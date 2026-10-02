Christa Pike'ın avukatları anlattı: İnfaz sırasında damar bulmak için 7 iğne kullanıldı
© REUTERS J. Miles CaryChrista Pike
© REUTERS J. Miles Cary
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ABD'nin Tennessee eyaletinde başarısız bir ölümcül iğne infazı girişiminden sağ çıkan Christa Pike'ın avukatları, infaz sırasında sağlık görevlilerinin damar yolu açmak için yaklaşık bir saat uğraştığını ve yalnızca sol kolunda en az 7 iğne kullanıldığını açıkladı.
18 yaşından beri cezaevinde olan 50 yaşındaki Pike'ın avukatı Randy Spivey, müvekkilinin halen hayatta olduğunu ancak tepkisiz durumda bulunduğunu ve durumuna ilişkin gidişatın henüz netleşmediğini söyledi. Pike, 30 Eylül akşamı Tennessee'nin Nashville kentindeki Riverbend Maksimum Güvenlikli Cezaevi'nde gerçekleştirilen infaz girişiminde iki tam doz pentobarbital verilmesinin ardından hayatta kalmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Pentobarbital nedir? Merkezi sinir sistemini yavaşlatan ilaç, yüksek dozlarda solunumu durdurarak ölüme yol açtığı için hayvan ötanazisinde, bazı ülkelerde insan ötanazisinde ve bazı bölgelerde idam infazlarında kullanılıyor.
'Damar yolu açmalarına yardım etti'
Avukat, Spivey, 1 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında infaz ekibinin damar bulmak için yaklaşık bir saat uğraştığını belirterek, "Yalnızca sol kolunda en az 7 iğne kullanıldığını saydım" dedi.
Pike'ın diğer avukatı Stephen Ferrell ise müvekkilinin infaz ekibine damar yollarının nerede bulunabileceğini tarif ederek defalarca yardımcı olduğunu söyledi.
Ferrell, "Ne kadar fiziksel ve zihinsel acı yaşadığını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz" dedi. Avukat, Pike'ın cinsel istismar mağduru olması nedeniyle, uzun süre boyunca sabitlenmesi ve vücudunun iğnelerle delinmesinin onun en büyük korkularından biri olduğunu belirtti.
Tanık: Bir şeylerin yanlış gittiği açıktı
İnfaz girişimini izleyen 7 medya mensubundan biri olan Will Puckett, süreci "gerçeküstü" olarak nitelendirdi.
© REUTERS POLICE HANDOUTChrista Pike
Christa Pike
© REUTERS POLICE HANDOUT
Puckett, tanıkların infaz odasının bulunduğu alanın karşısına saat 18.41'de alındığını, ancak perdelerin ancak saat 19.27'de açıldığını söyledi. Kendisine perdelerin en fazla 10 dakika içinde açılacağının söylendiğini belirten gazeteci, yaklaşık bir saatlik bekleme sırasında deneyimli bir infaz tanığının kendisine "Perdelerin açılmasının bu kadar uzun sürmemesi gerekiyor. Bir şeyler ters gidiyor" dediğini aktardı.
Puckett, infaz başladığında Pike'ın bacaklarının ve ayaklarının ileri geri hareket ettiğini, ancak bunun kendisine acıya tepki gibi görünmediğini söyledi.
Pike'ın kolundaki damarlardan biriyle ilgili olarak "patlayacakmış gibi" hissettiğini söylediği ve yaşadığı yanma hissinin normal olup olmadığını sorduğu da aktarıldı.
Puckett, "Hiçbir noktada çığlık atmadı" dedi.
Christa Pike neyle suçlanıyordu?
© REUTERS Joe Howell / Knoxville News-SentinelChrista Pike
Christa Pike
© REUTERS Joe Howell / Knoxville News-Sentinel
Pike, 1995'te 19 yaşındaki Colleen Slemmer'in öldürülmesi nedeniyle 1996'da ölüm cezasına çarptırılmıştı. Pike ve dönemin erkek arkadaşı Tadaryl Shipp, Slemmer'i Knoxville'deki Job Corps merkezinden uzak bir bölgeye götürerek saldırıya uğramasına neden olmakla suçlanmıştı. Slemmer'in uzun süre dövüldüğü ve kesildiği, Shipp'in göğsüne pentagram işareti kazıdığı, Pike'ın ise başına asfalt parçasıyla vurduğu belirtildi.
Pike ölüm cezasına çarptırılırken, olay sırasında 17 yaşında olan Shipp müebbet hapse mahkum edildi. Shadolla Peterson ise olay sonrasında suç ortağı olduğunu kabul ederek denetimli serbestlik aldı.
Tennessee'deki başarısız infaz girişiminin ardından eyaletin Pike'ı yeniden infaz etmeye çalışıp çalışmayacağı henüz netlik kazanmadı. Avukatları, elektrikli sandalyenin değerlendirilebilecek seçeneklerden biri olduğunu söyledi.