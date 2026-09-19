https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/bddk-bir-bankanin-faaliyet-iznini-kaldirdi-1108872285.html
BDDK, bir bankanın faaliyet iznini kaldırdı
BDDK, bir bankanın faaliyet iznini kaldırdı
Sputnik Türkiye
BDDK, Bank Mellat'ın İstanbul şubesinin faaliyet iznini kaldırdı 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T10:15+0300
2026-09-19T10:15+0300
2026-09-19T10:16+0300
ekonomi̇
bddk
banka
faaliyet
bank mellat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/1a/1043906730_0:8:1584:899_1920x0_80_0_0_387d1b3f36eaa7915a08995b0a289a9a.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.Resmi Gazete'de yayımlandı BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Kararda, "Kurulun 18 Eylül 2026 tarihli toplantısında, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/bakan-gurlek-duyurdu-fon-yonetim-kurulu-baskan-ve-uyeleri-dahil-4-tutuklama-1108847224.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/1a/1043906730_103:0:1511:1056_1920x0_80_0_0_66887242396b6030cf45ceae2d123715.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bddk, banka, faaliyet, bank mellat
bddk, banka, faaliyet, bank mellat
BDDK, bir bankanın faaliyet iznini kaldırdı
10:15 19.09.2026 (güncellendi: 10:16 19.09.2026)
BDDK, Bank Mellat'ın İstanbul şubesinin faaliyet iznini kaldırdı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.
Resmi Gazete'de yayımlandı
BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararda, "Kurulun 18 Eylül 2026 tarihli toplantısında, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.