https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/budonun-4-seferi-iptal-edildi-1109243924.html
Olumsuz hava ulaşımı vurdu: Bazı feribot seferleri iptal edildi
Olumsuz hava ulaşımı vurdu: Bazı feribot seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
BUDO'nun 4 seferi ile Bozcaada ve Gökçeada hatlarındaki bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T17:22+0300
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün gerçekleştirilmesi planlanan 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO tarafından yapılan duyuruya göre, 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 17.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.GESTAŞ'tan sefer iptalleriEge Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.GESTAŞ AŞ'nin açıklamasına göre, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan ise 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilecek.Geyikli-Bozcaada hattında da Geyikli'den 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 23.00, Bozcaada'dan ise 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 22.00 seferleri yapılacak.Tarifede yer alan diğer tüm seferler ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/deniz-ulasimina-hava-engeli-budo-seferleri-iptal-edildi-1103582700.html
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budo, bursa deniz otobüsleri (budo), marmara denizi, marmara bölgesi, bursa hava durumu, hava durumu
budo, bursa deniz otobüsleri (budo), marmara denizi, marmara bölgesi, bursa hava durumu, hava durumu
Olumsuz hava ulaşımı vurdu: Bazı feribot seferleri iptal edildi
17:22 02.10.2026 (güncellendi: 17:59 02.10.2026)
BUDO'nun 4 seferi ile Bozcaada ve Gökçeada hatlarındaki bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün gerçekleştirilmesi planlanan 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO tarafından yapılan duyuruya göre, 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 17.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
GESTAŞ'tan sefer iptalleri
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
GESTAŞ AŞ'nin açıklamasına göre, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan ise 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilecek.
Geyikli-Bozcaada hattında da Geyikli'den 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 23.00, Bozcaada'dan ise 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 22.00 seferleri yapılacak.
Tarifede yer alan diğer tüm seferler ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.