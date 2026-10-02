https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/budonun-4-seferi-iptal-edildi-1109243924.html

Olumsuz hava ulaşımı vurdu: Bazı feribot seferleri iptal edildi

Olumsuz hava ulaşımı vurdu: Bazı feribot seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

BUDO'nun 4 seferi ile Bozcaada ve Gökçeada hatlarındaki bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T17:22+0300

2026-10-02T17:22+0300

2026-10-02T17:59+0300

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün gerçekleştirilmesi planlanan 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO tarafından yapılan duyuruya göre, 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 17.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.GESTAŞ'tan sefer iptalleriEge Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.GESTAŞ AŞ'nin açıklamasına göre, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan ise 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilecek.Geyikli-Bozcaada hattında da Geyikli'den 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 23.00, Bozcaada'dan ise 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 22.00 seferleri yapılacak.Tarifede yer alan diğer tüm seferler ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/deniz-ulasimina-hava-engeli-budo-seferleri-iptal-edildi-1103582700.html

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