Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/bddk-bir-bankanin-faaliyet-iznini-kaldirdi-1108872285.html
BDDK, bir bankanın faaliyet iznini kaldırdı
BDDK, bir bankanın faaliyet iznini kaldırdı
Sputnik Türkiye
BDDK, Bank Mellat'ın İstanbul şubesinin faaliyet iznini kaldırdı 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T10:15+0300
2026-09-19T10:16+0300
ekonomi̇
bddk
banka
faaliyet
bank mellat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/1a/1043906730_0:8:1584:899_1920x0_80_0_0_387d1b3f36eaa7915a08995b0a289a9a.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.Resmi Gazete'de yayımlandı BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Kararda, "Kurulun 18 Eylül 2026 tarihli toplantısında, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/bakan-gurlek-duyurdu-fon-yonetim-kurulu-baskan-ve-uyeleri-dahil-4-tutuklama-1108847224.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/1a/1043906730_103:0:1511:1056_1920x0_80_0_0_66887242396b6030cf45ceae2d123715.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bddk, banka, faaliyet, bank mellat
bddk, banka, faaliyet, bank mellat

BDDK, bir bankanın faaliyet iznini kaldırdı

10:15 19.09.2026 (güncellendi: 10:16 19.09.2026)
© AABankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© AA
Abone ol
BDDK, Bank Mellat'ın İstanbul şubesinin faaliyet iznini kaldırdı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı

BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararda, "Kurulun 18 Eylül 2026 tarihli toplantısında, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
EKONOMİ
Bakan Gürlek duyurdu: Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri dahil 4 kişi tutuklandı
Dün, 09:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала