https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kanada-basbakani-carney-filistine-100-milyon-kanada-dolari-degerinde-yardim-yapacagiz-1108953555.html

Kanada Başbakanı Carney: Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım yapacağız

Kanada Başbakanı Carney: Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım yapacağız

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek Filistin'e 100 milyon Kanada doları (yaklaşık 73 milyon ABD doları) tutarında yeni yardım... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T01:43+0300

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Kanada Başbakanı Mark Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada Filistin'e yönelik 100 milyon Kanada doları tutarında yardım paketi duyurdu.Carney, Gazze'de ağır bir insani krizin sürdüğünü belirterek, yardım paketinin 80 milyon Kanada dolarının insani yardım çalışmalarına, 20 milyon dolarının ise barış ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine ayrılacağını söyledi.İsrail'in E1 yerleşim projesine tepkiİsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan E1 yerleşim projesine onay vermesinin barış sürecine doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade eden Carney, İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara yönelik ticaret kısıtlamaları uygulama niyetlerini de açıkladı.Carney, "Yasa dışı İsrail yerleşim yerlerinde üretilen mallara yönelik ticaret kısıtlamalarını hayata geçirme niyetimizi açıkladık." dedi.Kanada Başbakanı, söz konusu adımın iki devletli çözüm ihtimalinin korunması ve kalıcı barışın sağlanması açısından somut ve pragmatik bir girişim olduğunu belirtti.

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