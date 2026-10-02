https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/eski-bakan-denizolgunun-olumuyle-ilgili-sorusturmada-yeni-gelisme-3-dava-daha-acildi--1109227437.html

Eski Bakan Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 dava daha açıldı

Eski Bakan Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 dava daha açıldı

Sputnik Türkiye

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada, Denizolgun'un özel doktorunun da aralarında olduğu 7 kişi hakkında iddianame... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T10:38+0300

2026-10-02T10:38+0300

2026-10-02T10:38+0300

türki̇ye

arif ahmet denizolgun

adli tıp kurumu

soruşturma

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un özel doktoru, 3 Adli Tıp Kurumu görevlisi ve 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. 3 ayrı kamu davası Habertürk'ün haberine göre, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Denizolgun'un özel doktoru, 3 Adli Tıp Kurumu görevlisi ve 4 şüpheli olmak üzere toplam 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheli ölüm iddiası kapsamında tutuklu sanıklar hakkında 3 ayrı kamu davası açıldı.Davada, 2016 yılında beyin kanaması değerlendirmesiyle ölümü doğal ölüm olarak kayda geçiren kişiler, Denizolgun'un doktoru ve 2 şüpheli yer aldı.Belgede sahtecilik delilleri yok etme iddiası Şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik ve delilleri yok etme suçlamaları yöneltildi. Özel doktoru hakkında ayrıca yalan tanıklık soruşturması yürütüldü. Doktorun, olay günü 155'i kendisinin aramadığını ve olay yerinde bulunmadığını söylediği, ancak bu beyanların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arif-ahmet-denizolgun-sorusturmasi-doktor-nurettin-demirkol-tutuklandi-1108514303.html

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arif ahmet denizolgun, adli tıp kurumu, soruşturma