https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/bessentten-abye-ek-dizel-tedariki-cagrisi-1109218849.html

Bessent’ten AB’ye ek dizel tedariki çağrısı

Bessent’ten AB’ye ek dizel tedariki çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel yakıt piyasasında süren arz sıkıntısının giderilmesi için Avrupa Birliği’ne mevcut taahhütlerini hızla yerine getirme... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T00:01+0300

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dünya

abd

scott bessent

avrupa birliği

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almanya

dizel yakıt

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Avrupalı ortakların dizel yakıt tedariki konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.ABD’nin küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşturulmasına yönelik yükümlülüklerini halihazırda yerine getirdiğini savunan Bessent, küresel yakıt açığının yükünü yalnızca Amerikalı çiftçilerin, uzun yol sürücülerinin ve işletmelerin taşımaması gerektiğini kaydetti. Müttefiklere “vaatlerden somut adımlara geçme” çağrısı yaptı.Politico daha önce kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin AB ülkelerine ulusal stratejik rezervlerinden 180 gün içinde 120 milyon varil dizel yakıtı piyasaya sürmelerini önerdiğini bildirmişti.Reuters da Washington’ın Fransa ve Almanya’dan acil durum dizel rezervlerini kullanmalarını talep ettiğini aktarmıştı. Habere göre ABD, rezervlerin kullanıma açılmaması durumunda Avrupa makamlarını yakıt ihracatına yasak getirebileceği konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/trump-ukraynanin-rus-rafinerilerine-saldirilari-dizel-piyasasinda-sorun-yaratti-1109205675.html

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abd, scott bessent, avrupa birliği, ab, almanya, dizel yakıt