https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kanada-basbakani-carney-filistine-100-milyon-kanada-dolari-degerinde-yardim-yapacagiz-1108953555.html
Kanada Başbakanı Carney: Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım yapacağız
Kanada Başbakanı Carney: Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım yapacağız
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek Filistin'e 100 milyon Kanada doları (yaklaşık 73 milyon ABD doları) tutarında yeni yardım... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T01:43+0300
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Kanada Başbakanı Mark Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada Filistin'e yönelik 100 milyon Kanada doları tutarında yardım paketi duyurdu.Carney, Gazze'de ağır bir insani krizin sürdüğünü belirterek, yardım paketinin 80 milyon Kanada dolarının insani yardım çalışmalarına, 20 milyon dolarının ise barış ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine ayrılacağını söyledi.İsrail'in E1 yerleşim projesine tepkiİsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan E1 yerleşim projesine onay vermesinin barış sürecine doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade eden Carney, İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara yönelik ticaret kısıtlamaları uygulama niyetlerini de açıkladı.Carney, "Yasa dışı İsrail yerleşim yerlerinde üretilen mallara yönelik ticaret kısıtlamalarını hayata geçirme niyetimizi açıkladık." dedi.Kanada Başbakanı, söz konusu adımın iki devletli çözüm ihtimalinin korunması ve kalıcı barışın sağlanması açısından somut ve pragmatik bir girişim olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/abd-gronland-anlasmasi-askeri-us-sozlesmelerinde-abd-belirleyici-olacak-1108953169.html
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abd, mark carney, i̇srail, filistin, kanada
abd, mark carney, i̇srail, filistin, kanada
Kanada Başbakanı Carney: Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım yapacağız
Kanada Başbakanı Mark Carney, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek Filistin'e 100 milyon Kanada doları (yaklaşık 73 milyon ABD doları) tutarında yeni yardım sağlayacaklarını açıkladı.
Kanada Başbakanı Mark Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada Filistin'e yönelik 100 milyon Kanada doları tutarında yardım paketi duyurdu.
Carney, Gazze'de ağır bir insani krizin sürdüğünü belirterek, yardım paketinin 80 milyon Kanada dolarının insani yardım çalışmalarına, 20 milyon dolarının ise barış ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine ayrılacağını söyledi.
İsrail'in E1 yerleşim projesine tepki
İsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan E1 yerleşim projesine onay vermesinin barış sürecine doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade eden Carney, İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara yönelik ticaret kısıtlamaları uygulama niyetlerini de açıkladı.
Carney, "Yasa dışı İsrail yerleşim yerlerinde üretilen mallara yönelik ticaret kısıtlamalarını hayata geçirme niyetimizi açıkladık." dedi.
Kanada Başbakanı, söz konusu adımın iki devletli çözüm ihtimalinin korunması ve kalıcı barışın sağlanması açısından somut ve pragmatik bir girişim olduğunu belirtti.