https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/agir-gecirilen-kovid-veya-grip-yillar-sonra-akciger-kanseri-riskini-artirabilir-1104242991.html

Ağır geçirilen Kovid veya grip yıllar sonra akciğer kanseri riskini artırabilir

ABD’de Virginia Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışmada, ağır kovid-19 ve grip enfeksiyonlarının yıllar sonra akciğer kanseri riskini artırabilecek... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-13T17:38+0300

sağlik

akciğer

akciğer kanseri

kovid-19

grip

iltihap

aşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/05/1072029467_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8aa01531d2ec70fa4c961efa86be0d1b.jpg

ABD’de Virginia Üniversitesi Carter Bağışıklık Araştırma Merkezi ve UVA Kapsamlı Kanser Merkezi araştırmacılarının yürüttüğü yeni bir çalışmada, ağır solunum yolu enfeksiyonlarının akciğerlerde uzun süreli değişiklikler oluşturabileceği bildirildi.Araştırmacılar, özellikle ağır Kovid-19 veya grip geçiren kişilerde akciğerlerde kalıcı iltihaplanma oluşabildiğini ve bunun ilerleyen yıllarda kanser gelişimi için uygun bir ortam yaratabileceğini ifade etti.Çalışmayı yürüten bilim insanlarına göre bu durum, bazı hastaların enfeksiyondan aylar hatta yıllar sonra akciğer kanseri geliştirme riskinin artabileceğini gösteriyor.Araştırma sonuçlarının Cell dergisinde yayımlandığı bildirildi.Ağır enfeksiyonlar akciğerlerde kalıcı değişiklik bırakabiliyorAraştırmada bilim insanları, ağır solunum yolu enfeksiyonlarının bağışıklık hücrelerini değiştirebildiğini belirledi. Bu değişimlerin akciğerlerde uzun süreli bir iltihaplı ortam oluşturabildiği aktarıldı.Çalışmayı yöneten Dr. Jie Sun, ağır enfeksiyonların akciğerlerde kalıcı etkiler bırakabileceğini belirterek,“Şiddetli bir kovid veya grip vakası akciğerleri uzun süre iltihaplı bir durumda bırakabilir ve bu durum ilerleyen dönemde kanser gelişimini kolaylaştırabilir” dedi.Araştırmada ayrıca ağır kovid nedeniyle hastaneye kaldırılan kişilerde akciğer kanseri görülme oranının daha yüksek olduğu belirtildi.Kanser riski bazı hastalarda daha yüksekAraştırmacıların analizine göre kovid nedeniyle hastaneye kaldırılan kişilerde akciğer kanseri görülme oranında yaklaşık 1.24 kat artış tespit edildi.Bu artışın sigara içme durumu veya diğer hastalıklar gibi faktörlerden bağımsız olarak görüldüğü aktarıldı.Araştırmaya katılan doktorlardan Jeffrey Sturek, bu bulguların bazı hastaların daha yakından takip edilmesi gerektiğini gösterdiğini belirterek,“Şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarından sonra bazı hastaların akciğer kanseri açısından daha dikkatli izlenmesi gerekebilir” ifadelerini kullandı.Aşının koruyucu etkisi vurgulandıAraştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise aşıların koruyucu etkisi oldu.Bilim insanları, aşı olan kişilerde enfeksiyonların daha hafif seyrettiğini ve bunun akciğerlerde kanser gelişimini kolaylaştırabilecek değişiklikleri büyük ölçüde engelleyebildiğini belirtti.Araştırmacılar ayrıca hafif enfeksiyon geçiren kişilerde kanser riskinde belirgin bir artış görülmediğini ifade etti.Uzmanlara göre ağır solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişilerin düzenli sağlık kontrolleri ve erken tarama yöntemleriyle takip edilmesi, akciğer kanserinin erken teşhis edilmesine yardımcı olabilir.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

