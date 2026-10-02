https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/istanbul-dahil-11-il-icin-alarm-verildi-yagislar-kuvvetlenecek-firtina-ucuracak-1109221207.html

İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: Yağışlar kuvvetlenecek, fırtına uçuracak

İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: Yağışlar kuvvetlenecek, fırtına uçuracak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, İstanbul dahil çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de rüzgârın kısa süreli fırtınaya dönüşmesi... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T07:09+0300

2026-10-02T07:09+0300

2026-10-02T07:09+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

batı karadeniz

kuzey ege

hatay

hava durumu

hava durumu

bursa hava durumu

ankara hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108885059_0:107:3072:1835_1920x0_80_0_0_47918bd6bfd345743e06ee39d4116eef.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu tahminini yayımladı. Türkiye'nin geniş bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kent için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Tahminlere göre Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın saatte 50-70 kilometre hızla esmesi ve yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgârın güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.İstanbul dahil çok sayıda kent için kuvvetli yağış uyarısıMGM'ye göre İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzeyinde de kuvvetli yağış tahmin ediliyor.Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.11 il için sarı kodlu alarmMeteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.Adana, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sinop, Tekirdağ ve Osmaniye sarı kodla uyarılan iller arasında yer aldı.MGM'nin sınıflandırmasında sarı kod, hava durumunun potansiyel tehlike oluşturabileceğini ifade ediyor. Vatandaşlardan, tahmin edilen meteorolojik hadiselerden etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olmaları isteniyor.Özellikle kuvvetli sağanak beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.İstanbul'da sıcaklık 19 dereceye düşüyorMarmara Bölgesi'nde, Edirne dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ve Kocaeli'nin batısında yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor.İstanbul'da sıcaklığın 19 dereceye kadar çıkması beklenirken gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların bazı noktalarda kuvvetli olabileceği belirtiliyor.Bursa'da en yüksek sıcaklığın 20, Kırklareli'nde 19, Kocaeli'de ise 21 derece olması bekleniyor.Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyorYağışın yanı sıra kuvvetli rüzgâr da günün önemli meteorolojik risklerinden biri olacak.Marmara'da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40-70 kilometre hızla esmesi ve kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgâr etkili olacak.Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülürken Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.İzmir'de sıcaklığın 25, Manisa'da 23, Uşak'ta 18, Afyonkarahisar'da ise 15 derece olması tahmin ediliyor.Adana ve Hatay'da yağış kuvvetlenecekAkdeniz Bölgesi'nde Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Adana'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken sıcaklığın 25 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Hatay'da özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken kent merkezinde en yüksek sıcaklığın 27 derece olması bekleniyor.Ankara 17 derece: İç Anadolu'nun doğusunda sağanakİç Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Başkent Ankara'da yağış beklenmezken sıcaklığın 17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Eskişehir'de 17, Çankırı'da 20 derece beklenirken Nevşehir'de sıcaklık 13 dereceye kadar düşecek ve aralıklı sağanak görülecek.Karadeniz'de sağanak ve kuvvetli yağışBatı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Sinop'ta sıcaklığın 21, Düzce'de 20, Zonguldak'ta 19 ve Bolu'da 18 derece olması bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz'de ise kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz genelinde yağış etkili olacak. Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzeyinde gece saatlerinden sonra yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.Doğu Anadolu'da dört bölge için kuvvetli yağışDoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Özellikle Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Erzurum ve Kars'ta sıcaklığın 17, Van'da 18, Malatya'da ise 19 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu'nun tamamında da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diyarbakır'da 21, Mardin'de 22, Siirt'te 23 ve Şanlıurfa'da 25 derece tahmin ediliyor.Sıcaklıklar mevsim normallerinin altındaMeteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.Rüzgâr genel olarak kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden esecek. Özellikle Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.Denizlerde fırtına alarmıOlumsuz hava koşullarının denizlerde de etkili olması bekleniyor. MGM, Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına tahmininde bulundu.Batı Karadeniz'de rüzgârın yer yer 8 kuvvetine çıkması, dalgaların ise bazı noktalarda 4 metreye ulaşması bekleniyor.Marmara'da da rüzgârın öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esmesi ve dalga yüksekliğinin yer yer 4 metreyi bulması tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgârın 6 ila 8 kuvvetinde, Orta ve Kuzey Ege'de dalgaların ise 3-4 metre yüksekliğinde olması bekleniyor.Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/somada-maden-faciasi-gocukte-can-kaybi-5e-yukseldi-1109221031.html

batı karadeniz

kuzey ege

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, batı karadeniz, kuzey ege, hatay, hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu