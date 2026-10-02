https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/christa-pikein-avukatlari-anlatti-infaz-sirasinda-damar-bulmak-icin-7-igne-kullanildi-1109233899.html

Christa Pike'ın avukatları anlattı: İnfaz sırasında damar bulmak için 7 iğne kullanıldı

Christa Pike'ın avukatları anlattı: İnfaz sırasında damar bulmak için 7 iğne kullanıldı

Sputnik Türkiye

Başarısız bir ölümcül iğne infazı girişiminden sağ çıkan Christa Pike'ın avukatları ve infaz sırasında bulunanlar, yaşananları anlatırken, Christa Pike'ın son durumu... İdam ve ötenazide kullanılan Pentobartial nedir?

2026-10-02T12:43+0300

2026-10-02T12:43+0300

2026-10-02T12:43+0300

dünya

tennessee

i̇dam

infaz

zehirli iğne

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/02/1109231971_0:123:2464:1509_1920x0_80_0_0_3350e56e11c375431a75b5a982670db6.jpg

18 yaşından beri cezaevinde olan 50 yaşındaki Pike'ın avukatı Randy Spivey, müvekkilinin halen hayatta olduğunu ancak tepkisiz durumda bulunduğunu ve durumuna ilişkin gidişatın henüz netleşmediğini söyledi. Pike, 30 Eylül akşamı Tennessee'nin Nashville kentindeki Riverbend Maksimum Güvenlikli Cezaevi'nde gerçekleştirilen infaz girişiminde iki tam doz pentobarbital verilmesinin ardından hayatta kalmış ve hastaneye kaldırılmıştı.'Damar yolu açmalarına yardım etti'Avukat, Spivey, 1 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında infaz ekibinin damar bulmak için yaklaşık bir saat uğraştığını belirterek, "Yalnızca sol kolunda en az 7 iğne kullanıldığını saydım" dedi.Pike'ın diğer avukatı Stephen Ferrell ise müvekkilinin infaz ekibine damar yollarının nerede bulunabileceğini tarif ederek defalarca yardımcı olduğunu söyledi.Ferrell, "Ne kadar fiziksel ve zihinsel acı yaşadığını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz" dedi. Avukat, Pike'ın cinsel istismar mağduru olması nedeniyle, uzun süre boyunca sabitlenmesi ve vücudunun iğnelerle delinmesinin onun en büyük korkularından biri olduğunu belirtti.Tanık: Bir şeylerin yanlış gittiği açıktıİnfaz girişimini izleyen 7 medya mensubundan biri olan Will Puckett, süreci "gerçeküstü" olarak nitelendirdi.Puckett, tanıkların infaz odasının bulunduğu alanın karşısına saat 18.41'de alındığını, ancak perdelerin ancak saat 19.27'de açıldığını söyledi. Kendisine perdelerin en fazla 10 dakika içinde açılacağının söylendiğini belirten gazeteci, yaklaşık bir saatlik bekleme sırasında deneyimli bir infaz tanığının kendisine "Perdelerin açılmasının bu kadar uzun sürmemesi gerekiyor. Bir şeyler ters gidiyor" dediğini aktardı.Puckett, infaz başladığında Pike'ın bacaklarının ve ayaklarının ileri geri hareket ettiğini, ancak bunun kendisine acıya tepki gibi görünmediğini söyledi.Pike'ın kolundaki damarlardan biriyle ilgili olarak "patlayacakmış gibi" hissettiğini söylediği ve yaşadığı yanma hissinin normal olup olmadığını sorduğu da aktarıldı.Puckett, "Hiçbir noktada çığlık atmadı" dedi.Christa Pike neyle suçlanıyordu?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/abdde-idam-edilmesi-planlanan-kadin-oldurulemedi-2-doz-zehirli-igneden-de-sag-kurtuldu-1109184036.html

tennessee

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tennessee, i̇dam, infaz, zehirli iğne