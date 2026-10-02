https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/20-yillik-evinden-kentsel-donusum-nedeniyle-cikti-ikinci-kira-destegi-kdk-ile-geldi-1109228024.html
20 yıllık evinden kentsel dönüşüm nedeniyle çıktı: İkinci kira desteği KDK ile geldi
20 yıllık evinden kentsel dönüşüm nedeniyle çıktı: İkinci kira desteği KDK ile geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul’da kentsel dönüşüm nedeniyle yaklaşık 20 yıldır yaşadığı binadan ayrılan kişi, ikinci kez taşınmak zorunda kalınca kira desteği talebi reddedildi... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T10:48+0300
2026-10-02T10:48+0300
2026-10-02T10:48+0300
türki̇ye
kamu denetçiliği kurumu (kdk)
kentsel dönüşüm
kira
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İstanbul’da kentsel dönüşüm kira desteğinden daha önce yararlandığı gerekçesiyle ikinci başvurusu reddedilen kişinin yeniden kira yardımı almasını sağladı.KDK’nin dostane çözüm kararına göre, ailesiyle İstanbul’da yaşayan kişi, 2025 yılında yaklaşık 20 yıldır ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti. İlk taşınmasının ardından kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira desteğinden yararlandı.Ev sahibinin talebi üzerine yeniden taşındıBaşvurucu, kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrıldıktan sonra aynı bölgedeki başka bir binanın zemin katından ev kiraladı.Ancak ev sahibi tarafından Mart 2026’da evi tahliye etmesi yönünde tutanak gönderilmesi üzerine kiracı, bulunduğu evi boşaltarak başka bir eve taşınmak zorunda kaldı.İkinci kira desteği başvurusu reddedildiİkinci kez taşınmasının ardından gerekli belgeleri toplayan kişi, kentsel dönüşüm kira desteği için yeniden müracaat etti.Başvuru, kişinin daha önce söz konusu haktan yararlandığı gerekçesiyle olumsuz sonuçlandı. Talebi reddedilen kişi bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.KDK, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile temasa geçtiBaşvuruyu değerlendiren KDK, kişinin kira yardımından faydalandırılması amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile iletişime geçti.KDK ile yapılan görüşmelerin ardından idari kurum başvurucunun talebine olumlu yanıt verdi. Böylece kişinin ikinci taşınmasının ardından yaptığı başvuru kapsamında kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanması sağlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/resmi-gazetede-yayimlandi-2-ilac-sgk-geri-odeme-kapsamina-alindi-1109227743.html
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kamu denetçiliği kurumu (kdk), kentsel dönüşüm, kira
kamu denetçiliği kurumu (kdk), kentsel dönüşüm, kira
20 yıllık evinden kentsel dönüşüm nedeniyle çıktı: İkinci kira desteği KDK ile geldi
İstanbul’da kentsel dönüşüm nedeniyle yaklaşık 20 yıldır yaşadığı binadan ayrılan kişi, ikinci kez taşınmak zorunda kalınca kira desteği talebi reddedildi. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile temasa geçti. Görüşmeler sonucunda başvurucunun kira yardımından yararlanması sağlandı.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İstanbul’da kentsel dönüşüm kira desteğinden daha önce yararlandığı gerekçesiyle ikinci başvurusu reddedilen kişinin yeniden kira yardımı almasını sağladı.
KDK’nin dostane çözüm kararına göre, ailesiyle İstanbul’da yaşayan kişi, 2025 yılında yaklaşık 20 yıldır ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti. İlk taşınmasının ardından kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira desteğinden yararlandı.
Ev sahibinin talebi üzerine yeniden taşındı
Başvurucu, kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrıldıktan sonra aynı bölgedeki başka bir binanın zemin katından ev kiraladı.
Ancak ev sahibi tarafından Mart 2026’da evi tahliye etmesi yönünde tutanak gönderilmesi üzerine kiracı, bulunduğu evi boşaltarak başka bir eve taşınmak zorunda kaldı.
İkinci kira desteği başvurusu reddedildi
İkinci kez taşınmasının ardından gerekli belgeleri toplayan kişi, kentsel dönüşüm kira desteği için yeniden müracaat etti.
Başvuru, kişinin daha önce söz konusu haktan yararlandığı gerekçesiyle olumsuz sonuçlandı. Talebi reddedilen kişi bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.
KDK, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile temasa geçti
Başvuruyu değerlendiren KDK, kişinin kira yardımından faydalandırılması amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile iletişime geçti.
KDK ile yapılan görüşmelerin ardından idari kurum başvurucunun talebine olumlu yanıt verdi. Böylece kişinin ikinci taşınmasının ardından yaptığı başvuru kapsamında kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanması sağlandı.