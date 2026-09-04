https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arif-ahmet-denizolgun-sorusturmasi-doktor-nurettin-demirkol-tutuklandi-1108514303.html
Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı
Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı
Sputnik Türkiye
Beykoz’da 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada, 'yalan tanıklık' suçlamasıyla gözaltına... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T21:02+0300
2026-09-04T21:02+0300
2026-09-04T21:08+0300
türki̇ye
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
arif ahmet denizolgun
türkiye
cinayet
cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102476/78/1024767893_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_de85014072f0a7a117fed1410e0b215b.jpg
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 'Yalan tanıklık' suçlamasıyla gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça sorgulandı.Savcılık, Demirkol’u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi. Mahkeme, doktorun tutuklanmasına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arif-ahmet-denizolgunun-olumu-doktor-adliyede-yalan-taniklik-mi-yapti-1108493871.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102476/78/1024767893_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_5625a08f0899ae6a05188c46d44a9cf6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, arif ahmet denizolgun, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, arif ahmet denizolgun, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet
Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı
21:02 04.09.2026 (güncellendi: 21:08 04.09.2026)
Beykoz’da 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada, 'yalan tanıklık' suçlamasıyla gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol tutuklandı.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
'Yalan tanıklık' suçlamasıyla gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça sorgulandı.
Savcılık, Demirkol’u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi. Mahkeme, doktorun tutuklanmasına hükmetti.