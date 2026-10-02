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İsrail'de uçak düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İsrail'de uçak düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Sputnik Türkiye
İsrail'in kuzeyinde Hayfa yakınlarındaki 65 numaralı kara yolu çevresinde küçük bir uçak düştü. Kazada uçaktaki bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T11:17+0300
2026-10-02T11:53+0300
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haberler
uçak
uçak seferi
uçak kazası
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İsrail'in kuzeyinde küçük bir uçak düştü. Hayfa yakınlarında, 65 numaralı kara yolu çevresinde meydana gelen kazada uçakta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.Yerel basında yer alan ilk bilgilere göre uçak, kara yolunun yakınındaki açık bir alana düştükten sonra alev aldı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.Uçaktaki bir kişi hayatını kaybettiKurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından uçakta bulunan kişilerden birinin yaşamını yitirdiği belirlendi.Kazada ağır yaralanan diğer kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.Uçakta kaç kişinin bulunduğuna ilişkin ilk bilgiler, hava aracında iki kişinin bulunduğuna işaret ediyor.Uçak düştükten sonra alev aldıKazanın ardından uçağın düştüğü bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, güvenlik güçleri de çevrede önlem aldı.Olay yerinden aktarılan ilk bilgilere göre hava aracının tarımsal faaliyetlerde kullanılan bir uçak olabileceği değerlendiriliyor. Ancak uçağın tipi ve hangi amaçla havalandığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Kazanın meydana geldiği sırada uçağın nereden kalktığı ve nereye gittiği de henüz bilinmiyor.65 numaralı kara yolu trafiğe kapatıldıUçağın kara yoluna yakın bir noktaya düşmesi nedeniyle 65 numaralı kara yolunda trafik durduruldu.Yetkililer sürücülerden olay bölgesinden uzak durmalarını ve alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi.Uçağın enkazının bulunduğu alanda güvenlik çemberi oluşturulurken, ekiplerin hem yangın hem de kaza bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.Kazanın nedeni araştırılıyorUçağın neden düştüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Kazanın teknik arıza, pilotaj hatası veya başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, hava aracının enkazında yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.İlk aşamada kazaya ilişkin herhangi bir dış müdahale veya güvenlik bağlantısına dair bilgi paylaşılmadı. Yetkililerin uçağın uçuş kayıtları, teknik durumu ve kaza öncesindeki hareketlerini incelemesi bekleniyor.Bölgedeki çalışmalar tamamlandıkça hayatını kaybeden kişi, yaralının kimliği ve uçağın düşüş nedeni konusunda yeni bilgilerin açıklanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/trumpin-kadin-muhabire-yaptigi-gaf-tartisma-yaratti-hanginiz-daha-guzel-bilmiyorum-1109226252.html
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i̇srail, hayfa, haberler, uçak, uçak seferi, uçak kazası
i̇srail, hayfa, haberler, uçak, uçak seferi, uçak kazası

İsrail'de uçak düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

11:17 02.10.2026 (güncellendi: 11:53 02.10.2026)
© Fotoğraf : Zoe Simpson/US NavyABD donanması tarafından servis edilen fotoğrafta ABD uçak gemisi Abraham Lincoln görülüyor
ABD donanması tarafından servis edilen fotoğrafta ABD uçak gemisi Abraham Lincoln görülüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© Fotoğraf : Zoe Simpson/US Navy
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İsrail'in kuzeyinde Hayfa yakınlarındaki 65 numaralı kara yolu çevresinde küçük bir uçak düştü. Kazada uçaktaki bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Düşüşün ardından uçakta yangın çıkarken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
İsrail'in kuzeyinde küçük bir uçak düştü. Hayfa yakınlarında, 65 numaralı kara yolu çevresinde meydana gelen kazada uçakta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.
Yerel basında yer alan ilk bilgilere göre uçak, kara yolunun yakınındaki açık bir alana düştükten sonra alev aldı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Uçaktaki bir kişi hayatını kaybetti

Kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından uçakta bulunan kişilerden birinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan diğer kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Uçakta kaç kişinin bulunduğuna ilişkin ilk bilgiler, hava aracında iki kişinin bulunduğuna işaret ediyor.

Uçak düştükten sonra alev aldı

Kazanın ardından uçağın düştüğü bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, güvenlik güçleri de çevrede önlem aldı.
Olay yerinden aktarılan ilk bilgilere göre hava aracının tarımsal faaliyetlerde kullanılan bir uçak olabileceği değerlendiriliyor. Ancak uçağın tipi ve hangi amaçla havalandığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kazanın meydana geldiği sırada uçağın nereden kalktığı ve nereye gittiği de henüz bilinmiyor.

65 numaralı kara yolu trafiğe kapatıldı

Uçağın kara yoluna yakın bir noktaya düşmesi nedeniyle 65 numaralı kara yolunda trafik durduruldu.
Yetkililer sürücülerden olay bölgesinden uzak durmalarını ve alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi.
Uçağın enkazının bulunduğu alanda güvenlik çemberi oluşturulurken, ekiplerin hem yangın hem de kaza bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kazanın teknik arıza, pilotaj hatası veya başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, hava aracının enkazında yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
İlk aşamada kazaya ilişkin herhangi bir dış müdahale veya güvenlik bağlantısına dair bilgi paylaşılmadı. Yetkililerin uçağın uçuş kayıtları, teknik durumu ve kaza öncesindeki hareketlerini incelemesi bekleniyor.
Bölgedeki çalışmalar tamamlandıkça hayatını kaybeden kişi, yaralının kimliği ve uçağın düşüş nedeni konusunda yeni bilgilerin açıklanması bekleniyor.
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