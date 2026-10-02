Kocaeli'de 5 bin kitap ağaçlardan toplandı: Dallara asılan kitaplar birkaç dakika içinde tükendi
© Şahin OktayKocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı.
© Şahin Oktay
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Kocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı.
Kocaeli'de 5 bin kitap ağaçlardan toplandı. Büyükşehir Belediyesince 16. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte, sabahın erken saatlerinde çınar ağaçlarının dallarına kitaplar asıldı.
© Şahin OktayKocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı.
Kocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı.
© Şahin Oktay
Kitaplar birkaç dakikada toplandı
Dallardaki kitapları almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, bazı kişiler de çocuklarını kaldırarak, bazıları da dallara uzanarak kitaplara ulaşmaya çalıştı.
Ağaçlardaki 5 bin kitabın tamamı birkaç dakika içerisinde toplandı.
© Şahin OktayKocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı.
Kocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı.
© Şahin Oktay
Kitap Fuarı yarın başlayacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 16. Kocaeli Kitap Fuarı, 3-11 Ekim tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Fuarda yayınevlerinin yanı sıra yazar, akademisyen ve kültür sanat dünyasından isimler kitapseverlerle buluşacak. Çeşitli söyleşi, panel ve etkinliklerin düzenleneceği fuar, 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.