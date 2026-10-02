https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/kocaelide-5-bin-kitap-agaclardan-toplandi-dallara-asilan-kitaplar-birkac-dakika-icinde-tukendi-1109226505.html

Kocaeli'de 5 bin kitap ağaçlardan toplandı: Dallara asılan kitaplar birkaç dakika içinde tükendi

Kocaeli'de 5 bin kitap ağaçlardan toplandı: Dallara asılan kitaplar birkaç dakika içinde tükendi

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde, asırlık çınarların dallarına asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T10:10+0300

2026-10-02T10:10+0300

2026-10-02T10:10+0300

yaşam

kitap

kocaeli

ağaç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109226611_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c90b26442f6e76dae1f7718518c69f7d.jpg

Kocaeli'de 5 bin kitap ağaçlardan toplandı. Büyükşehir Belediyesince 16. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte, sabahın erken saatlerinde çınar ağaçlarının dallarına kitaplar asıldı.Kitaplar birkaç dakikada toplandıDallardaki kitapları almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, bazı kişiler de çocuklarını kaldırarak, bazıları da dallara uzanarak kitaplara ulaşmaya çalıştı.Ağaçlardaki 5 bin kitabın tamamı birkaç dakika içerisinde toplandı.Kitap Fuarı yarın başlayacakKocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 16. Kocaeli Kitap Fuarı, 3-11 Ekim tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.Fuarda yayınevlerinin yanı sıra yazar, akademisyen ve kültür sanat dünyasından isimler kitapseverlerle buluşacak. Çeşitli söyleşi, panel ve etkinliklerin düzenleneceği fuar, 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/6-dakika-okumak-stresi-yuzde-68-daha-dusuk-seviyeye-cekti-1108808188.html

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kitap, kocaeli, ağaç