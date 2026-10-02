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Bosna Hersek'te Dzeko'ya veda: Köfteler 11'li servis ediliyor
Bosna Hersek'te Dzeko'ya veda: Köfteler 11'li servis ediliyor
Sputnik Türkiye
Bosna Hersek'te köfteciler, milli takıma veda etmeye hazırlanan Edin Dzeko için bugün 10 adet olarak servis ettikleri 'cevapi'yi 11'li porsiyon halinde... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T18:26+0300
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Bosna Hersek futbolunun önemli isimlerinden Edin Dzeko, Zenica'da İsveç'le oynanacak karşılaşmayla milli takım kariyerini noktalayacak.Dzeko'nun vedası dolayısıyla başkent Saraybosna başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde etkinlikler düzenlenirken, 11 numaralı milli forma da kentin farklı noktalarında sergileniyor.Saraybosna'da Dzeko'nun 11 numaralı formasını giydiği büyük bir fotoğrafı bir binaya asılırken, Sönmeyen Ateş Anıtı'nın bulunduğu binaya da 11 numaralı forma giydirildi.Ülkede 'cevapi' olarak bilinen köfteyi satan esnaf ise Dzeko'nun forma numarasına atıfta bulunarak, normalde 10 adet servis edilen porsiyonları bugün 11 adet olarak müşterilere sunuyor.Dzeko, bu akşam Zenica'daki Bilino Polje Stadı'nda Uluslar Ligi kapsamında İsveç karşısında Bosna Hersek formasını son kez giyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/edin-dzeko-fenerbahceye-veda-etti-1096668624.html
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bosna hersek, saraybosna, edin dzeko
bosna hersek, saraybosna, edin dzeko

Bosna Hersek'te Dzeko'ya veda: Köfteler 11'li servis ediliyor

18:26 02.10.2026 (güncellendi: 18:56 02.10.2026)
© AA / Denis ZuberiBosna Hersekli köfteciler, milli takıma veda etmeye hazırlanan Edin Dzeko hatırına, 10'lu köfteyi bugüne özel 11'li servis ediyor.
Bosna Hersekli köfteciler, milli takıma veda etmeye hazırlanan Edin Dzeko hatırına, 10'lu köfteyi bugüne özel 11'li servis ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© AA / Denis Zuberi
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Bosna Hersek'te köfteciler, milli takıma veda etmeye hazırlanan Edin Dzeko için bugün 10 adet olarak servis ettikleri 'cevapi'yi 11'li porsiyon halinde sunuyor.
Bosna Hersek futbolunun önemli isimlerinden Edin Dzeko, Zenica'da İsveç'le oynanacak karşılaşmayla milli takım kariyerini noktalayacak.
Dzeko'nun vedası dolayısıyla başkent Saraybosna başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde etkinlikler düzenlenirken, 11 numaralı milli forma da kentin farklı noktalarında sergileniyor.
Saraybosna'da Dzeko'nun 11 numaralı formasını giydiği büyük bir fotoğrafı bir binaya asılırken, Sönmeyen Ateş Anıtı'nın bulunduğu binaya da 11 numaralı forma giydirildi.
Ülkede 'cevapi' olarak bilinen köfteyi satan esnaf ise Dzeko'nun forma numarasına atıfta bulunarak, normalde 10 adet servis edilen porsiyonları bugün 11 adet olarak müşterilere sunuyor.
Dzeko, bu akşam Zenica'daki Bilino Polje Stadı'nda Uluslar Ligi kapsamında İsveç karşısında Bosna Hersek formasını son kez giyecek.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
30 Mayıs 2025, 18:32
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