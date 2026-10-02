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MHK Başkanı Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 'Başkanım, siz nasıl uygun görürseniz'
MHK Başkanı Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 'Başkanım, siz nasıl uygun görürseniz'
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Hakemler Dosyası olarak sürdürülen soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile gözaltına alınan hakem Yasin Kol arasındaki konuşmalar ortaya çıktı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T11:31+0300
2026-10-02T11:31+0300
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soruşturma
gözaltı
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İstanbul'da gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İkili arasında hakem atamalarına yönelik değerlendirme yazışmaları ortaya çıkarken, bir yazışmada Yasin Kol'un "Başkanım, siz nasıl uygun görürseniz" ifadesi kullandığı belirtildi. Sevdiğim birkaç kişiye borç anlamında para gönderdimTV100'ün haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol verdiği ilk ifadesinde, "Ben herhangi bir iddia veya bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" dediği öğrenildi.Yazışmalar ortaya çıktı Öte yandan Gündoğdu ile Kol arasında hakem ve VAR atamalarına ilişkin görüşmeler de ortaya çıktı. Yazışmaların bir bölümünde Ferhat Gündoğdu, Yasin Kol'dan müsait olduğunda kendisini görüntülü aramasını istiyor. Yasin Kol ise hakem ve VAR listesine ilişkin isimleri paylaşarak, "Başkanım, siz nasıl uygun görürseniz" ifadesini kullanıyor.Yazışmalar şu şekildeFerhat Gündoğdu:"Yasin, günaydın. Müsait olunca beni görüntülü ararsın."Yasin Kol:"Yasin Kol, Abdullah Bora Özkar, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay. VAR: Onur Özütoprak, AVAR Sarper, Barış Saka. Başkanım, siz nasıl uygun görürseniz."Ferhat Gündoğdu:"Tamam kardeşim. Onur, Balıkesirli. Başka kim olabilir?"Yasin Kol:"Erkan Engin olsun başkanım."Ferhat Gündoğdu:"OK."Değişme şansımız varsa Yazışmaların devamında Yasin Kol, Özgür Yankaya'nın listeye dahil edilmesinin daha uygun olacağını belirtiyor.Yasin Kol:"Başkanım, iyi akşamlar. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım. Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun."Ferhat Gündoğdu:"Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda. Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin?"Yasin Kol:"Başkanım, Atilla olsun. Atilla VAR, Özgür abi AVAR olsun."Ferhat Gündoğdu:"OK. Yasin, müsait olunca beni ararsın kardeşim."Yazışmaların başka bir bölümünde ise Yasin Kol, hakem ve VAR listelerini yeniden paylaşıyor:Yasin Kol:"Yasin Kol, Abdullah Bora Özkar, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay. VAR: Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum, Sarper, Barış Saka. Siz nasıl uygun görürseniz başkanım."
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ferhat gündoğdu, var, hakem, hakem yasin kol, soruşturma, gözaltı
ferhat gündoğdu, var, hakem, hakem yasin kol, soruşturma, gözaltı

MHK Başkanı Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 'Başkanım, siz nasıl uygun görürseniz'

11:31 02.10.2026
© AAHakem Yasin Kol
Hakem Yasin Kol - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© AA
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Hakemler Dosyası olarak sürdürülen soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile gözaltına alınan hakem Yasin Kol arasındaki konuşmalar ortaya çıktı.
İstanbul'da gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İkili arasında hakem atamalarına yönelik değerlendirme yazışmaları ortaya çıkarken, bir yazışmada Yasin Kol'un "Başkanım, siz nasıl uygun görürseniz" ifadesi kullandığı belirtildi.

Sevdiğim birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim

TV100'ün haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol verdiği ilk ifadesinde, "Ben herhangi bir iddia veya bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" dediği öğrenildi.

Yazışmalar ortaya çıktı

Öte yandan Gündoğdu ile Kol arasında hakem ve VAR atamalarına ilişkin görüşmeler de ortaya çıktı. Yazışmaların bir bölümünde Ferhat Gündoğdu, Yasin Kol'dan müsait olduğunda kendisini görüntülü aramasını istiyor. Yasin Kol ise hakem ve VAR listesine ilişkin isimleri paylaşarak, "Başkanım, siz nasıl uygun görürseniz" ifadesini kullanıyor.
Yazışmalar şu şekilde
Ferhat Gündoğdu:
"Yasin, günaydın. Müsait olunca beni görüntülü ararsın."
Yasin Kol:
"Yasin Kol, Abdullah Bora Özkar, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay. VAR: Onur Özütoprak, AVAR Sarper, Barış Saka. Başkanım, siz nasıl uygun görürseniz."
Ferhat Gündoğdu:
"Tamam kardeşim. Onur, Balıkesirli. Başka kim olabilir?"
Yasin Kol:
"Erkan Engin olsun başkanım."
Ferhat Gündoğdu:
"OK."

Değişme şansımız varsa

Yazışmaların devamında Yasin Kol, Özgür Yankaya'nın listeye dahil edilmesinin daha uygun olacağını belirtiyor.
Yasin Kol:
"Başkanım, iyi akşamlar. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım. Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun."
Ferhat Gündoğdu:
"Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda. Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin?"
Yasin Kol:
"Başkanım, Atilla olsun. Atilla VAR, Özgür abi AVAR olsun."
Ferhat Gündoğdu:
"OK. Yasin, müsait olunca beni ararsın kardeşim."
Yazışmaların başka bir bölümünde ise Yasin Kol, hakem ve VAR listelerini yeniden paylaşıyor:
Yasin Kol:
"Yasin Kol, Abdullah Bora Özkar, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay. VAR: Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum, Sarper, Barış Saka. Siz nasıl uygun görürseniz başkanım."
Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
TÜRKİYE
Hakem Yasin Kol gözaltına alındı
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