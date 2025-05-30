https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/edin-dzeko-fenerbahceye-veda-etti-1096668624.html
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kulübe veda ettiğini açıkladı. Dzeko, Fenerbahçe formasını... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T18:32+0300
2025-05-30T18:32+0300
2025-05-30T18:32+0300
spor
fenerbahçe
edin dzeko
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
forvet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090951136_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5dece7a73cb714c21e3de5f541d577c1.jpg
Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe’den ayrıldığını duyurdu.Dzeko, Fenerbahçe’de geçirdiği sürenin kendisi için unutulmaz olduğunu belirterek tüm kulüp çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Veda mesajında, hayalini kurdukları başarılara ulaşamasalar da Fenerbahçe formasını giymenin gurur verici olduğunu ifade etti.'Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım'Bosna Hersekli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarlara sosyal medya hesabından şu ifadelerle veda etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kayserispordan-acun-ilicaliya-sert-tepki-yadirganacak-bir-durum-1096667573.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090951136_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b44ff33b492bae7797fafd724c90fe1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, edin dzeko, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, forvet
fenerbahçe, edin dzeko, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, forvet
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kulübe veda ettiğini açıkladı. Dzeko, Fenerbahçe formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek, taraftarlara ve kulüpte emeği geçen herkese teşekkür etti.
Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe’den ayrıldığını duyurdu.
Dzeko, Fenerbahçe’de geçirdiği sürenin kendisi için unutulmaz olduğunu belirterek tüm kulüp çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Veda mesajında, hayalini kurdukları başarılara ulaşamasalar da Fenerbahçe formasını giymenin gurur verici olduğunu ifade etti.
'Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım'
Bosna Hersekli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarlara sosyal medya hesabından şu ifadelerle veda etti:
Veda etme vakti geldi. Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse… Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere… Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe’nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu. Yaşa Fenerbahçe!