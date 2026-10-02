https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/kiselev-valday-forumunun-gundemi-bati-medyasindaki-basliklardan-daha-kapsamliydi-1109246820.html

Kiselev: Valday Forumu’nun gündemi Batı medyasındaki başlıklardan daha kapsamlıydı

Kiselev: Valday Forumu’nun gündemi Batı medyasındaki başlıklardan daha kapsamlıydı

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Batı basınının Valday Forumu’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlar ve Ukrayna... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T20:18+0300

2026-10-02T20:18+0300

2026-10-02T20:18+0300

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Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısının dünya basınındaki yansımalarını değerlendirdi.Kiselev, Batı medyası tarafından dünya kamuoyuna Putin’in Rusya’nın nükleer silahlar dahil tüm gücünü kullanmaya hazır olduğu, rafinerilere yönelik saldırıların gayrisafi yurt içi hasılada yüzde 1’lik düşüşe yol açtığı ve Ukrayna ile ateşkesi reddettiği yönündeki mesajların aktarıldığını belirtti.Batı medyasında “Putin Avrupa’ya yönelik nükleer tehdidini yineledi”, “Rusya tüm cephaneliğini kullanacak” ve “En kötüsü henüz gelmedi” gibi başlıkların kullanıldığına işaret eden Kiselev, bu yaklaşımın konuşmaların bağlamını çarpıttığını vurguladı.Kiselev, forumda yapay zekanın yol açabileceği sorunlar, dijital totalitarizm riski, Birleşmiş Milletler reformu, Batı olmadan ekonomik varlığın sürdürülmesi, Çin otomobilleri ve Rusya, Çin ile ABD arasında olası bir görüşmenin ana hatlarının da ele alındığını anımsattı.Çin ve Küreselleşme Merkezi Başkanı Wang Huiyao’nun egemenlik tartışmalarına daha somut yaklaşılmasını önerdiğini aktaran Kiselev, önceliğin halka insana yakışır yaşam koşulları sağlamak ve yoksulluğu ortadan kaldırmak olması gerektiği görüşünü paylaştı. Kiselev, devletlerin gücünün askeri kapasiteden çok vatandaşlarının durumuyla ölçülmesi gerektiğini ifade etti.Valday Forumu’na ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dahil 40 ülkeden uzmanların katıldığını belirten Kiselev, bunun Batılı düşünce çevrelerinin homojen olmadığını ve diyaloğa açık isimlerin hala bulunduğunu gösterdiğini kaydetti.Kiselev, basına kapalı oturumlarda Chatham House kurallarının uygulandığını, görüşlerin aktarılabildiğini ancak konuşmacıların kimliklerinin açıklanmadığını belirtti. Bu yöntemin yabancı katılımcıları sosyal medya tepkilerinden ve kendi ülkelerinin olası yaptırımlarından koruduğunu vurguladı.Forumun temel sonucunun dikkat çekici başlıklara sığmadığını vurgulayan Kiselev, uzmanların güçlü ve egemen devletlerin kendi rekabetlerinin sonuçları konusunda nasıl sorumluluk üstlenebileceğini anlamaya çalıştığını belirtti. Kiselev, tarafların anlaşmaya varıp varamayacağını zamanın göstereceğini ancak sonuçlarından çekinmeden diyalog kurabilmelerinin başlı başına önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/putin-valday-tartisma-kulubunde-konusuyor-1109202559.html

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dmitriy kiselev, rossiya segodnya, rusya, batı, ukrayna, chatham house, birleşmiş milletler (bm), çin, abd, valday tartışma kulübü