda, alanın Nuh’un Gemisi’ne ait olduğuna ilişkin şu aşamada bilimsel bir kesinlik bulunmadığına dikkati çekti.Araştırmalarda bilimsel bir ilerleme kaydedilmesi halinde sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Bozkurt, özellikle sosyal medyada yayılan bilgiler konusunda uyarıda bulundu.Resmi ve bilimsel bilgilere itibar çağrısıBozkurt, araştırmaya ilgi duyanlara resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:"Dijital platformlar, sosyal mecralar hızla yayılıyor. Günümüzün de dijital dünyasında çok rahat saniyelerle ulaşacağımız bilgiler söz konusu. Enformasyon toplumunda yaşıyoruz. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek adına özellikle bu alana merak duyanların, bu alanla ilgili araştırmacıların bilimsel verilerin açıklanacağı bilgilere, resmi bilgilere daha çok itibar etmelerini de burada ayrıca vurgulamak istiyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/gelin-ve-damada-keci-hediye-edildi-mangali-cok-sevdigini-biliyorum-yedikce-beni-hatirlasin-1109229828.html
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ağrı, gemi, nuh
Nuh’un Gemisi bulundu mu? Ağrı Valisi Bozkurt’tan açıklama geldi
Ağrı’da Nuh’un Gemisi’ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanda yürütülen 3 aylık araştırma tamamlandı. Yaklaşık 360 toprak numunesi laboratuvarda incelenecek. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, araştırmada henüz bilimsel bir kesinliğin bulunmadığını belirterek, kamuoyuna resmi ve bilimsel açıklamalara itibar etme çağrısı yaptı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh’un Gemisi’ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanda yürütülen araştırmalarda saha çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 360 toprak numunesinin laboratuvar ortamında inceleneceği belirtilirken, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, şu aşamada alanla ilgili bilimsel bir kesinliğin bulunmadığını açıkladı.
Vali Bozkurt, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Ağrı ve beraberindeki heyetle Telçeker köyü yakınlarındaki alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
5 ülkeden 20 araştırmacı, 3 ay boyunca çalıştı
Bozkurt, bölgede Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında, 5 ülkeden 20 kişilik araştırma ekibinin yaklaşık 3 ay boyunca çalışma yürüttüğünü söyledi.
Araştırma ekibinin gerekli izin ve bildirimler için kamu kurumlarına başvurduğunu, saha çalışmasının ise 2 gün önce tamamlandığını belirten Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle Erzurum Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonumuzdan mayıs ayı içerisinde izinler alındı. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzden de izin başvuruları ve yine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden izin alındı. Bu araştırma, teknolojinin, arkeoloji ve jeoloji biliminin, jeofizik biliminin gelmiş olduğu araştırma ve gelişimde özellikle teknolojik anlamda yeni alet ve makinelerin bu alanda kullanılmasıyla Durupınar Formasyonu Jeolojik Araştırma Projesi adını verdiğimiz bir projede bir araya gelmiş olacak."
Yaklaşık 360 toprak numunesi laboratuvarda incelenecek
Çalışmalar kapsamında bölgeden alınan toprak numuneleri ile yeraltı gözlem cihazlarından elde edilen bulguların kış döneminde laboratuvar ortamında analiz edileceği bildirildi.
Alanın son günlerde gündeme gelmesinin Ağrı turizmine önemli katkı sağladığını ifade eden Bozkurt, yaklaşık 360 numunenin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi laboratuvarında inceleneceğini belirtti.
"Kıymetli hocamız Cenker Bey'den aldığım bilgi çerçevesinde yaklaşık 360'a yakın toprak numunesi alınmış durumda ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin laboratuvarında bu numuneler incelenecek, araştırılacak. Sonuçları da genel anlamda bilim dünyasına katkı anlamında bilimsel veriler kamuoyuyla da paylaşılacak."
'Şimdilik bilimsel bir kesinlik yok'
Vali Bozkurt, araştırma ekibinin başındaki Prof. Dr. Cenker Atila’dan aldığı bilgiler doğrultusunda, alanın Nuh’un Gemisi’ne ait olduğuna ilişkin şu aşamada bilimsel bir kesinlik bulunmadığına dikkati çekti.
Araştırmalarda bilimsel bir ilerleme kaydedilmesi halinde sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Bozkurt, özellikle sosyal medyada yayılan bilgiler konusunda uyarıda bulundu.
Resmi ve bilimsel bilgilere itibar çağrısı
Bozkurt, araştırmaya ilgi duyanlara resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Dijital platformlar, sosyal mecralar hızla yayılıyor. Günümüzün de dijital dünyasında çok rahat saniyelerle ulaşacağımız bilgiler söz konusu. Enformasyon toplumunda yaşıyoruz. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek adına özellikle bu alana merak duyanların, bu alanla ilgili araştırmacıların bilimsel verilerin açıklanacağı bilgilere, resmi bilgilere daha çok itibar etmelerini de burada ayrıca vurgulamak istiyorum."