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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/boluda-zimmet-sorusturmasi-gozaltina-alinan-11-zanlidan-5i-tutuklandi-1109220484.html
Bolu'da 'zimmet' soruşturması: Gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı
Bolu'da 'zimmet' soruşturması: Gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı
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Bolu'da 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı. Üçü hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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bolu belediyesi
bolu
cumhuriyet başsavcılığı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.Soruşturma, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile iş yapan firma yöneticilerine yönelik gerçekleştirildi. Şüphelilere 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'zimmet' suçlamaları yöneltildi.Gözaltına alınanlardan jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe kooperatifin yönetim kurulu başkanı Cevat Çatladı ile Bahadır Acar, Fatih Demiral, Uğur Şirin ve Bayram Turhan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Ö.Ö, Y.S. ve S.C.S. hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.Soruşturmanın önceki aşamalarında adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheli (E.K, A.C.A. ve G.M.) ise nöbetçi hakimlik tarafından daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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bolu belediyesi, bolu, cumhuriyet başsavcılığı
bolu belediyesi, bolu, cumhuriyet başsavcılığı

Bolu'da 'zimmet' soruşturması: Gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı

02:28 02.10.2026
© AA / Mehmet Emin GürbüzJandarma gözaltı
Jandarma gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© AA / Mehmet Emin Gürbüz
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Bolu'da 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı. Üçü hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Soruşturma, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile iş yapan firma yöneticilerine yönelik gerçekleştirildi. Şüphelilere 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'zimmet' suçlamaları yöneltildi.
Gözaltına alınanlardan jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe kooperatifin yönetim kurulu başkanı Cevat Çatladı ile Bahadır Acar, Fatih Demiral, Uğur Şirin ve Bayram Turhan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerden Ö.Ö, Y.S. ve S.C.S. hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Soruşturmanın önceki aşamalarında adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheli (E.K, A.C.A. ve G.M.) ise nöbetçi hakimlik tarafından daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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