https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/kadikoyde-bir-binada-yangin-cikti-mahsur-kalanlar-var-1109240425.html

Kadıköy'de bir binada yangın çıktı: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Kadıköy'de bir binada yangın çıktı: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy’de 8 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T15:42+0300

2026-10-02T15:42+0300

2026-10-02T16:17+0300

türki̇ye

yangın

kadıköy

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Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Binayı saran yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.Dumandan etkilenen bazı yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/gecen-sene-alarm-veriyordu-sapanca-golunde-su-seviyesi-75-santimetre-yukseldi-1109237912.html

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