https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/buyuk-kriz-ukrayna-esir-aldigi-kuzey-kore-askerlerini-guney-koreye-teslim-ettigini-ifsalayinca-nota-1109222552.html

Büyük kriz: Ukrayna, esir aldığı Kuzey Kore askerlerini Güney Kore'ye teslim ettiğini ifşalayınca nota yedi

Büyük kriz: Ukrayna, esir aldığı Kuzey Kore askerlerini Güney Kore'ye teslim ettiğini ifşalayınca nota yedi

Sputnik Türkiye

Güney Kore ile Ukrayna arasında iki Kuzey Koreli savaş esirinin Seul'e gönderilmesiyle başlayan kriz büyüyor. Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kiev'in gizlilik... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T08:21+0300

2026-10-02T08:21+0300

2026-10-02T08:21+0300

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Güney Kore ile Ukrayna arasında iki Kuzey Koreli savaş esirinin Seul'e gönderilmesinin kamuoyuna açıklanmasıyla başlayan diplomatik kriz yeni bir aşamaya geçti. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Ukrayna'nın özür dilememesi halinde “ilave adımlar” atacakları uyarısında bulundu.Lee, 2 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kiev'in, iki ülke arasında bulunduğunu söylediği gizlilik anlaşmasını kabul etmesini ve transferin açıklanması nedeniyle resmen özür dilemesini istedi. Ukrayna ise söz konusu gizlilik anlaşmasının varlığını reddediyor.Lee'den Ukrayna'ya 'ilave adımlar' uyarısıLee, Ukrayna'nın anlaşmanın varlığını reddetmeye ve resmi özür talebini karşılıksız bırakmaya devam etmesi halinde Seul yönetiminin yeni adımlar atacağını belirtti.Güney Kore lideri bu “ilave adımların” ne olacağına ilişkin ayrıntı vermedi. Bu nedenle Seul'ün Kiev'e yönelik diplomatik, ekonomik veya başka bir tedbir alıp almayacağı henüz bilinmiyor.Gerilimin merkezinde, Ukrayna güçlerinin Rusya adına savaşırken yakaladığı iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderilmesi bulunuyor.Kiev: Böyle bir gizlilik anlaşması yoktuAncak Ukrayna yönetimi Güney Kore'nin açıklamasına farklı bir yanıt verdi.Zelenskiy'in ofisi, iki ülke arasında transferin gizli tutulmasını öngören bir anlaşma bulunduğu iddiasını reddetti. Böylece taraflar arasındaki anlaşmazlık yalnızca transferin açıklanması konusunda değil, gizlilik anlaşmasının var olup olmadığı konusunda da doğrudan bir diplomatik uyuşmazlığa dönüştü.Güney Kore ise gizlilik talebinin başlangıçta Ukrayna tarafından gündeme getirildiğini savunuyor. Seul'ün açıklamasına göre Kiev, askerlerin Ukraynalı savaş esirleriyle takas edilmesi seçeneğinden vazgeçilmesine yönelik kendi kamuoyunda oluşabilecek eleştirileri de dikkate almıştı.Ukrayna krizi 'diplomatik yanlış anlaşılma' olarak nitelediGerilimin büyümesi üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, iki ülke arasındaki durumu bir “diplomatik yanlış anlaşılma” olarak tanımladı.Sybiha, Güney Kore'nin Ukrayna açısından önemli bir ortak olduğunu belirterek sorunun kısa süre içinde çözüme kavuşturulmasını umduklarını söyledi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da taraflar arasında diplomatik temasların sürdüğünü doğruladı.Lee ise yaşananları yalnızca diplomatik bir yanlış anlaşılma olarak görmediğini ortaya koydu ve konunun Güney Kore'nin ulusal onuru ve güvenliğiyle bağlantılı olduğunu savundu.Lee'den 'Kore Yarımadası'na savaş' suçlamasıGerilimi daha da artıran bir başka başlık ise Ukrayna tarafından Kore Yarımadası'ndaki olası askeri çatışmaya ilişkin yapılan değerlendirmeler oldu.Lee, Ukrayna tarafının Kuzey ve Güney Kore arasında yakın bir askeri çatışma ihtimalinden söz etmesine “ciddi üzüntü” duyduğunu belirterek bu yaklaşımın Kore Yarımadası'nda savaşı teşvik etmek anlamına geldiğini ileri sürdü. Bu değerlendirme Lee'nin Ukrayna'ya yönelik siyasi suçlaması niteliğinde.Kiev ise gerilimi azaltmaya çalıştığını ve Seul ile ilişkilerin onarılmasını istediğini belirtiyor.Kriz Güney Kore'nin Ukrayna politikasını etkiler mi?Güney Kore, Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından Kiev'e insani, mali ve öldürücü olmayan askeri destek sağladı. Ancak Seul, aktif savaş halindeki ülkelere doğrudan öldürücü silah göndermeme politikasını sürdürdü.Reuters'a konuşan uzmanlar, mevcut krizin uzaması halinde Seul'ün Ukrayna'ya sağladığı insani ve mali desteğin yeniden değerlendirilmesinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Ancak Güney Kore yönetimi şu ana kadar Ukrayna'ya yönelik yardımları durdurma veya azaltma kararı açıklamadı.Bu nedenle gözler şimdi Kiev'in Seul'ün resmi özür talebine nasıl yanıt vereceğine çevrildi. Ukrayna'nın gizlilik anlaşmasının varlığına ilişkin tutumunu değiştirmemesi halinde Lee'nin sözünü ettiği “ilave adımlar”, iki ülke arasındaki krizin bir sonraki aşamasını belirleyebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/elon-musk-trump-yonetimine-geri-donuyor-abdnin-gelecekteki-savaslarda-kullanacagi-silah-ve-1109222202.html

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ukrayna, seul, kiev, haberler, asya & pasifik, güney kore dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy