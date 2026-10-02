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Bessent’ten AB’ye ek dizel tedariki çağrısı
Bessent’ten AB’ye ek dizel tedariki çağrısı
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel yakıt piyasasında süren arz sıkıntısının giderilmesi için Avrupa Birliği’ne mevcut taahhütlerini hızla yerine getirme... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-02T00:01+0300
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dünya
abd
scott bessent
avrupa birliği
ab
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dizel yakıt
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Avrupalı ortakların dizel yakıt tedariki konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.ABD’nin küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşturulmasına yönelik yükümlülüklerini halihazırda yerine getirdiğini savunan Bessent, küresel yakıt açığının yükünü yalnızca Amerikalı çiftçilerin, uzun yol sürücülerinin ve işletmelerin taşımaması gerektiğini kaydetti. Müttefiklere “vaatlerden somut adımlara geçme” çağrısı yaptı.Politico daha önce kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin AB ülkelerine ulusal stratejik rezervlerinden 180 gün içinde 120 milyon varil dizel yakıtı piyasaya sürmelerini önerdiğini bildirmişti.Reuters da Washington’ın Fransa ve Almanya’dan acil durum dizel rezervlerini kullanmalarını talep ettiğini aktarmıştı. Habere göre ABD, rezervlerin kullanıma açılmaması durumunda Avrupa makamlarını yakıt ihracatına yasak getirebileceği konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/trump-ukraynanin-rus-rafinerilerine-saldirilari-dizel-piyasasinda-sorun-yaratti-1109205675.html
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abd, scott bessent, avrupa birliği, ab, almanya, dizel yakıt
abd, scott bessent, avrupa birliği, ab, almanya, dizel yakıt

Bessent’ten AB’ye ek dizel tedariki çağrısı

00:01 02.10.2026
© AP Photo / Markus SchreiberABD Hazine Bakanı Bessent
ABD Hazine Bakanı Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel yakıt piyasasında süren arz sıkıntısının giderilmesi için Avrupa Birliği’ne mevcut taahhütlerini hızla yerine getirme ve derhal ek dizel tedariki sağlama çağrısında bulundu.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Avrupalı ortakların dizel yakıt tedariki konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
Avrupalı ortaklarımız mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırmalı ve devam eden kesintileri gidermek için derhal ek tedarik sağlamalı.
ABD’nin küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşturulmasına yönelik yükümlülüklerini halihazırda yerine getirdiğini savunan Bessent, küresel yakıt açığının yükünü yalnızca Amerikalı çiftçilerin, uzun yol sürücülerinin ve işletmelerin taşımaması gerektiğini kaydetti. Müttefiklere “vaatlerden somut adımlara geçme” çağrısı yaptı.
Politico daha önce kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin AB ülkelerine ulusal stratejik rezervlerinden 180 gün içinde 120 milyon varil dizel yakıtı piyasaya sürmelerini önerdiğini bildirmişti.
Reuters da Washington’ın Fransa ve Almanya’dan acil durum dizel rezervlerini kullanmalarını talep ettiğini aktarmıştı. Habere göre ABD, rezervlerin kullanıma açılmaması durumunda Avrupa makamlarını yakıt ihracatına yasak getirebileceği konusunda uyardı.
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