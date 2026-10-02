https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/fransada-protestolar-sebebiyle-400-okulda-egitime-ara-veriliyor-1109219879.html
Fransa'da protestolar sebebiyle 400 okulda eğitime ara veriliyor
Fransa'da protestolar sebebiyle 400 okulda eğitime ara veriliyor
Sputnik Türkiye
Fransa'da devam eden lise protestoları nedeniyle bugün 400 okulda eğitim askıya alınacak. Konuyla ilgili açıklamayı Eğitim Bakanı yaptı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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Fransa'da 400'den fazla eğitim kurumu, lise öğrencilerinin protestoları nedeniyle cuma günü eğitime ara veriyor. Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, konuyla ilgili France 2 televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Şu an itibarıyla, yarın kapalı olacak 400'ün biraz üzerinde kurumdan haberdarım" ifadelerine yer verdi.Bir gecede bin 793 gözaltı gerçekleştiLe Figaro gazetesinin haberine göre, polis perşembe akşamı itibarıyla ülke genelinde neredeyse tamamı reşit olmayan bin 793 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu kişilerin üçte birinin kamu otoritelerine saldırı, üçte birinin yasadışı toplanma ve geri kalanı mala zarar verme nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi. Paris'te ise ise 130 gözaltı gerçekleştirildi ve reşit olmayanların dahil olduğu 42 vaka mahkemeye sevk edildi.Eylemler 21 Eylül'den itibaren devam ediyorFransa'da öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve eğitim koşullarına karşı başlayan lise protestoları ülke geneline yayılmaya devam ediyor.Fransa'daki lise protestolarının çıkış noktası, Paris'in güneydoğusundaki Créteil kentinde bulunan Saint-Exupéry Lisesi oldu. Öğretmen kadrolarındaki eksiklikler nedeniyle 21 Eylül'de başlayan eylemler, kısa sürede büyüyerek üniversitelere de sıçramış ve ulusal bir protesto dalgasına dönüşmüştü.Öğrenci eylemleri, Fransa hükümetinin 2027 bütçe taslağını açıkladığı hassas bir dönemde gerçekleşti.Hükümetin bütçe açığını kapatmak amacıyla kamu harcamalarında milyarlarca euroluk kesintiye gitme planı, öğretmen sendikaları, itfaiyeciler ve sağlık çalışanları gibi kamu sektörü sendikalarının ülke genelinde grev ve yürüyüş kararı almasına yol açtı.
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fransa, le figaro, france 2, protesto
fransa, le figaro, france 2, protesto
Fransa'da protestolar sebebiyle 400 okulda eğitime ara veriliyor
00:53 02.10.2026 (güncellendi: 01:17 02.10.2026)
Fransa'da devam eden lise protestoları nedeniyle bugün 400 okulda eğitim askıya alınacak. Konuyla ilgili açıklamayı Eğitim Bakanı yaptı.
Fransa'da 400'den fazla eğitim kurumu, lise öğrencilerinin protestoları nedeniyle cuma günü eğitime ara veriyor.
Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, konuyla ilgili France 2 televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Şu an itibarıyla, yarın kapalı olacak 400'ün biraz üzerinde kurumdan haberdarım" ifadelerine yer verdi.
Bir gecede bin 793 gözaltı gerçekleşti
Le Figaro gazetesinin haberine göre, polis perşembe akşamı itibarıyla ülke genelinde neredeyse tamamı reşit olmayan bin 793 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu kişilerin üçte birinin kamu otoritelerine saldırı, üçte birinin yasadışı toplanma ve geri kalanı mala zarar verme nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.
Paris'te ise ise 130 gözaltı gerçekleştirildi ve reşit olmayanların dahil olduğu 42 vaka mahkemeye sevk edildi.
Eylemler 21 Eylül'den itibaren devam ediyor
Fransa'da öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve eğitim koşullarına karşı başlayan lise protestoları ülke geneline yayılmaya devam ediyor.
Fransa'daki lise protestolarının çıkış noktası, Paris'in güneydoğusundaki Créteil kentinde bulunan Saint-Exupéry Lisesi oldu. Öğretmen kadrolarındaki eksiklikler nedeniyle 21 Eylül'de başlayan eylemler, kısa sürede büyüyerek üniversitelere de sıçramış ve ulusal bir protesto dalgasına dönüşmüştü.
Öğrenci eylemleri, Fransa hükümetinin 2027 bütçe taslağını açıkladığı hassas bir dönemde gerçekleşti.
Hükümetin bütçe açığını kapatmak amacıyla kamu harcamalarında milyarlarca euroluk kesintiye gitme planı, öğretmen sendikaları, itfaiyeciler ve sağlık çalışanları gibi kamu sektörü sendikalarının ülke genelinde grev ve yürüyüş kararı almasına yol açtı.