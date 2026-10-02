https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/erhan-celikin-esi-dr-ozlem-gultekinin-olumuyle-ilgili-sorusturmada-5-kisi-gozaltina-alindi--1109236082.html

Erhan Çelik'in eşi Dr. Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

Erhan Çelik'in eşi Dr. Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Spiker Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Dr. Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada, Gültekin'e madde temin ettiği iddia edilen 5 kişi... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T13:52+0300

2026-10-02T13:52+0300

2026-10-02T13:57+0300

türki̇ye

erhan çelik

özlem gültekin

cumhuriyet başsavcılığı

i̇zmir i̇l emniyet müdürlüğü

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Ünlü spiker Erhan Çelik'le boşanma aşamasında olan İzmir'deki kliniğinde cansız bedeni bulunan Dr. Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yüksek dozda 'propofol indüksiyonu' sonucu hayatını kaybettiği belirlenen 48 yaşındaki doktorun ölümüyle ilgili beş kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Çelik'in ölümüne neden olan anestezi etken maddesi propofol indüksiyonu temin ettikleri iddia ediliyor. Aşırı dozda anestejik madde tespit edildiSpiker Erhan Çelik ile 2019 yılında evlenen Op. Dr. Özlem Gültekin, 14 Ağustos 2026'da İzmir'deki kliniğinde ölü olarak bulunmuştu. Sabah'ın haberine göre, boşanma aşamasında olduğu eşi Erhan Çelik, Gültekin'e uzun süredir aşırı dozda anestezik madde temin ederek uyguladıkları iddiasıyla bazı kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosunca Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu hazırlandı. Gültekin'in kesin ölümünün anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu belirlendi.Beş kişi gözaltına alındıGenişletilen soruşturmada gizli tanık beyanları ile cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde olay günü Gültekin'in ölümüne neden olan maddeleri temin eden şüpheliler tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine verilen talimatlar doğrultusunda şüpheliler Ç.K, F.A, H.Ç, H.Y ve P.Ç gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/erhan-celikin-bosanma-asamasinda-oldugu-esi-doktor-ozlem-gultekin-hayatini-kaybetti-1108005602.html

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erhan çelik, özlem gültekin, cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir i̇l emniyet müdürlüğü