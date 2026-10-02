https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/fahis-fiyat-ve-etiket-denetimi-69-bin-markette-560-bin-urun-incelendi-123-milyon-tl-idari-para-1109224381.html

Fahiş fiyat ve etiket denetimi: 69 bin markette, 560 bin ürün incelendi, 123 milyon TL idari para cezası

Fahiş fiyat ve etiket denetimi: 69 bin markette, 560 bin ürün incelendi, 123 milyon TL idari para cezası

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son bir yılda temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerine yönelik 69 bin market ve bu işletmelerdeki 560 bin ürünün denetlendiğini... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T09:19+0300

2026-10-02T09:19+0300

2026-10-02T09:19+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

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Marketlerde temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerinde fahiş fiyat ve etiket uygulamalarına yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor. Ticaret Bakanlığı, son bir yılda 69 bin markette 560 bin ürünü denetlerken, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen 91 işletmeye 123 milyon lira ceza uyguladı.Soru önergesini yanıtladıMilletvekillerinin zincir marketlerdeki fahiş fiyat denetimlerine yönelik soru önergelerini cevaplayan Bakan Bolat, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından gerçekleştirilen fahiş fiyat artışlarına ilişkin araştırma, inceleme ve değerlendirmelerde bulunduğunu, aykırılık tespit edilmesi hâlinde ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırım uygulanmasına karar verdiğini hatırlattı.123 milyon TL idari para cezasıTicaret Bakanlığının temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip ettiğini belirten Bolat “Bu kapsamda, piyasa şartlarıyla uyumlu olmayan fiyat artışlarına yönelik inceleme ve denetimler gerçekleştirilmekte, mevzuata aykırılık tespit edilen uygulamalar hakkında gerekli İdarî İşlemler tesis edilmektedir. Temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerine yönelik olarak, Bakanlığımızca son bir yıllık dönemde (Ağustos 2025-Ağustos 2026) yaklaşık 69 bin market işletmesi ve bu işletmelerdeki yaklaşık 560 bin ürün denetlenmiş olup, piyasa işleyişini bozucu ve tüketici mağduriyetine yol açabilecek uygulamalara yönelik rutin denetimler aralıksız sürdürülmektedir. Gerçekleştirilen denetimler ve incelemeler neticesinde, son bir yılda (Ağustos 2025-Ağustos 2026) haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 91 market işletmesine Kurul tarafından yaklaşık 123 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

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