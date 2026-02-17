https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/deniz-ulasimina-hava-engeli-budo-seferleri-iptal-edildi-1103582700.html

Deniz ulaşımına hava engeli: BUDO seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına hava engeli: BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan Mudanya–Kabataş, Kabataş–Mudanya, Mudanya–Armutlu ve Armutlu...

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan 8 seferin iptal edildiğini açıkladı.Duyuruya göre 07.00 ve 09.30’daki Mudanya–Kabataş, 08.00 ve 11.30’daki Kabataş–Mudanya seferleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca 09.30 Mudanya–Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)–Kabataş, 11.30 Kabataş–Armutlu (İhlas) ve 13.00 Armutlu (İhlas)–Mudanya seferleri de iptal edildi.Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini BUDO’nun resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

