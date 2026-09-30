https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/fransada-ogrenci-protestolari-buyudu-ogretmen-eksikligi-bakimsiz-okullar-ve--kalabalik-siniflar-1109146120.html

Fransa'da öğrenci protestoları büyüdü: Öğretmen eksikliği, bakımsız okullar ve kalabalık sınıflar ülkeyi ayağa kaldırdı

Fransa'da öğrenci protestoları büyüdü: Öğretmen eksikliği, bakımsız okullar ve kalabalık sınıflar ülkeyi ayağa kaldırdı

Sputnik Türkiye

Fransa'da öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve eğitim koşullarına karşı başlayan lise protestoları ülke geneline yayılıyor. 29 Eylül Salı günü... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T06:44+0300

2026-09-30T06:44+0300

2026-09-30T06:44+0300

jean-luc mélenchon

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Fransa'daki lise protestolarının çıkış noktası, Paris'in güneydoğusundaki Créteil kentinde bulunan Saint-Exupéry Lisesi oldu. Öğretmen kadrolarındaki eksiklikler nedeniyle 21 Eylül'de başlayan eylemler, kısa sürede Paris bölgesindeki diğer okullara ve ardından ülkenin farklı kentlerine yayıldı.Öğrencilerin talepleri okuldan okula değişirken, protestolarda öğretmen ve personel eksikliği, bakımsız okul binaları, kalabalık sınıflar ve ders programlarındaki sorunlar öne çıktı. Üniversiteye giriş sistemi Parcoursup'un öğrenciler üzerinde yarattığı stres de dile getirilen başlıklar arasında yer aldı.Fransa Eğitim Bakanlığı verilerine göre 29 Eylül Salı günü ülke genelinde yaklaşık 340 eğitim kurumunda protesto veya blokaj eylemleri görüldü. Bu sayı ülkedeki kamu ve özel liselerin yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor. Bakanlık, 40 okulun tamamen bloke edildiğini, 44 okulda ise blokaj girişiminde bulunulduğunu açıkladı.Bazı gösterilerde polisle çatışma çıktıEylemlerin büyük bölümü olaysız geçerken bazı okulların çevresinde gerilim yükseldi. Eğitim Bakanlığı, salı günü yaşanan olaylarda 40 kişinin gözaltına alındığını, öğrenci ve eğitim personelinden 10 kişinin yaralandığını bildirdi.Bir gün önce, 28 Eylül Pazartesi günü ise protestolardan yaklaşık 180 okul etkilenmişti. İçişleri Bakanlığı verilerine göre o gün meydana gelen olaylarda 164 kişi gözaltına alınırken, öğrenciler, eğitim çalışanları ve güvenlik güçlerinden çok sayıda kişi yaralandı.Bazı protestolarda maddi hasar meydana geldiği ve çeşitli cisimlerin güvenlik güçlerine atıldığı bildirildi. Polis müdahaleleri de tartışmaya yol açarken, bazı görüntüler hakkında inceleme başlatıldı.Öğrencilerin gündeminde öğretmen açığı ve kalabalık sınıflar varProtestolar, Fransa'daki eğitim sisteminde öğretmen açığı tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor. Eylül ayında öğretmen sendikaları tarafından yayımlanan iki ayrı araştırma, devlet ortaokulları ve liselerinin yarısından fazlasında eğitim yılının ilk haftasında en az bir öğretmenin eksik olduğunu öne sürmüştü.Eğitim Bakanı Edouard Geffray, öğrencilerin bazı taleplerinin meşru olduğunu kabul ederken, protestolara dışarıdan katılan şiddet yanlısı grupların bulunduğunu savundu. Geffray, şiddet ve tamamen engellenen okul girişleri söz konusu olduğunda güvenlik güçlerinin müdahale edeceğini belirtti.Öğrenci örgütleri ise hükümetin yaklaşımına tepki gösteriyor. Union Syndicale Lycéenne (USL) Başkanı Ryad Rani, hareketin ülke geneline yayılması çağrısında bulunurken protestoların temelinde okullardaki yapısal sorunların bulunduğunu söylüyor.Polis müdahalesi Fransa'da siyasi tartışmaya dönüştüÖğrenci protestoları kısa sürede Fransa siyasetinin de gündemine girdi. Sol parti La France Insoumise (LFI) mensubu bazı milletvekilleri öğrencilere destek verirken hükümet, siyasi aktörleri eylemleri tırmandırmamak konusunda uyardı.Başbakan Sébastien Lecornu, okullardaki sorunların dikkate alınması gerektiğini ancak şiddetin kabul edilemeyeceğini belirterek protestoların siyasi çağrılarla tırmandırılmasını eleştirdi.LFI lideri Jean-Luc Mélenchon ise hükümeti öğrencilere yönelik aşırı polis müdahalesi uygulamakla suçladı. Böylece başlangıçta öğretmen eksikliği ve okul koşullarına ilişkin taleplerle ortaya çıkan protestolar, polis müdahalesi ve gösteri hakkı üzerinden daha geniş bir siyasi tartışmanın parçası haline geldi.Öğrencilerin ülke çapındaki eylemleri, kamu çalışanlarının ücretler ve çalışma koşulları nedeniyle düzenlediği protestolarla da aynı döneme denk geldi.

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