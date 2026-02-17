Türkiye
Deniz ulaşımına hava engeli: BUDO seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan 8 seferin iptal edildiğini açıkladı.Duyuruya göre 07.00 ve 09.30’daki Mudanya–Kabataş, 08.00 ve 11.30’daki Kabataş–Mudanya seferleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca 09.30 Mudanya–Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)–Kabataş, 11.30 Kabataş–Armutlu (İhlas) ve 13.00 Armutlu (İhlas)–Mudanya seferleri de iptal edildi.Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini BUDO’nun resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi.
23:32 17.02.2026
© AA / İlhan AtabeyBUDO, Bursa Deniz Otobüsleri
© AA / İlhan Atabey
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan Mudanya–Kabataş, Kabataş–Mudanya, Mudanya–Armutlu ve Armutlu bağlantılı bazı karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan 8 seferin iptal edildiğini açıkladı.
Duyuruya göre 07.00 ve 09.30’daki Mudanya–Kabataş, 08.00 ve 11.30’daki Kabataş–Mudanya seferleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca 09.30 Mudanya–Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)–Kabataş, 11.30 Kabataş–Armutlu (İhlas) ve 13.00 Armutlu (İhlas)–Mudanya seferleri de iptal edildi.
Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini BUDO’nun resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi.
