Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kocaeli’de şüpheli bebek ölümleri
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Dizdar: 'Müzikten hiç kopmadım, sadece bekledim'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka teknolojilerinin etik ve yasal sınırlarının önemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: İsrail açlığı silah olarak kullanıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Çağ kapatıp, çağ açan fetih
17:16
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
18:17
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İnfaz düzenlemesi Meclis’te: ‘Beklentilerin altında kaldı’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda mühendisi Nurten Sırma: 'Kurban etini poşetlere koyup ağzını sıkıca bağlamak doğru değil'
12:05
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Film evreninde Predator serisi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yıllık izin hakkı ve detayları
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
16:37
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Yargı paketi TBMM’de: Türkiye’nin af tarihi
17:11
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
17:31
27 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aklı havada, hayali uzakta
18:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/edin-dzeko-fenerbahceye-veda-etti-1096668624.html
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kulübe veda ettiğini açıkladı. Dzeko, Fenerbahçe formasını... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T18:32+0300
2025-05-30T18:32+0300
spor
fenerbahçe
edin dzeko
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
forvet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090951136_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5dece7a73cb714c21e3de5f541d577c1.jpg
Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe’den ayrıldığını duyurdu.Dzeko, Fenerbahçe’de geçirdiği sürenin kendisi için unutulmaz olduğunu belirterek tüm kulüp çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Veda mesajında, hayalini kurdukları başarılara ulaşamasalar da Fenerbahçe formasını giymenin gurur verici olduğunu ifade etti.'Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım'Bosna Hersekli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarlara sosyal medya hesabından şu ifadelerle veda etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kayserispordan-acun-ilicaliya-sert-tepki-yadirganacak-bir-durum-1096667573.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090951136_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b44ff33b492bae7797fafd724c90fe1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, edin dzeko, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, forvet
fenerbahçe, edin dzeko, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, forvet

Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti

18:32 30.05.2025
© AA / Lukas KabonFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AA / Lukas Kabon
Abone ol
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kulübe veda ettiğini açıkladı. Dzeko, Fenerbahçe formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek, taraftarlara ve kulüpte emeği geçen herkese teşekkür etti.
Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe’den ayrıldığını duyurdu.
Dzeko, Fenerbahçe’de geçirdiği sürenin kendisi için unutulmaz olduğunu belirterek tüm kulüp çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Veda mesajında, hayalini kurdukları başarılara ulaşamasalar da Fenerbahçe formasını giymenin gurur verici olduğunu ifade etti.

'Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım'

Bosna Hersekli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarlara sosyal medya hesabından şu ifadelerle veda etti:
Veda etme vakti geldi. Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse… Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere… Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe’nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu. Yaşa Fenerbahçe!
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
SPOR
Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya sert tepki: 'Yadırganacak bir durum'
18:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала