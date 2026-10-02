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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/erhan-celikin-esi-dr-ozlem-gultekinin-olumuyle-ilgili-sorusturmada-5-kisi-gozaltina-alindi--1109236082.html
Erhan Çelik'in eşi Dr. Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı
Erhan Çelik'in eşi Dr. Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Spiker Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Dr. Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada, Gültekin'e madde temin ettiği iddia edilen 5 kişi... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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erhan çelik
özlem gültekin
cumhuriyet başsavcılığı
i̇zmir i̇l emniyet müdürlüğü
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Ünlü spiker Erhan Çelik'le boşanma aşamasında olan İzmir'deki kliniğinde cansız bedeni bulunan Dr. Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yüksek dozda 'propofol indüksiyonu' sonucu hayatını kaybettiği belirlenen 48 yaşındaki doktorun ölümüyle ilgili beş kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Çelik'in ölümüne neden olan anestezi etken maddesi propofol indüksiyonu temin ettikleri iddia ediliyor. Aşırı dozda anestejik madde tespit edildiSpiker Erhan Çelik ile 2019 yılında evlenen Op. Dr. Özlem Gültekin, 14 Ağustos 2026'da İzmir'deki kliniğinde ölü olarak bulunmuştu. Sabah'ın haberine göre, boşanma aşamasında olduğu eşi Erhan Çelik, Gültekin'e uzun süredir aşırı dozda anestezik madde temin ederek uyguladıkları iddiasıyla bazı kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosunca Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu hazırlandı. Gültekin'in kesin ölümünün anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu belirlendi.Beş kişi gözaltına alındıGenişletilen soruşturmada gizli tanık beyanları ile cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde olay günü Gültekin'in ölümüne neden olan maddeleri temin eden şüpheliler tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine verilen talimatlar doğrultusunda şüpheliler Ç.K, F.A, H.Ç, H.Y ve P.Ç gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/erhan-celikin-bosanma-asamasinda-oldugu-esi-doktor-ozlem-gultekin-hayatini-kaybetti-1108005602.html
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erhan çelik, özlem gültekin, cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir i̇l emniyet müdürlüğü
erhan çelik, özlem gültekin, cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir i̇l emniyet müdürlüğü

Erhan Çelik'in eşi Dr. Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

13:52 02.10.2026 (güncellendi: 13:57 02.10.2026)
Özlem Gültekin
Özlem Gültekin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
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Spiker Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Dr. Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada, Gültekin'e madde temin ettiği iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Ünlü spiker Erhan Çelik'le boşanma aşamasında olan İzmir'deki kliniğinde cansız bedeni bulunan Dr. Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yüksek dozda 'propofol indüksiyonu' sonucu hayatını kaybettiği belirlenen 48 yaşındaki doktorun ölümüyle ilgili beş kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Çelik'in ölümüne neden olan anestezi etken maddesi propofol indüksiyonu temin ettikleri iddia ediliyor.
Erhan Çelik sosyal medya
Erhan Çelik sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
Erhan Çelik sosyal medya

Aşırı dozda anestejik madde tespit edildi

Spiker Erhan Çelik ile 2019 yılında evlenen Op. Dr. Özlem Gültekin, 14 Ağustos 2026'da İzmir'deki kliniğinde ölü olarak bulunmuştu. Sabah'ın haberine göre, boşanma aşamasında olduğu eşi Erhan Çelik, Gültekin'e uzun süredir aşırı dozda anestezik madde temin ederek uyguladıkları iddiasıyla bazı kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosunca Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu hazırlandı. Gültekin'in kesin ölümünün anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu belirlendi.

Beş kişi gözaltına alındı

Genişletilen soruşturmada gizli tanık beyanları ile cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde olay günü Gültekin'in ölümüne neden olan maddeleri temin eden şüpheliler tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine verilen talimatlar doğrultusunda şüpheliler Ç.K, F.A, H.Ç, H.Y ve P.Ç gözaltına alındı.
Özlem Gültekin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
TÜRKİYE
Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi doktor Özlem Gültekin hayatını kaybetti
14 Ağustos, 12:31
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