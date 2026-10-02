https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/boluda-zimmet-sorusturmasi-gozaltina-alinan-11-zanlidan-5i-tutuklandi-1109220484.html

Bolu'da 'zimmet' soruşturması: Gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı

Bolu'da 'zimmet' soruşturması: Gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bolu'da 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı. Üçü hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T02:28+0300

2026-10-02T02:28+0300

2026-10-02T02:28+0300

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bolu belediyesi

bolu

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.Soruşturma, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile iş yapan firma yöneticilerine yönelik gerçekleştirildi. Şüphelilere 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'zimmet' suçlamaları yöneltildi.Gözaltına alınanlardan jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe kooperatifin yönetim kurulu başkanı Cevat Çatladı ile Bahadır Acar, Fatih Demiral, Uğur Şirin ve Bayram Turhan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Ö.Ö, Y.S. ve S.C.S. hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.Soruşturmanın önceki aşamalarında adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheli (E.K, A.C.A. ve G.M.) ise nöbetçi hakimlik tarafından daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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