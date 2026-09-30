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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/almanyada-afd-ihtimaline-karsi-karar-alma-mekanizmasi-degistirildi-1109179032.html
Almanya’da AfD ihtimaline karşı karar alma mekanizması değiştirildi
Almanya’da AfD ihtimaline karşı karar alma mekanizması değiştirildi
Sputnik Türkiye
Almanya’daki eyalet içişleri bakanları, gelecekte Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinden bir bakanın kararları tek başına engellemesini önlemek amacıyla oy... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T23:39+0300
2026-09-30T23:39+0300
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DPA’nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 16 eyaletin içişleri bakanlarının katıldığı konferansta uzun süredir uygulanan oy birliği usulü değiştirildi. Bundan böyle bir kararın kabul edilmesi için 16 eyaletten en az 13’ünün onayı gerekecek.Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Daniela Behrens, 2025’te AfD’li bir içişleri bakanının göreve gelmesi durumunda önemli kararların engellenmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini açıklamıştı. DPA, oy birliği ilkesinin resmi kurallara değil, uzun yıllara dayanan teamüllere dayandığını belirtti.Bloomberg’e göre benzer bir değişikliğin eyalet başbakanları konferansında da yapılması planlanıyor. Alman basını ayrıca Savunma Bakanlığının, AfD’nin Saksonya-Anhalt’ta iktidara gelmesi ihtimaline karşı partinin gizli askeri bilgi ve istihbarata erişimini sınırlandırmayı değerlendirdiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/merzin-istifasi-yakin-alman-siyasetinde-alternatifsizlik-hakim-1109039727.html
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almanya, almanya için alternatif (afd), aşağı saksonya, i̇çişleri bakanlığı, avrupa, dpa
almanya, almanya için alternatif (afd), aşağı saksonya, i̇çişleri bakanlığı, avrupa, dpa

Almanya’da AfD ihtimaline karşı karar alma mekanizması değiştirildi

23:39 30.09.2026
© AP Photo / Gero BreloerAlmanya bayrağı
Almanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AP Photo / Gero Breloer
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Almanya’daki eyalet içişleri bakanları, gelecekte Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinden bir bakanın kararları tek başına engellemesini önlemek amacıyla oy birliği ilkesinden vazgeçti. Yeni düzenlemeye göre kararlar en az 13 eyaletin desteğiyle alınabilecek.
DPA’nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 16 eyaletin içişleri bakanlarının katıldığı konferansta uzun süredir uygulanan oy birliği usulü değiştirildi. Bundan böyle bir kararın kabul edilmesi için 16 eyaletten en az 13’ünün onayı gerekecek.
Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Daniela Behrens, 2025’te AfD’li bir içişleri bakanının göreve gelmesi durumunda önemli kararların engellenmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini açıklamıştı. DPA, oy birliği ilkesinin resmi kurallara değil, uzun yıllara dayanan teamüllere dayandığını belirtti.
Bloomberg’e göre benzer bir değişikliğin eyalet başbakanları konferansında da yapılması planlanıyor. Alman basını ayrıca Savunma Bakanlığının, AfD’nin Saksonya-Anhalt’ta iktidara gelmesi ihtimaline karşı partinin gizli askeri bilgi ve istihbarata erişimini sınırlandırmayı değerlendirdiğini bildirdi.
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