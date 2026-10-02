Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/kocaelide-5-bin-kitap-agaclardan-toplandi-dallara-asilan-kitaplar-birkac-dakika-icinde-tukendi-1109226505.html
Kocaeli'de 5 bin kitap ağaçlardan toplandı: Dallara asılan kitaplar birkaç dakika içinde tükendi
Kocaeli'de 5 bin kitap ağaçlardan toplandı: Dallara asılan kitaplar birkaç dakika içinde tükendi
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T10:10+0300
2026-10-02T10:10+0300
yaşam
kitap
kocaeli
ağaç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109226611_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c90b26442f6e76dae1f7718518c69f7d.jpg
Kocaeli'de 5 bin kitap ağaçlardan toplandı. Büyükşehir Belediyesince 16. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte, sabahın erken saatlerinde çınar ağaçlarının dallarına kitaplar asıldı.Kitaplar birkaç dakikada toplandıDallardaki kitapları almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, bazı kişiler de çocuklarını kaldırarak, bazıları da dallara uzanarak kitaplara ulaşmaya çalıştı.Ağaçlardaki 5 bin kitabın tamamı birkaç dakika içerisinde toplandı.Kitap Fuarı yarın başlayacakKocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 16. Kocaeli Kitap Fuarı, 3-11 Ekim tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.Fuarda yayınevlerinin yanı sıra yazar, akademisyen ve kültür sanat dünyasından isimler kitapseverlerle buluşacak. Çeşitli söyleşi, panel ve etkinliklerin düzenleneceği fuar, 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/6-dakika-okumak-stresi-yuzde-68-daha-dusuk-seviyeye-cekti-1108808188.html
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109226611_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_f8eaddbdc1ac13dc18d5ef722f5c7ca5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kitap, kocaeli, ağaç
kitap, kocaeli, ağaç

Kocaeli'de 5 bin kitap ağaçlardan toplandı: Dallara asılan kitaplar birkaç dakika içinde tükendi

10:10 02.10.2026
© Şahin OktayKocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı.
Kocaeli'de geleneksel hale gelen Ağaçlar Kitap Açtı etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© Şahin Oktay
Abone ol
Kocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı.
Kocaeli'de 5 bin kitap ağaçlardan toplandı. Büyükşehir Belediyesince 16. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte, sabahın erken saatlerinde çınar ağaçlarının dallarına kitaplar asıldı.
© Şahin OktayKocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı.
Kocaeli'de geleneksel hale gelen Ağaçlar Kitap Açtı etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
Kocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı.
© Şahin Oktay

Kitaplar birkaç dakikada toplandı

Dallardaki kitapları almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, bazı kişiler de çocuklarını kaldırarak, bazıları da dallara uzanarak kitaplara ulaşmaya çalıştı.
Ağaçlardaki 5 bin kitabın tamamı birkaç dakika içerisinde toplandı.
© Şahin OktayKocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı.
Kocaeli'de geleneksel hale gelen Ağaçlar Kitap Açtı etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
Kocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı.
© Şahin Oktay

Kitap Fuarı yarın başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 16. Kocaeli Kitap Fuarı, 3-11 Ekim tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Fuarda yayınevlerinin yanı sıra yazar, akademisyen ve kültür sanat dünyasından isimler kitapseverlerle buluşacak. Çeşitli söyleşi, panel ve etkinliklerin düzenleneceği fuar, 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.
Okuma gözlüğü, kitap - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
SAĞLIK
6 dakika okumak stresi yüzde 68 daha düşük seviyeye çekti
16 Eylül, 13:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала