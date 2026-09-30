https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/almanyada-afd-ihtimaline-karsi-karar-alma-mekanizmasi-degistirildi-1109179032.html

Almanya’da AfD ihtimaline karşı karar alma mekanizması değiştirildi

Almanya’da AfD ihtimaline karşı karar alma mekanizması değiştirildi

Sputnik Türkiye

Almanya’daki eyalet içişleri bakanları, gelecekte Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinden bir bakanın kararları tek başına engellemesini önlemek amacıyla oy... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T23:39+0300

2026-09-30T23:39+0300

2026-09-30T23:39+0300

dünya

almanya

almanya için alternatif (afd)

aşağı saksonya

i̇çişleri bakanlığı

avrupa

dpa

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DPA’nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 16 eyaletin içişleri bakanlarının katıldığı konferansta uzun süredir uygulanan oy birliği usulü değiştirildi. Bundan böyle bir kararın kabul edilmesi için 16 eyaletten en az 13’ünün onayı gerekecek.Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Daniela Behrens, 2025’te AfD’li bir içişleri bakanının göreve gelmesi durumunda önemli kararların engellenmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini açıklamıştı. DPA, oy birliği ilkesinin resmi kurallara değil, uzun yıllara dayanan teamüllere dayandığını belirtti.Bloomberg’e göre benzer bir değişikliğin eyalet başbakanları konferansında da yapılması planlanıyor. Alman basını ayrıca Savunma Bakanlığının, AfD’nin Saksonya-Anhalt’ta iktidara gelmesi ihtimaline karşı partinin gizli askeri bilgi ve istihbarata erişimini sınırlandırmayı değerlendirdiğini bildirdi.

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almanya

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almanya, almanya için alternatif (afd), aşağı saksonya, i̇çişleri bakanlığı, avrupa, dpa