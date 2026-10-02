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İTO açıkladı: Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
İTO açıkladı: Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayında İstanbul’da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Özel üniversite eğitim ücretleri yüzde 55,21 artışla... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T10:56+0300
2026-10-02T11:05+0300
ekonomi̇
fiyat
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 207’sinin fiyatı artarken, 43’ünün fiyatında azalış görüldü.Eylül ayında fiyatı en fazla artan kalem yüzde 55,21 ile özel üniversite eğitim ücretleri oldu. Fiyatı en fazla düşen ürünler arasında ise yüzde 28,32 ile erik ilk sırada yer aldı.Özel üniversite ücretleri yüzde 55,21 arttıEylülde fiyat artışında eğitim harcamaları öne çıktı. Özel üniversite eğitim ücretleri yüzde 55,21 artarken, bunu yüzde 50,51 ile özel lise ücretleri ve yüzde 48,72 ile özel ilköğretim ücretleri takip etti.Okul kıyafetlerinde yüzde 26,7, çocuk pantolonunda yüzde 24,3 fiyat artışı kaydedildi.Patlıcan, akaryakıt ve cep telefonunda fiyat artışıEylül ayında patlıcanın fiyatı yüzde 22,85, akaryakıtın yüzde 20,66, battaniyenin yüzde 14,69, özel televizyon yayın hizmetlerinin yüzde 13,37 ve ıspanağın yüzde 12,59 arttı.Fiyat artışı cep telefonunda yüzde 10,49, bulaşık makinesinde yüzde 10, benzinli otomobilde yüzde 8,35, benzinde yüzde 8,17, kalemde yüzde 6,56 ve yumurtada yüzde 6,46 olarak gerçekleşti.Eylülde fiyatı en çok düşen ürün erik olduİTO verilerine göre eylülde bir önceki aya kıyasla fiyatı en fazla gerileyen ürün yüzde 28,32 ile erik oldu. Eriği yüzde 23,45 ile üzüm ve yüzde 22,98 ile araç kiralama ücreti izledi.Çarliston biberde yüzde 20,81, sivri biberde yüzde 20,8, kuru soğanda ise yüzde 18,76 fiyat düşüşü kaydedildi.Meyve ve sebzelerde düşüş dikkat çektiFiyatı azalan diğer ürünler arasında armut yüzde 14,92, yeşil soğan yüzde 14,72, limon yüzde 14,32, kavun yüzde 8,54, dolmalık biber yüzde 7,62 ve karpuz yüzde 7,52 ile yer aldı.Eylülde şehirlerarası otobüs biletlerinin fiyatı yüzde 6,89, kabağın yüzde 6,58, uçak biletlerinin yüzde 6,45 ve elmanın yüzde 6,04 geriledi.
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fiyat, i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
fiyat, i̇stanbul ticaret odası (i̇to)

İTO açıkladı: Eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı

10:56 02.10.2026 (güncellendi: 11:05 02.10.2026)
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© AA
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayında İstanbul’da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Özel üniversite eğitim ücretleri yüzde 55,21 artışla listenin ilk sırasında yer alırken, fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 28,32 ile erik oldu. 336 ana ürünün 207’sinde fiyat artışı, 43’ünde ise düşüş kaydedildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 207’sinin fiyatı artarken, 43’ünün fiyatında azalış görüldü.
Eylül ayında fiyatı en fazla artan kalem yüzde 55,21 ile özel üniversite eğitim ücretleri oldu. Fiyatı en fazla düşen ürünler arasında ise yüzde 28,32 ile erik ilk sırada yer aldı.

Özel üniversite ücretleri yüzde 55,21 arttı

Eylülde fiyat artışında eğitim harcamaları öne çıktı. Özel üniversite eğitim ücretleri yüzde 55,21 artarken, bunu yüzde 50,51 ile özel lise ücretleri ve yüzde 48,72 ile özel ilköğretim ücretleri takip etti.
Okul kıyafetlerinde yüzde 26,7, çocuk pantolonunda yüzde 24,3 fiyat artışı kaydedildi.

Patlıcan, akaryakıt ve cep telefonunda fiyat artışı

Eylül ayında patlıcanın fiyatı yüzde 22,85, akaryakıtın yüzde 20,66, battaniyenin yüzde 14,69, özel televizyon yayın hizmetlerinin yüzde 13,37 ve ıspanağın yüzde 12,59 arttı.
Fiyat artışı cep telefonunda yüzde 10,49, bulaşık makinesinde yüzde 10, benzinli otomobilde yüzde 8,35, benzinde yüzde 8,17, kalemde yüzde 6,56 ve yumurtada yüzde 6,46 olarak gerçekleşti.

Eylülde fiyatı en çok düşen ürün erik oldu

İTO verilerine göre eylülde bir önceki aya kıyasla fiyatı en fazla gerileyen ürün yüzde 28,32 ile erik oldu. Eriği yüzde 23,45 ile üzüm ve yüzde 22,98 ile araç kiralama ücreti izledi.
Çarliston biberde yüzde 20,81, sivri biberde yüzde 20,8, kuru soğanda ise yüzde 18,76 fiyat düşüşü kaydedildi.

Meyve ve sebzelerde düşüş dikkat çekti

Fiyatı azalan diğer ürünler arasında armut yüzde 14,92, yeşil soğan yüzde 14,72, limon yüzde 14,32, kavun yüzde 8,54, dolmalık biber yüzde 7,62 ve karpuz yüzde 7,52 ile yer aldı.
Eylülde şehirlerarası otobüs biletlerinin fiyatı yüzde 6,89, kabağın yüzde 6,58, uçak biletlerinin yüzde 6,45 ve elmanın yüzde 6,04 geriledi.
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