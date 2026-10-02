https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/gelin-ve-damada-keci-hediye-edildi-mangali-cok-sevdigini-biliyorum-yedikce-beni-hatirlasin-1109229828.html
Gelin ve damada keçi hediye edildi: 'Mangalı çok sevdiğini biliyorum, yedikçe beni hatırlasın'
Gelin ve damada keçi hediye edildi: 'Mangalı çok sevdiğini biliyorum, yedikçe beni hatırlasın'
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Adana’nın Kozan ilçesinde Cennet Kayadelen ile Kemal Karaköse’nin düğününde dikkat çeken bir hediye verildi. Damadın arkadaşı İlyas Beydilli, takı merasimi... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen bir düğünde damadın arkadaşı, yeni evlenen çifte takı merasimi sırasında keçi hediye etti. Salona getirilen keçi, düğünün dikkat çeken anlarından biri oldu.Cennet Kayadelen ile Kemal Karaköse çifti, Kozan’daki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törenle evlendi.Takı merasiminde salona keçi getirdiDamadın arkadaşı, maden mühendisi İlyas Beydilli, takı merasimi sırasında beraberinde getirdiği keçiyi çifte düğün hediyesi olarak verdi.Beydilli, geleneksel bir düğün hediyesi yerine keçiyi tercih etmesinin nedenini ise damadın et ve mangal sevgisiyle açıkladı.'Yedikçe beni hatırlasın'Adanalıların mangalı sevdiğini ifade eden Beydilli, sıra dışı hediyesine ilişkin gazetecilere şu açıklamayı yaptı:"Damadın da eti ve mangalı çok sevdiğini biliyorum. Ben de sıradan bir hediye yerine böyle bir hediye seçtim. Yedikçe beni hatırlasın."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/ito-acikladi-eylulde-fiyati-en-cok-artan-ve-azalan-urunleri-aciklandi-1109229037.html
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adana, keçi, takı
Gelin ve damada keçi hediye edildi: 'Mangalı çok sevdiğini biliyorum, yedikçe beni hatırlasın'
Adana’nın Kozan ilçesinde Cennet Kayadelen ile Kemal Karaköse’nin düğününde dikkat çeken bir hediye verildi. Damadın arkadaşı İlyas Beydilli, takı merasimi sırasında salona getirdiği keçiyi yeni evlenen çifte hediye etti. Beydilli, sıra dışı hediyeyi damadın et ve mangal sevgisi nedeniyle seçtiğini söyledi.
Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen bir düğünde damadın arkadaşı, yeni evlenen çifte takı merasimi sırasında keçi hediye etti. Salona getirilen keçi, düğünün dikkat çeken anlarından biri oldu.
Cennet Kayadelen ile Kemal Karaköse çifti, Kozan’daki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törenle evlendi.
Takı merasiminde salona keçi getirdi
Damadın arkadaşı, maden mühendisi İlyas Beydilli, takı merasimi sırasında beraberinde getirdiği keçiyi çifte düğün hediyesi olarak verdi.
Beydilli, geleneksel bir düğün hediyesi yerine keçiyi tercih etmesinin nedenini ise damadın et ve mangal sevgisiyle açıkladı.
'Yedikçe beni hatırlasın'
Adanalıların mangalı sevdiğini ifade eden Beydilli, sıra dışı hediyesine ilişkin gazetecilere şu açıklamayı yaptı:
"Damadın da eti ve mangalı çok sevdiğini biliyorum. Ben de sıradan bir hediye yerine böyle bir hediye seçtim. Yedikçe beni hatırlasın."