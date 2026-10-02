https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/mhk-baskani-ferhat-gundogdu-adliyeye-sevk-edildi-1109223947.html

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu adliyeye sevk edildi

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T08:55+0300

2026-10-02T08:55+0300

2026-10-02T08:56+0300

spor

ferhat gündoğdu

i̇stanbul

merkez hakem kurulu (mhk)

fifa

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Gündoğdu ile birlikte gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldüğü bildirildi. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli savcılık işlemleri için adliyeye sevk edilmiş oldu.Operasyon salı günü düzenlendiSoruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Salı günü gerçekleştirilen operasyonla şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştı.Gündoğdu'nun gözaltına alınması ve soruşturmanın Türk futbolunun hakem yönetiminin başındaki isme uzanması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.Dijital materyallerde ses kaydı bulunduğu öne sürüldüSoruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Gündoğdu'nun incelenen dijital materyallerinde bulunduğu belirtilen ses kaydı oldu.Söz konusu kayıtta Gündoğdu'nun FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile yaptığı öne sürülen bir görüşmenin yer aldığı bildirildi.Kayıtta Gündoğdu'nun Ersoy'a yönelik, “Sana son şans veriyorum” ve “MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur” ifadelerini kullandığı duyuluyor.'Hakemliğinden olacaksın'Ses kaydında Gündoğdu'nun konuşmanın devamında Ersoy'a “Hakemliğinden olacaksın” dediği de aktarılıyor.Gündoğdu'nun ayrıca, “Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum” ifadelerini kullandığı; Ersoy'un ise neyin kastedildiğini anlamadığını söylediği belirtiliyor.Bunun üzerine Gündoğdu'nun Ersoy'a, “Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol” dediği duyuluyor.Soruşturma makamlarının söz konusu ses kaydını hangi suçlama kapsamında değerlendirdiğine ve kaydın hukuki niteliğine ilişkin ayrıntıların adli süreçte netleşmesi bekleniyor.Gözler savcılık işlemlerindeFerhat Gündoğdu ve diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmaları, haklarında adli kontrol talep edilmesi veya tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmeleri konusunda karar verilmesi bekleniyor.Soruşturmanın kapsamı ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların tüm ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmış değil. Gündoğdu ve diğer şüpheliler hakkındaki iddialar, devam eden soruşturmanın konusu olup haklarında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

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ferhat gündoğdu, i̇stanbul, merkez hakem kurulu (mhk), fifa, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı