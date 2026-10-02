https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/israilde-ucak-dustu-1-olu-1-agir-yarali-1109229417.html

İsrail'de uçak düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İsrail'de uçak düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sputnik Türkiye

İsrail'in kuzeyinde Hayfa yakınlarındaki 65 numaralı kara yolu çevresinde küçük bir uçak düştü. Kazada uçaktaki bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T11:17+0300

2026-10-02T11:17+0300

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İsrail'in kuzeyinde küçük bir uçak düştü. Hayfa yakınlarında, 65 numaralı kara yolu çevresinde meydana gelen kazada uçakta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.Yerel basında yer alan ilk bilgilere göre uçak, kara yolunun yakınındaki açık bir alana düştükten sonra alev aldı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.Uçaktaki bir kişi hayatını kaybettiKurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından uçakta bulunan kişilerden birinin yaşamını yitirdiği belirlendi.Kazada ağır yaralanan diğer kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.Uçakta kaç kişinin bulunduğuna ilişkin ilk bilgiler, hava aracında iki kişinin bulunduğuna işaret ediyor.Uçak düştükten sonra alev aldıKazanın ardından uçağın düştüğü bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, güvenlik güçleri de çevrede önlem aldı.Olay yerinden aktarılan ilk bilgilere göre hava aracının tarımsal faaliyetlerde kullanılan bir uçak olabileceği değerlendiriliyor. Ancak uçağın tipi ve hangi amaçla havalandığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Kazanın meydana geldiği sırada uçağın nereden kalktığı ve nereye gittiği de henüz bilinmiyor.65 numaralı kara yolu trafiğe kapatıldıUçağın kara yoluna yakın bir noktaya düşmesi nedeniyle 65 numaralı kara yolunda trafik durduruldu.Yetkililer sürücülerden olay bölgesinden uzak durmalarını ve alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi.Uçağın enkazının bulunduğu alanda güvenlik çemberi oluşturulurken, ekiplerin hem yangın hem de kaza bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.Kazanın nedeni araştırılıyorUçağın neden düştüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Kazanın teknik arıza, pilotaj hatası veya başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, hava aracının enkazında yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.İlk aşamada kazaya ilişkin herhangi bir dış müdahale veya güvenlik bağlantısına dair bilgi paylaşılmadı. Yetkililerin uçağın uçuş kayıtları, teknik durumu ve kaza öncesindeki hareketlerini incelemesi bekleniyor.Bölgedeki çalışmalar tamamlandıkça hayatını kaybeden kişi, yaralının kimliği ve uçağın düşüş nedeni konusunda yeni bilgilerin açıklanması bekleniyor.

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