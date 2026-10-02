https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/kadikoyde-bir-binada-yangin-cikti-mahsur-kalanlar-var-1109240425.html
Kadıköy'de bir binada yangın çıktı: Mahsur kalanlar kurtarıldı
Kadıköy'de bir binada yangın çıktı: Mahsur kalanlar kurtarıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy’de 8 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T15:42+0300
2026-10-02T15:42+0300
2026-10-02T16:17+0300
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Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Binayı saran yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.Dumandan etkilenen bazı yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/gecen-sene-alarm-veriyordu-sapanca-golunde-su-seviyesi-75-santimetre-yukseldi-1109237912.html
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yangın, kadıköy
Kadıköy'de bir binada yangın çıktı: Mahsur kalanlar kurtarıldı
15:42 02.10.2026 (güncellendi: 16:17 02.10.2026)
İstanbul Kadıköy’de 8 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.
Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binayı saran yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tahliye çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.
Dumandan etkilenen bazı yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.
Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.