Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arif-ahmet-denizolgun-sorusturmasi-doktor-nurettin-demirkol-tutuklandi-1108514303.html
Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı
Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı
Sputnik Türkiye
Beykoz’da 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada, 'yalan tanıklık' suçlamasıyla gözaltına... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T21:02+0300
2026-09-04T21:08+0300
türki̇ye
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
arif ahmet denizolgun
türkiye
cinayet
cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102476/78/1024767893_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_de85014072f0a7a117fed1410e0b215b.jpg
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 'Yalan tanıklık' suçlamasıyla gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça sorgulandı.Savcılık, Demirkol’u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi. Mahkeme, doktorun tutuklanmasına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arif-ahmet-denizolgunun-olumu-doktor-adliyede-yalan-taniklik-mi-yapti-1108493871.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102476/78/1024767893_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_5625a08f0899ae6a05188c46d44a9cf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, arif ahmet denizolgun, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, arif ahmet denizolgun, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet

Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı

21:02 04.09.2026 (güncellendi: 21:08 04.09.2026)
© AA / Arşivsüleymancılar, Arif Ahmet Denizolgun
süleymancılar, Arif Ahmet Denizolgun - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© AA / Arşiv
Abone ol
Beykoz’da 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada, 'yalan tanıklık' suçlamasıyla gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol tutuklandı.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
'Yalan tanıklık' suçlamasıyla gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça sorgulandı.
Savcılık, Demirkol’u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi. Mahkeme, doktorun tutuklanmasına hükmetti.
Denizolgun - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
TÜRKİYE
Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü: Doktor adliyede, 'yalan tanıklık' mı yaptı?
10:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала