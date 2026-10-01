https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/abdde-idam-edilmesi-planlanan-kadin-oldurulemedi-2-doz-zehirli-igneden-de-sag-kurtuldu-1109184036.html

ABD'de idam edilmesi planlanan kadın öldürülemedi: 2 doz zehirli iğneden de sağ kurtuldu

ABD'de idam edilmesi planlanan kadın öldürülemedi: 2 doz zehirli iğneden de sağ kurtuldu

Sputnik Türkiye

ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike'a iki doz pentobarbital uygulanmasına rağmen infaz gerçekleştirilemedi. Kalbi atmaya devam eden 50... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T09:36+0300

2026-10-01T09:36+0300

2026-10-01T09:40+0300

yaşam

abd

tennessee

abd

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100767117_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5f381f143d852d85d82a39313ff0f1d5.jpg

ABD'nin Tennessee eyaletinde sıra dışı bir infaz girişimi yaşandı. 1995 yılında 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten idama mahkûm edilen Christa Gail Pike, kendisine iki doz ölümcül ilaç uygulanmasına rağmen hayatta kaldı. Pike daha sonra cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna kaldırıldı.Olayın ardından Tennessee Valisi Bill Lee, eyalette 2026'nın geri kalanında planlanan infazları durdurdu ve başarısız infaz girişiminin bağımsız olarak soruşturulmasını istedi. Böylece Pike'ın infazında yaşananlar, ABD'deki ölümcül enjeksiyon uygulamalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.İki doz pentobarbital verildi, kalbi durmadıİnfaz girişimi 30 Eylül'de Nashville'deki Riverbend Maximum Security Institution adlı yüksek güvenlikli cezaevinde gerçekleştirildi. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu, Pike'ın infazını bu tesiste gerçekleştirmeyi planladığını daha önce resmen duyurmuştu.İnfaz sırasında Pike'a iki doz pentobarbital uygulandı. Ancak medya tanıklarının aktardığına göre Pike yaşam belirtileri göstermeye devam etti. Tanıklar, infaz odasının perdesinin son kez kapanmasının ardından Pike'ın nefes aldığının ve yüksek sesle horladığının duyulduğunu bildirdi.Pike'ın avukatları bunun üzerine mahkemeye acil başvuruda bulunarak infazın durdurulmasını ve müvekkillerine tıbbi müdahale yapılmasını istedi. Daha sonra Pike cezaevinden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.Avukatları: İnfaz başarısız olduPike'ın hukuk ekibi, yaşananları başarısız bir infaz girişimi olarak nitelendirdi. Savunma, daha önce de damar yolu açılması, pentobarbitalin uygulanması ve olası komplikasyonlara müdahale edilmesine ilişkin kaygıları bulunduğunu açıklamıştı.Tennessee Ceza İnfaz Kurumu ise uygulanan prosedürün arkasında durdu. Eyalet yetkilileri, onaylanmış infaz protokolünün takip edildiğini belirtirken mevcut protokolün ikinci dozdan sonra mahkûmun hayatta kalması halinde nasıl hareket edileceğine ilişkin ek bir prosedür öngörmediği bildirildi.Vali Bill Lee infazları durdurduOlayın ardından Tennessee Valisi Bill Lee, eyalette yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan diğer infazların durdurulmasına karar verdi.Lee ayrıca Pike'ın infazında ne yaşandığının belirlenmesi amacıyla üçüncü taraf bir soruşturma yürütülmesini istedi. Böylece olay yalnızca Pike'ın hukuki durumunu değil, Tennessee'nin kullandığı ölümcül enjeksiyon protokolünün geleceğini de belirsiz hale getirdi.Christa Pike neden idama mahkûm edildi?Christa Pike, 18 yaşındayken 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ın 1995'te öldürülmesi nedeniyle birinci derece cinayetten suçlu bulundu ve 1996 yılında ölüm cezasına çarptırıldı. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu kayıtlarında da Pike'ın 12 Ocak 1995 tarihli cinayet nedeniyle ölüm sırasında bulunduğu görülüyor.Savcılığa göre Pike ve o dönemki erkek arkadaşı Tadaryl Shipp, Slemmer'ı Knoxville'de ormanlık bir alana götürdü. Slemmer burada ağır şekilde darbedildi ve öldürüldü. Cinayetin bazı ayrıntıları, özellikle kurbanın bedeninde bulunan sembol nedeniyle dönemin ABD medyasında geniş yankı uyandırdı.Shipp cinayet sırasında 17 yaşındaydı ve ölüm cezası yerine müebbet hapis cezası aldı. Pike ise olay sırasında 18 yaşında olması nedeniyle idam cezasına çarptırıldı.Son dakika başvuruları infazı durduramamıştıPike'ın avukatları infaz öncesinde ABD Yüksek Mahkemesi'ne kadar uzanan bir dizi hukuki girişimde bulundu. Savunma, Pike'ın suç tarihinde çok genç olmasını, çocukluğunda maruz kaldığı ağır istismarı ve ruh sağlığı geçmişini ölüm cezasına karşı gerekçeler arasında gösterdi.Tennessee Valisi Bill Lee ise Pike'ın af talebini kabul etmedi. ABD Yüksek Mahkemesi de infazın önündeki geçici hukuki engeli kaldırarak uygulamanın devam etmesine izin verdi.Ancak hukuki girişimlerle durdurulamayan infaz, bu kez tıbbi uygulamanın Pike'ın ölümünü sağlayamaması nedeniyle tamamlanamadı.ABD'de kadınların idamı son derece nadirPike'ın infaz edilmesi halinde Tennessee'de iki yüzyılı aşkın süredir idam edilen ilk kadın olması bekleniyordu. ABD genelinde de kadınlara yönelik ölüm cezalarının infazı oldukça nadir görülüyor.ABD'de ölüm cezasının yeniden uygulanmaya başladığı 1976'dan bu yana 18 kadın idam edildi. Bu nedenle Pike'ın davası infaz girişiminden önce de ülke çapında yakından takip ediliyordu.Ancak iki doz pentobarbital uygulanmasına rağmen hayatta kalması, davayı artık yalnızca ölüm cezası tartışmasının değil, ABD'deki ölümcül enjeksiyon protokollerinin güvenilirliği ve hukuki sınırları konusundaki tartışmanın da merkezine taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/tennesseede-200-yil-sonra-ilk-kez-bir-kadin-idam-edilecek-kurbanin-gogsune-pentagram-kazimisti-1109160022.html

abd

tennessee

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, tennessee, abd, haberler