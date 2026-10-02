https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/eyupsultan-belediyesine-operasyon-baskan-ozmen-gozaltindi-evinde-arama-yapiliyor-1109223157.html

Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon: Başkan Özmen gözaltında, evinde arama yapılıyor

Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon: Başkan Özmen gözaltında, evinde arama yapılıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T08:35+0300

2026-10-02T08:35+0300

2026-10-02T08:38+0300

poli̇ti̇ka

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eyüpsultan

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eyüpsultan belediyesi

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İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi, yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alındı.2 Ekim sabahı gerçekleştirilen operasyon kapsamında ekiplerin Eyüpsultan Belediyesi binasına gittiği ve burada incelemelerde bulunduğu bildirildi. Özmen'in evinde de arama yapıldığı aktarıldı. Soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmi makamlardan kapsamlı bir açıklama henüz yapılmadı.Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltındaİlk bilgilere göre soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Gözaltına alınanlar arasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de bulunuyor.Özmen'in gözaltına alındığı bilgisi farklı haber kaynakları tarafından da doğrulanırken, soruşturmanın hangi işlemleri ve hangi dönemi kapsadığına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.Belediye binasında incelemeOperasyonla birlikte ekiplerin sabah saatlerinde Eyüpsultan Belediyesi'ne gittiği ve belediye binasında inceleme yaptığı bildirildi.Soruşturmanın yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütüldüğü aktarılırken, şüphelilere yöneltilen suçlamaların ayrıntıları konusunda henüz kamuoyuna açıklanmış kapsamlı bir savcılık bilgilendirmesi bulunmuyor. Bu nedenle soruşturmaya konu iddiaların içeriğinin resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.Mithat Bülent Özmen kimdir?Dr. Mithat Bülent Özmen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak Eyüpsultan Belediye Başkanı seçildi. Eyüpsultan Belediyesi'nin resmi internet sitesinde de Özmen halen belediye başkanı olarak yer alıyor.Özmen, gözaltına alınmasından bir gün önce, 1 Ekim'de Eyüpsultan'daki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmişti. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda ilçedeki mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri ele alınmıştı.Soruşturmanın ayrıntıları bekleniyorOperasyona ilişkin ilk haberler sabah saatlerinde kamuoyuna yansırken, 28 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.Başkan Özmen ve diğer şüpheliler hakkındaki suçlamalar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil. Soruşturmanın hangi belediye işlemlerini kapsadığı, gözaltındaki diğer kişilerin kimlikleri ve savcılığın yönelttiği suçlamaların ayrıntıları yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.

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mithat bülent özmen, başkan, i̇stanbul, eyüpsultan, chp, eyüpsultan belediyesi, türkiye