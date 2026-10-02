https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/fon-sorusturmasi-20-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1109248142.html

Fon soruşturması: 20 kişi hakkında tutuklama talebi

Fon soruşturması: 20 kişi hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin tamamı, tutuklanmaları talebiyle sulh... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T22:56+0300

2026-10-02T22:56+0300

2026-10-02T22:56+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Savcılıkta ifadeleri alınan Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Fon soruşturmanın geçmişiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin incelenmesi talep edildi.Müzekkerede ayrıca söz konusu şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024'ten itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istendi.Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı.Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı.Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti.Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 65'e yükseldiği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/fon-sorusturmasi-8-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1109211882.html

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