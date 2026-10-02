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Kadıköy'de bir binada yangın çıktı: Mahsur kalanlar kurtarıldı
Kadıköy'de bir binada yangın çıktı: Mahsur kalanlar kurtarıldı
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İstanbul Kadıköy’de 8 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Binayı saran yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.Dumandan etkilenen bazı yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/gecen-sene-alarm-veriyordu-sapanca-golunde-su-seviyesi-75-santimetre-yukseldi-1109237912.html
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yangın, kadıköy
yangın, kadıköy

Kadıköy'de bir binada yangın çıktı: Mahsur kalanlar kurtarıldı

15:42 02.10.2026 (güncellendi: 16:17 02.10.2026)
© AAKadıköy'de bir binada yangın çıktı: Mahsur kalanlar var
Kadıköy'de bir binada yangın çıktı: Mahsur kalanlar var - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© AA
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İstanbul Kadıköy’de 8 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.
Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binayı saran yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.
Dumandan etkilenen bazı yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.
Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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